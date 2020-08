Estatales aclararon alcances del aumento

El titular de ATE en el ámbito provincial explicó que lo liquidado en el último cobro fue el remanente del aumento que no se venía pagando, porque el resto se abonaba como suma fija. Ahora señaló que se debe pagar el remanente de los meses que no se pagó el aumento completo y “un bono, por la suma fija remunerativa no bonificable, que será pagado antes de fin de mes”. Admitió que dicho aumento servía en marzo pero no ahora por el incremento del costo de vida y dijo que ahora se impone discutir el segundo semestre.

“Hay gente que está cobrando en negativo, serían algunos Directores que están con responsabilidad. Lo que los compañeros no se están fijando es que han cobrado el total del aumento y lo que les ha quedado es el 30% que faltaba del aumento; para los que tienen título entre 1500 y 1600, mientras los que no tienen título estarán entre 1800, 2000 o un poquito más”, aclaró Carlos Córdoba, secretario General de ATE, al ser consultado en Radio Provincia sobre la liquidación del último sueldo de los trabajadores estatales y las manifestaciones de algunos empleados, señalando que habían percibido menos de lo esperado.

El sindicalista explicó que se venía liquidando “una suma fija remunerativa, no bonificable, que era algo superior a los 8 mil pesos de los que quedaban casi 7 mil pesos, pero quedaba un remanente. Ese remanente se está cobrando ahora por fuera de la suma fija, ese monto ahora hay que multiplicarlo por cinco porque es lo que no se cobró en estos meses y se debe pagar”, remarcó el titular de ATE, refiriéndose al porcentaje del aumento que no se cobró en estos meses y que se liquidará en el mes que acuerden gremios y Gobierno.

Durante la entrevista se aclaró que el aumento no es el remanente sumado en este mes, sino la suma que se cobraba como suma fija más el 30% que se venía adeudando. Córdoba estimó que el aumento en total se estima entre 7 y 9 mil pesos aproximadamente, según el caso, y además indicó que ahora se adeuda el remanente de los meses que no se pagó completo y “un bono, por la suma fija remunerativa no bonificable, que será pagado antes de fin de mes”.

Los próximos meses se cobrarán con el aumento completo, remarcó Córdoba, reconociendo que hoy el porcentaje obtenido no es suficiente por el incremento en el costo de vida sufrido en estos meses. “Eso servía como contención para marzo, ya para agosto y cómo fueron subiendo los precios y el costo de la canasta familiar no alcanza”, admitió el dirigente estatal.

Indicando que ahora se impone “discutir un nuevo aumento salarial”, en el ámbito de las paritarias abiertas con el Ejecutivo en su momento. “Hay que discutir ahora el segundo semestre, porque no alcanza. No llegamos a lo que realmente pretendemos, cobrar 64 o 68 mil pesos que es más o menos el valor de la canasta familiar. Hay que recordar que hace más de cuatro años que no tenemos una aumento salarial como corresponde, lo que hay que discutir es el segundo semestre para de a poquito poder llegar”, insistió el titular de ATE.

Para finalizar mencionó que para los casos de aquellos que cobraron sumas negativas, está reclamando “que se les devuelva de alguna forma, en una boleta complementaria. Eso es lo que estamos hablando”, aseguró el secretario General de ATE a nivel provincial.