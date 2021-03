El legislador de FORJA Federico Greve hizo su evaluación del discurso inaugural del gobernador y puso expectativas en la reactivación que necesita la provincia a partir de los anuncios de obra pública. Respecto de la reforma constitucional, a título personal puntualizó la necesidad de modificaciones en la fecha de presentación del presupuesto y los cargos vitalicios, como el de Fiscal de Estado. Sobre la paridad de género en el Superior Tribunal, reconoció que es un poder independiente y que es resorte de la Justicia tomar esta definición, pero observó que hay muchas mujeres, pero pocas en cargos decisivos. Avaló el pedido de informes del legislador Pablo Villegas sobre la campaña de vacunación contra el COVID y fue crítico de la actitud de Alejandro Ledesma al no haberse negado a recibir la vacuna, siendo un funcionario que “hace seis años no está en el sistema de salud”.

Río Grande.- El presidente del bloque oficialista de la Legislatura, Federico Greve, efectuó su análisis del discurso de apertura del período de sesiones ordinarias pronunciado ayer por el gobernador Gustavo Melella. “Fundamentalmente estamos muy esperanzados en los avances en la obra pública, porque se anunciaron obras muy importantes y esperamos que se puedan concretar para empezar a desandar el camino de recuperación que todos anhelamos, después de un año tan duro”, dijo a Radio Universidad 93.5.

“Este es un año de esperanza y esperamos llegar a buen puerto con estas políticas de Estado en materia de obra pública, para la reactivación que todos queremos”, manifestó.

Reforma constitucional

Sobre la reforma constitucional que sorprendió a la oposición, consideró que “tendríamos que esperar a la presentación del proyecto del Ejecutivo para no adelantarnos en este tema, pero hace tiempo que somos críticos de la Constitución Provincial, y pensamos que se debe ir aggiornando. Hay situaciones por mejorar, como la fecha de presentación del proyecto de presupuesto provincial. Es uno de los temas que se ha ido tratando”, afirmó.

“Como abogado siempre dije que hay ciertos cargos vitalicios y hay que tratar de rever esto, como es el caso del Fiscal de Estado. Sería bueno modificar eso y habrá que ver primero si están los consensos para la reforma. Esto requiere de una elección de convencionales constituyentes para luego modificar los contenidos”, recordó.

Paridad de género en la Corte

También se lo consultó sobre el pedido de paridad de género efectuado por el gobernador. “El gobernador hizo mención a este tema, dado que falta cubrir una vacante. Nosotros presentamos el proyecto de paridad en la provincia y estamos convencidos de que hay que trabajar en eso. En estas semanas previas a la sesión tenemos que tratar inevitablemente el tema de paridad como una punta de lanza. El gobernador dijo ser muy respetuoso de los poderes del Estado pero es fundamental que haya paridad en estos cargos de dirección. No es que falten mujeres en la justicia, pero a los cargos de decisión llegan pocas. Por supuesto el principio rector siempre debe ser la idoneidad, independientemente del género”, aclaró.

Reconoció que “esta es una decisión de otro poder del Estado y no podemos imponerle a la Justicia cómo tiene que ser su composición. Podemos dar una opinión pero no imponer lo que podamos tener como normativa en la Legislatura, pero es cierto que es uno de los poderes del Estado que cuenta con menos mujeres en los cargos de decisión. Es una situación que tiene que analizar el Poder Judicial hacia adentro y la decisión la toman los miembros del Superior Tribunal. También hay otros poderes del Estado que pueden buscar esta paridad o al menos algún cupo”, planteó.

Renegociación de bonos

Consultado sobre la renegociación de bonos, a la que también hizo referencia Melella, indicó que “se está trabajando sobre el plazo y la tasa de interés. Obviamente los acreedores tienen una posición muy cómoda porque tienen garantizado el cobro y es muy difícil tratar de negociar. Se está intentando conseguir más tiempo desde el Ministerio de Economía o alguna mejora respecto de los intereses. Es lo que se plantea en las reuniones internas y será motivo de negociación con los acreedores”.

Pedido de informes por vacunación

Dado que el legislador del MPF Pablo Villegas realizó un pedido de informes a la Ministra de Salud sobre la vacunación contra el COVID, luego del escándalo nacional por los vacunatorios VIP, avaló esta iniciativa. Se estima que llegaron 6 mil dosis pero no hay detalles sobre las personas vacunadas. “Nosotros nos hemos comunicado antes con la Ministra para solicitar esta información, puntualmente fue por la vacunación de un funcionario público –Alejandro Ledesma-. Por más que haya sido convocado, sabiendo que es un funcionario que hace seis años no está en el sistema de salud podría haber dicho que no y que hubo un error en la notificación. Esto es responsabilidad de cada uno. Desde el Ministerio sale una gran cantidad de notificaciones y, si hubo cinco mil y se pasó una, yo acepto que esto pase. El funcionario tiene una responsabilidad personal y, si a mí me llamaran, tengo que decir que soy funcionario, no tengo la edad y le corresponde a otra persona. Esto es lógicamente reprochable y por eso el legislador Villegas pidió esta información. Es una duda lógica y algunos tomamos el método de llamar, y otros lo piden por escrito. Esto queda en cada uno”, concluyó.