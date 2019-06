“Estamos planteando la participación del Estado en la reactivación económica”

Así lo marcaron los candidatos de Ser Fueguino Juan ‘Pipo’ Rodríguez y Fernando Gliubich durante la reunieron que mantuvieron con los representantes de la Cámara de Comercio de Río Grande en el marco de las consultas a los candidatos que impulsa el sector comercial. Del encuentro tomaron parte también el candidato a Intendente de Río Grande, Paulino Rossi, los aspirantes a la Legislatura, Federico Sciurano y Liliana Martínez Allende y el candidato a concejal, Fermín Randón, quienes fueron recibidos por las autoridades del sector mercantil, José Luís ‘Gigi’ Iglesias y Marilina Henninger.

Río Grande.- El encuentro de los candidatos de Ser Fueguino con las autoridades de la Cámara de Comercio se desarrolló en la sede mercantil, donde Juan ‘Pipo’ Rodríguez y Fernando Gliubich aspirantes a la Gobernación, escucharon las problemáticas que atraviesa el sector comercial como lo es la situación económica de la ciudad, el cierre de comercios, el desempleo, y el 931.

En la oportunidad estuvieron presentes el presidente de la Cámara, José Luís ‘Gigi’ Iglesias, la Vicepresidente Marilina Henninger, como así también Mujeres Empresarias a cargo de Paola Priotti y diferentes comerciantes de la ciudad, además de los candidatos a legisladores Federico Sciurano, Liliana Martínez Allende, y el candidato a intendente Paulino Rossi y a concejal Fermín Randón.

“Primero agradecerle a ‘Gigi’ Iglesias y a toda la comisión de la Cámara de Comercio porque nos han recibido gratamente y además los conocemos porque he tenido a lo largo de mi trayectoria política varias situaciones donde hemos discutido distintos temas”, dijo Pipo Rodríguez.

“Hoy lo que hicimos fue plantearle al sector que estamos realmente compenetrados con la preocupación que tienen ellos en una situación económica de recesión en la que vive todo el país y que Tierra del Fuego y Río Grande en particular no están exentos. Lo que particularmente estamos planteando es la participación del Estado en la reactivación económica que se tiene que dar en la provincia y para eso estamos trabajando en proyectos que tienen que ver con que se genere más obra pública, porque hubo mucha obra pública que se tuvo que haber bajado con recursos de Nación y que justamente no se bajaron por la no presentación de proyectos”.

“De hecho, hay más de mil ochocientos millones de pesos que se están ejecutando en la provincia por parte de Nación, pero había unos tres mil ochocientos millones de pesos más que podrían estar bajando en este momento y que sin embargo por estas diferencias, discusiones y peleas que vemos permanentemente en esta grieta que parece que nunca vamos a poder zanjar los argentinos, nos quedamos sin tener la posibilidad de tener mayores inversiones y más recursos que es lo que genera la obra pública en cualquier ciudad”, lamentó.

Agregó ‘Pipo’ que “la obra pública es la que genera liquidez y mueve la rueda de la economía en todos los sectores, independientemente de los vaivenes de la economía mundial”.

Por último destacó que “el sector del comercio y las PYMEs generan el mismo movimiento económico que la industria electrónica, sin embargo no le damos muchas veces el interés que deben tener por eso sostenemos que vamos a apoyar al sector mercantil, al sector gastronómico y al sector turístico en la zona norte de la provincia porque son parte importante del motor de la economía fueguina. Hay que trabajar en conjuntamente con el Gobierno nacional y con los municipios, no enfrentándonos sea del color político que sea; y que no dupliquemos esfuerzos, sino que nos complementemos porque de lo contrario está visto que es la gente la que pierde”.

“Nuestra intención es ampliar la base del sector privado”

En tanto Fernando Gliubich manifestó que “desde la provincia a futuro esquematizamos un programa de trabajo en el corto, mediano y largo plazo, siendo que en el corto plazo tiene que ver con combatir todo lo que tiene que ver con el empleo desleal, con hacer respetar las leyes y las ordenanzas en el ambito municipal, y una serie de disposiciones que le dan un marco jurídico al comercio en los distintos rubros”.

Asimismo dijo que en el “mediano plazo nos comprometimos de forma urgente a reactivar toda la economía en general, básicamente proyectando una inyección en lo económico que esta referida a gestionar la obra publica, siendo que somos conscientes que más del 70% del ingreso que podemos generar en el ámbito económico en la provincia tiene que salir de la obra publica”, sentenció.

Finalmente debemos acompañar al “sector con líneas de créditos a través del BTF, y generar un verdadero auto empleo con un fuerte acompañamiento, pero no promover una falsa matriz a través de subsidios, por lo cual nos comprometimos a trabajar junto a ‘Pipo’ Rodríguez en un ámbito de legalidad, en revisar las cuentas públicas, teniendo en cuenta que debemos velar por los intereses de toda la provincia, pero que la intención es ampliar la base del sector privado, y achicar el Estado, pero cubriendo las necesidades básicas”.