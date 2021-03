“Están pidiendo regalías adelantadas mientras no se hace nada para los trabajadores”

El secretario General de los petroleros privados, Luis Alberto Sosa, volvió a referirse a la situación planteada en YPF. Denunció que el personal jerárquico presta servicio normalmente, mientras trabajadores de su sector están en la casa y solamente cobran “entre un 40 y un 50% de su salario”. Mientras tanto dijo que pretenden que quienes trabajen realicen doble o triple función. Le reclamó al Gobierno de la provincia una postura más firme, advirtiendo que el gobernador “sería bueno que tome la iniciativa y llame a las empresas, pero no para pedirle regalías por adelantado. Porque así siempre nos vamos a ver en una situación incómoda, de la provincia pidiendo regalías adelantadas mientras no se hace nada para los trabajadores”.

El secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privados, Luis Sosa, se refirió a la situación planteada en la empresa YPF, advirtiendo inicialmente que “lamentablemente la pandemia no termina de irse y la situación con YPF es bastante complicada, porque no están subiendo los compañeros como tendrían que subir”.

En declaraciones al programa radial “Desde las Bases”, que se emite por FM Nuestras Voces y por Radio Provincia, advirtió que también “hay una paradoja que se está dando en YPF, que tiene que ver con que el personal jerárquico está subiendo en tiempo y forma, todos los días y todos los meses; pero no así el sector nuestro de petroleros privados”.

Recordó la reciente visita del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien “hizo algunos anuncios, esperamos que esos anuncios se conviertan en realidad para que los trabajadores de la provincia estén tranquilos y que si toman mano de obra que sea de gente local. Pero seguimos a la espera de esos anuncios que se hicieron en la ciudad de Río Grande”, señaló el dirigente petrolero.

Dijo que mientras tanto “lamentablemente los trabajadores que no están subiendo cobran de acuerdo al 223, por estar en esta situación de pandemia. Entonces cobran un porcentaje que está entre un 40 y un 50% de lo que tendrían que cobrar. Mencionó Sosa que se trata de una situación puntual en YPF y destacó que “afortunadamente no pasa en otras empresas”, más allá de la situación puntual en la que se encuentra ROCH que está “en concurso de acreedores para resguardar la empresa y los puestos de trabajo”.

Volviendo a la situación de YPF, el secretario General de los Petroleros Privados manifestó que “lamentablemente YPF, según lo que ellos dicen, no tiene plata. Entonces la preocupación nuestra, al no haber inversiones, es que se está trabajando con los recursos humanos al límite. Tenemos innecesariamente alrededor de 70 compañeros en la casa, con el 223, pero no queremos que un trabajador haga la tarea de dos o tres compañeros. Estamos en contra de que trabajadores hagan doble o triple función, mientras tenemos compañeros en la casa”, reiteró el sindicalista.

Luego señaló que hablaron “con el secretario de Hidrocarburos, Alejandro Aguirre, le hemos mandado una nota al gobernador Gustavo Melella también, pero no hemos tenido respuesta hasta el día de la fecha. Creemos que el gobernador sería bueno que tome la iniciativa y llame a las empresas, pero no para pedirle regalías por adelantado. Porque así siempre nos vamos a ver en una situación incómoda, de la provincia pidiendo regalías adelantadas mientras no se hace nada para los trabajadores”, remarcó.

En el mismo sentido comentó que “el Gobierno de la provincia lamentablemente por ahí andaba con la caja media falta de plata, entonces recurre a las operadoras para pedir un delante de las regalías que corresponden por mes”. Pero señaló que el mismo planteo se lo hicieron saber “al gobernador, al secretario de Hidrocarburos, y yo tuve una reunión el día martes y miércoles en Buenos Aires con la gente de YPF; para explicarles este tema que está pasando en la provincia con YPF”.

Indicó que desde la empresa “muchas veces dicen que no tienen conocimiento, pero en realidad no quieren aceptar algunas cositas que uno les dice. A mí no me gusta andar con medias tintas, o es o no, eso le dejé bien planteado a la gente de YPF acá en Buenos Aires para que ver cómo podemos resolver este tema y que empiecen a subir los trabajadores a cumplir con sus tareas en los yacimientos”, concluyó Sosa.