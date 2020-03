“Estamos trabajando para contener a las familias que no han podido volver a la provincia”

Luego de la suspensión de los dos vuelos a la ciudad de Río Grande por parte del Gobernador, Gustavo Melella, desde el Ejecutivo provincial se continúa trabajando para garantizar la provisión de insumos primarios a la población y el acompañamiento a los fueguinos que esperan volver a sus casas.

Río Grande.- El Secretario de Gobierno de la provincia, Diego Carol, hizo referencia a la decisión tomada por el Gobernador de la provincia, de suspender los dos vuelos semanales al Aeropuerto de Río Grande y realizar la contratación de un vuelo sanitario que garantice la provisión de medicamentos, insumos y profesionales médicos que sean necesarios durante el tiempo que dure la cuarentena por la pandemia del COVID-19.

Al respecto, el funcionario explicó que “las decisiones de sanidad pública las están tomando los equipos interdisciplinarios, donde no sólo hay médicos, sino sociólogos, comunicadores sociales y psicólogos” entre otros.

En este sentido, dijo que teniendo en cuenta la situación que se dio en Río Grande donde “todo esto se genera por el miedo y la ansiedad que provoca que estemos en nuestras casas hace varios días” y donde “esa sensación de inseguridad es tenida en cuenta por los equipos interdisciplinarios; es que se toman decisiones a través de ellos y de datos que precisan los distintos profesionales”.

“Esos datos son acercados al Gobernador y él toma las decisiones. No por el parecer de las redes sociales o el grupo de vecinos, sino que toma esos datos, como el ánimo de la gente, el miedo o la sensación de inseguridad, lo cual no es beneficioso para nadie” aclaró.

Asimismo, dijo que “el Gobernador sabe cuál es la situación de las familias que están varadas en distintos lugares, y es por ello que nos estamos poniendo en contacto con todos. Se les va a brindar todas las herramientas necesarias y todos los recursos del Estado van a estar a disposición para ayudarlos”.

Carol insistió en que “la decisión de traer los aviones es fundamental porque no somos una provincia que se auto abastezca, necesitamos si o si los insumos médicos, los insumos de primera necesidad, y me refiero también a traer médicos y terapeutas que van a ser más que necesarios, no podemos quedarnos sin esa vía”.

Por otro lado, el Secretario invitó a la población general a difundir “los comunicados oficiales, a fin de evitar generar más miedo o ansiedad”.

El funcionario expresó que “la mejor forma de hacer esto es seguir los lineamientos que nos dictan los profesionales de la sanidad pública, es un problema sanitario que se aborda interdisciplinariamente para poder retrasar la pandemia, la cual va a llegar. Aquí la idea es que los servicios de salud no se vean colapsados y que llegado el momento puedan atendernos a todos”.