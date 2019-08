“Estamos en una parálisis y no sabemos qué decisiones tomar”

La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, dio a conocer la decisión de algunos comerciantes de suspender las ventas en algunos casos, y en otros de remarcar un 20 por ciento. Con una caída sostenida de 18 meses, esta profundización de la recesión los deja sin capacidad de reacción. En un panorama de total incertidumbre, les queda esperar a que frente la corrida cambiaria. “Es muy angustiante y estamos en la peor situación”, dijo.

Río Grande.- La presidente de la Cámara de Comercio, Claudia Fernández, dio cuenta de la “situación angustiante” que está viviendo el sector ante la incertidumbre generalizada por la corrida del dólar, que ayer registró una nueva suba.

Sólo por la devaluación del lunes los precios de lista se vieron modificados en un 20 por ciento, y resta ver el efecto de la nueva devaluación del martes, el impacto sobre el costo general del aumento de combustibles y de las tarifas, todos dolarizados y a merced del libre mercado por decisión del gobierno actual.

Por Radio Nacional Ushuaia indicó que algunos comercios “ya han subido sus precios y otros están sin vender, porque la reposición después sería difícil. Fue un impacto y no alcanzamos a reaccionar. Realmente es una situación angustiante, y el lunes nos llamamos unos a otros a ver cómo seguíamos. Sabemos que tenemos que seguir trabajando, pero la incertidumbre es general”.

Con una caída sostenida en las ventas, esta espiral recesiva no les permite medir el perjuicio: “Es la peor situación. Venimos con 18 meses de caída consecutiva de las ventas y con el Ahora 12 y el turismo de invierno habíamos tenido un repunte del 4,6% con respecto al mes anterior. Ahora estamos otra vez en una recesión y hay rubros más complicados que otros. Lo que es ferretería, materiales de construcción, herramientas y las casas de importación están mucho más preocupados que el almacén”, manifestó.

“El mayor problema es no saber cuánto va a costar reponer el producto que se vende hoy. Hay comercios que decidieron no vender y no tienen precio; otros remarcaron un 20 por ciento pero no saben si eso va a alcanzar para poder reponer el producto. Ya se empezaron a hacer las primeras movilizaciones desde CAME para ver cómo va a continuar esto. Hay mucha preocupación de los comercios porque no hay una respuesta certera”, expresó.

“Realmente estamos en una parálisis. No sabemos adónde vamos ni qué decisiones tomar. En todo lo que es ferretería y materiales de construcción les han llegado los precios con un 20 por ciento de aumento. Esto fue el lunes y vamos a ver lo que pasa ahora. Estamos volviendo a esa época en que cada dos horas había remarcación y esperamos que no sea así, que haya sido una reacción rápida del momento y se aquieten un poco las aguas. Es un deseo, pero realmente no sabemos lo que va a pasar”, admitió.

Si bien la crisis que se agudiza en el último tramo de la gestión Macri es grave, no fue buena en ningún momento la situación del comercio: “Con el sector con que se hable, nadie ha estado mejor. Tal vez el campo tuvo una mejoría, pero acá no hay sector con el que se pueda hablar que diga que está mejor. La industria está paralizada, el comercio en declive, los docentes, los médicos, cualquier sector tiene una situación de achique permanente. Esto no es una percepción personal. Yo hace 40 años que abro mi negocio todas las mañanas con la ilusión de seguir hacia adelante. Tengo siete empleados y apostamos a seguir creciendo, pero no hemos podido hacerlo. Llega un momento en que nos planteamos cuánto tiempo más hay que esperar”, sostuvo, recordando las promesas de cambio en “el segundo semestre que nunca llegó”.

En este contexto de los casi cuatro años de Macri, no consideró una sorpresa el resultado de las PASO, si bien el margen de diferencia “fue histórico”, pero lo interpretó como un claro mensaje de los argentinos. “Muchas veces hemos dicho que, cuando hablábamos con los funcionarios nacionales, la sensación era que nos escuchaban pero que no nos entendían. Es lo que pasó con todo el pueblo, que no percibe lo que ellos plantean, cuando dicen que está todo muy bien. En el mensaje del presidente no hubo un análisis de todo esto, y la crisis de ahora aparentemente también es culpa nuestra”, fustigó.

“Tampoco podemos tener la alegría que normalmente se tiene después de una elección, porque estamos todos golpeados, los que ganaron y los que perdieron. Hay un desgano general y un país no puede crecer así”, sentenció Fernández.