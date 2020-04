Desde el SOIVA se refirieron a la situación de incertidumbre que tienen los trabajadores de las distintas empresas. Recordaron que durante el macrismo perdieron más de la mitad de los puestos de trabajo, y mencionaron que esperaban comenzar a revertir esa tendencia “y apareció esto”, manifestaron respecto de la crisis por la pandemia. Aún no tienen definido que sucederá con los salarios durante el periodo de suspensión, pero advirtieron que al menos debería respetarse el acuerdo nacional por el 75%.

“Estamos como todos los sectores, la situación cambia día a día y no sabemos lo que va a pasar. Hasta ahora estamos con la gente en la casa y en una empresa si están trabajando desde hace quince días, pero con un grupo reducido de gente, porque están haciendo un trabajo esencial como son los camisolines para el personal de salud”, dijo la secretaria General del SOIVA, Silvia Vidal, refiriéndose a la situación de Blanconieve, que comenzó con la mencionada producción.

Luego señaló que no hay definición aún, respecto del porcentaje de sueldo que cobrarán los trabajadores que se encuentran suspendidos. Sobre el particular expresó que “todavía no hemos llegado a nada, estamos esperando. Ahora con este acuerdo que salió a nivel nacional que indica que no se puede cobrar menos del 75% veremos, nosotros no vamos a aceptar menos”, advirtió Vidal, indicando incluso que “ojalá se pueda sacar algo más”.

Mencionando luego que “lo cierto es que está muy complicado, una de las empresas recién termina de pagar el mes de marzo, la otra pagó en dos veces, otra descontó un par de ítems, la situación es muy difícil. Ahora estamos parados así que no sabemos qué pasará, de todas maneras haremos los reclamos correspondientes según lo que suceda”, adelantó la secretaria General.

Sobre la vuelta a la actividad confirmó que se está trabajando con los correspondientes protocolos, mencionando que “las empresas ya los presentaron al Ministerio de Salud y nos han notificado a nosotros, así que todas tienen su protocolo definido”, ratificó. Respecto de la empresa Blanconieve, que está produciendo ropa para el personal sanitario, remarcó que en ese caso “es muy poca la cantidad de gente que está trabajando, y quienes son pacientes de riesgo no lo están haciendo. Además se está trabajando menos horas y con las correspondientes normas de seguridad, para evitar contagios”.

Recordó la titular del SOIVA que la gestión de Mauricio Macri significó “perder más del 50% de nuestros compañeros, fue una época terrible. Hoy tenemos unos 140 compañeros más o menos, éramos más del doble, cerraron dos fábricas, hubo desvinculaciones. Teníamos la esperanza que la situación cambiara en este año, pero ahora apareció esto”, dijo refiriéndose a la crisis por la pandemia.

De todas formas manifestó que “hay que pensar primero en la salud, porque si no la recuperación tampoco va a poder ser. Veremos ahora cómo se resuelve el tema del cobro del mes de abril y después lo que pasará con mayo, porque esto parece que se va a extender”, concluyó Vidal.