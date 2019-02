“Estas políticas han destrozado el mercado interno”

El titular del SUTEF y de la CTA Autónoma, Horacio Catena, se refirió a los informes que señalan que los docentes argentinos son unos de los que menos salario cobran a nivel mundial. También advirtió sobre la retracción de los haberes jubilatorios en la provincia, asegurando que la jubilación mínima de ANSES supera la de la Caja Previsional Provincial.

El secretario General del SUTEF y de la CTA Autónoma, Horacio Catena, comenzó refiriéndose a los datos difundidos a nivel nacional, señalando que los docentes argentinos tienen uno de los salarios más bajos a nivel mundial del sector, indicando que esa “es una realidad que nos toca, algo que tratamos de cambiar permanentemente de las políticas de los distintos gobiernos que claramente muestran en el lugar en el cual ponen al educación”.

En ese mismo sentido advirtió que “el salario docente es uno de los principales insumos en el sistema educativo, no es un insumo más. Pero lamentablemente, cuando muchas veces los docentes lo decimos o la dirigencia gremial lo expresa, eso se pone en tela de juicio. Afortunadamente hay universidades e institutos que se dedican a difundir esto y entonces ese dato queda fuera de discusión”.

“En el marco nacional los docentes de Tierra del Fuego competimos, palo a palo, con los docentes de Santa Cruz y estamos ahí, cabeza a cabeza, para ver quien la pasa peor”, señaló. Indicando luego que “en relación al resto de los estatales corrimos la misma suerte en toda la provincia”, respecto de la retracción salarial.

Pero Catena después, refiriéndose a la cuestión previsional, indicó que “hay un dato que es histórico y hoy es noticia, que la gobernadora Rosana Bertone aumentó la jubilación mínima”. Lo dijo mencionando que “esa medida la tomó porque, por primera vez en la historia de la provincia, un trabajador del ámbito privado que haya trabajado en Tierra del Fuego y que se haya jubilado por el ANSES, cobra más de jubilación mínima que el trabajador estatal que trabajó en nuestra provincia y se jubiló por la caja de jubilación provincial”.

Confirmó que “el promedio de un jubilado estatal está en los $18.500 mientras que un jubilado de ANSES esta arriba de los 21 o $22.000. Obviamente esta medida Bertone la toma en un panorama donde la inflación acumulada, de los últimos tres años, sumándola literalmente y pensando que el INDEC mide bien, da más del 111%”.

“Entonces ahí uno se da una idea de cuánto poder adquisitivo han perdido también los docentes, los estatales en general y los jubilados. Ese es un dato objetivo, científico, lo hemos charlado con nuestros representantes en la caja de previsión. Lamentablemente es una triste noticia, a muchos antes le parecía algo vergonzante que los jubilados de la provincia tuvieran una buena jubilación, hablaban de privilegios, pero hoy nuestros jubilados están en esta situación”, remarcó.

En similar sentido expresó que “estas políticas han destrozado el mercado interno, porque es no conocer cómo se mueve nuestro mercado interno, no saber que se mueve con los ingresos de los trabajadores públicos y privados jubilados y en actividad que viven en la provincia”.

Sobre la actualidad de los jubilados mencionó que al gremio “nos llegan casos de compañeros que no quieren jubilarse, porque no les conviene. Lo que antes decíamos de otras provincias del norte del país, de docentes que no se jubilaban, de directores que no se jubilaban porque cobraban mucho menos ya que tenían gran parte el salario en negro; hoy eso pasa en Tierra del Fuego gracias a Bertone”, acusó.

Finalmente manifestó que “también sabemos de compañeros que vuelven a la actividad tomando clases particulares o distinto tipo de actividades, porque obviamente no llegan a cubrir las necesidades y están endeudados. Las tarifas son impagables, hay una situación en que las compañeras y los compañeros no llegan, a muchos les quitan el medidor de gas o no tienen para pagar la luz; esa es la situación que tenemos”, concluyó Catena.