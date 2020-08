El secretario general de los petroleros privados Luís Sosa espera que hoy se pueda realizar la audiencia con la empresa, a la que reclaman el pago del total del aguinaldo. La consideran solidariamente responsable de sus contratistas, que tampoco han abonado la totalidad. Estimó que se liquidó un 60% a los trabajadores que están en su casa, cumpliendo el aislamiento, y deben cobrar el 100%, al igual que aquellos que están en actividad. YPF también liquidó en forma parcial y hasta el momento solamente Roch ha cumplido como corresponde, siendo la empresa más perjudicada por la paralización de la producción, por la rotura de la monoboya. El dirigente opinó además sobre la creación de Terra Ignis, y apeló al consenso de los legisladores para sacar un buen proyecto. Hoy llega una nueva dotación de relevo para Total, que no cumple la cuarentena de 14 días, afirmó, reiterando el reclamo de controles a la provincia para que se revea la cuarentena de 7 días en la ciudad.

Río Grande.- El secretario general del sindicato del Petróleo y Gas Privado, Luis Sosa, dio a conocer por Radio Universidad 93.5 el reclamo que están realizando contra la empresa Total y sus contratistas, y también contra YPF, por el pago parcial de aguinaldos.

Aseguró que “la empresa más complicada es Total, y estamos haciendo una presentación por fraude laboral. Nosotros entendemos que corresponde que le paguen el aguinaldo a todos los trabajadores de petroleros privados, también a los compañeros que están en su casa. Estamos en ese reclamo con nuestros abogados y espero que hoy el Ministerio de Trabajo pueda hacer la audiencia, porque no sabemos si se va a realizar o no, por la pandemia”.

“El planteo se lo hacemos a todas las empresas, porque las empresas son solidariamente responsables con las contratistas. Las contratistas abonaron parte del aguinaldo en esta pandemia que tenemos porque les ha bajado línea Total Austral. Nosotros decimos que están pagando mal, tenemos nuestros abogados y compañeros que se dedican exclusivamente a analizar lo recibos de haberes y, ahora esperamos que nos atienda el Ministerio”, señaló.

“De acuerdo a la ley, tienen que pagar la mejor remuneración normal y habitual del último semestre, pero las empresas han pagado el 60% del aguinaldo a aquellos compañeros que están en su casa. El 20 de marzo los compañeros dejaron de trabajar normalmente, hay algunos que son personal de riesgo, y les tienen que pagar como si estuvieran trabajando”, subrayó.

“Tenemos un 45% de compañeros que están en su casa, porque Total o la contratista les dice que se queden hasta nuevo aviso, y lamentablemente el compañero tiene que hacer caso a las directivas de las empresas. Hablamos de arriba de unos 300 trabajadores en total, sobre lo que estamos reclamando”, indicó.

“El reclamo es a todas en general, si bien las operadoras son las responsables, las contratistas también toman una actitud de acuerdo a lo que les dice la operadora. La ley es la ley, y hay que cumplirla”, sentenció.

Agregó que “YPF está dentro del reclamo y la única empresa que está abonando como corresponde es Roch, porque tenemos problemas con las contratistas de YPF también. Roch es la empresa más complicada de las tres operadoras, porque no está produciendo, y estamos esperando que la monoboya se termine de reparar para poder operarla. La realidad es que la empresa más complicada está cumpliendo en tiempo y forma con los trabajadores”, destacó.

“Todos estamos esperando la reparación de la monoboya, también la provincia porque de eso depende la posibilidad de sacar el crudo al continente y cobrar las regalías. La provincia ha perdido mucha plata en todo este tiempo, desde septiembre del año pasado”, observó, mientras que se aguarda la finalización de la reparación “y a su vez están buscando barcos para que puedan venir a buscar el crudo”.

Total con venta récord

Consultado sobre la producción de gas, dijo que es muy buena y “Total está con un mínimo de trabajadores y está batiendo récords en cuanto a la venta de gas al continente.

Terra Ignis

Respecto del proyecto de creación de la empresa provincial de hidrocarburos, no hubo nuevos contactos, salvo con el legislador Sciurano, que “nos está pidiendo un poco de paciencia. Yo creo que los legisladores en conjunto quieren hacer bien las cosas y es bueno que sigan buscando información, para bien de todos y de la próxima empresa que se pueda llegar a generar en la provincia. Tenemos que serenarnos para que las cosas se hagan bien y que la provincia no siga perdiendo plata, porque ya se perdió mucha plata con las otras dos empresas. No queremos que esta empresa la hagan de una manera alocada, porque no corresponde. Esperamos que sean criteriosos y que estén todos los papeles sobre la mesa a la hora de definir”, pidió.

“Hay una persona muy importante, que es el Fiscal de Estado, y tiene que tomar partida en esta situación. Él ya opinó, y dijo que este proyecto no le cerraba. Creo que el Fiscal de Estado ha dicho lo que corresponde decir y hacer. Tiene asesoramiento, más allá de ser un letrado, y no le cierra a la gente que ha intervenido. El Fiscal tiene que decirle a los legisladores lo que piensa y tal vez dejó de decir algunas cosas que debe estar observando. No conozco bien su pensamiento, pero siempre alguien guarda algo en la manga hasta ver cómo se desarrolla la situación entre los legisladores y el Poder Ejecutivo”, barajó.

“Es un proyecto muy importante y ojalá dios ilumine a la provincia y a los legisladores. Si vamos con mezquindad y cuestiones políticas, esto no va a andar, pero si los bloques se ponen de acuerdo se puede sacar un buen proyecto. Lo que tiene de bueno esta Legislatura es que tomó la iniciativa de invitar a todos los sectores involucrados, eso es saludable para que nadie quede afuera”, dijo.

“Después de nuestra visita a la Legislatura charlamos con el compañero Solorza, con quien no hay que guardar nada, y respetamos su cargo como Secretario de Energía. Es un compañero bien instruido, le gusta participar, llama, pregunta, y sabe. Además tiene muy buenos contactos en Buenos Aires con el actual gobierno”, aseguró.

Coronavirus y cuarentena abreviada

Finalmente reiteró la preocupación del gremio “por la gran cantidad de infectados que tiene Río Grande. Tenemos alrededor de 10 compañeros que dieron positivo y hay compañeros en cuarentena que tuvieron estrecha relación con alguno de los infectados”.

“Seguimos insistiendo con que los compañeros que llegan a la provincia hagan la cuarentena. Hoy está llegando un vuelo y tienen que ser 14 días como establece el protocolo, para que estén tranquilos estos compañeros y los que están trabajando dentro del yacimiento. La verdad es que, en el caso de Total, no hacen siete días en el hotel y siete días en el campamento, porque llegan y van a trabajar. El compañero que baja hoy tiene que hacer 7 días de cuarentena, pero no los dejan hacer 7 días de cuarentena en el campo”, afirmó.

“No es verdad que completan la cuarentena en el campo y lo hemos hablado con los propios trabajadores, que dicen que no hacen cuarentena. Los que bajan de franco se van directamente en el vuelo, que es privado y es un avión que paga Total”, concluyó.