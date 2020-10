“Estamos buscando darle mayor calidad de vida a los ushuaienses”

Así lo afirmó la secretaria de Planificación y Inversión Pública de Ushuaia Gabriela Muñiz Siccardi tras la aprobación en primera lectura del leasing para la toma del préstamo de $100 millones para adquirir maquinaria para obra pública. Detalló que “la planta de asfalto lo que hace es sacar asfalto en caliente, y nosotros en principio lo que tenemos pensado hacer es el mantenimiento y la repavimentación de las calles de muchos barrios que no hemos podido llegar”.

Ushuaia.- Tras la aprobación en primera lectura por parte del Concejo Deliberante de Ushuaia de la toma del préstamo de $100 millones para adquirir maquinaria para obra pública, la secretaria de Planificación y Inversión Pública de Ushuaia Gabriela Muñiz Siccardi realizó un balance de lo sucedido, y de las instancias que todavía faltan para que finalmente sea sancionado el proyecto.

Cabe remarcar que ahora el proyecto deberá ser expuesto en las instancias de Audiencia Pública, reunión en la que se espera la participación de la comunidad, y finalmente la aprobación en segunda lectura.

Al respecto la secretaria de Planificación y Inversión Pública de Ushuaia señaló que “ha sido satisfactorio este primer paso en que se haya aprobado en primera lectura la autorización del leasing para la compra de las maquinarias, con lo cual ahora esperamos los siguientes pasos como lo es la audiencia pública, y la aprobación en segunda lectura, y posteriormente comenzar el trámite administrativamente y en el banco para la obtención, pero la verdad que es una esperanza este primer paso, y saber que lo que estamos buscando es darle mayor beneficio a la sociedad pudiendo avanzar en repavimentación de calles que todavía no hemos podido llegar”, sostuvo a FM Master’s.

Asimismo indicó que “en su momento les explicamos a los Concejales que es lo que íbamos a comprar, tomaron notas, con lo cual con este leasing si finalmente es aprobado en segunda lectura se va a adquirir una planta de asfalto, una terminadora, un camión regador, una aplanadora, y la fresadora, con lo que estas serían las maquinas necesarias para que se pueda llevar adelante la repavimentación o pavimentación por administración”.

Puntualizó que con la compra de la planta de asfalto se va a llevar adelante la “producción del asfalto, tal cual lo hacen las dos empresas que están actualmente como Canga y Dos Arroyos, producen el asfalto en caliente, y con la otra maquinaria se pueden hacer pavimentaciones o repavimentaciones nuevas, nosotros en principio lo que tenemos pensado es hacer el mantenimiento y la repavimentación de las calles de muchos barrios que no hemos podido llegar, y dejar a las dos empresas que están actualmente trabajando para la Municipalidad con nuevas pavimentaciones, de manera de poder ir avanzando en la cantidad de cuadras pavimentadas en la ciudad”.

Ante la critica de la concejal Oviedo, quien señaló que era una maquina que servía para tapar baches, y no para hacer pavimento nuevo, para lo cual Muñiz Siccardi enfatizó que “durante la reunión que mantuvimos con los ediles ella no preguntó nada, es una lastima porque se le habría informado para que sirve la maquina, pero la maquina lo que hace es producir asfalto en caliente, ahora lo que uno hace con el asfalto en caliente es una decisión del Municipio”, expuso.

En este sentido dijo que “el Municipio a lo que se va a dedicar en principio con esta maquina de asfalto es hacer bacheos, repavimentaciones, y no ir al asfalto nuevo, sino dejárselo a las empresas que están actualmente trabajando en la ciudad, dado que entendemos que las empresas también deben de trabajar, que hay mano de obra, y todo lo demás, pero eso no significa que si durante el primer año apuntemos a la repavimentación, al año siguiente donde quedaron dos o tres cuadras de determinados barrios, y que ya tienen cordón cuneta, no las pueda hacer el Municipio”, aseveró.

Por último la funcionaria municipal detalló que “la planta lo que hace es sacar asfalto en caliente, pero después lo que decide el Municipio que hacer con el asfalto es otra decisión, no tiene nada que ver con la maquinaria, ni con la planta”.