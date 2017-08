La secretaria General del SOIVA, Alejandra Zustovich, se refirió a la situación del sector y la preocupación que existe en el ámbito nacional. Reiteró que la apertura de las importaciones y la caída del consumo son las raíces de los problemas. “Con la ideología de este gobierno nacional, no tenemos muchas expectativas. Siempre tenemos la esperanza de que se revierta algo, pero viendo la ideología que tienen estamos bastante desesperanzados”, reconoció.

“Más allá que nosotros no participamos en esa reunión, estuvimos hace una semana atrás en Buenos Aires reunidos con (el secretario General de la FONIVA Romildo) Ranú y los otros secretarios generales de las distintas provincias, donde se planteó la situación que salió en los medios”, dijo la titular del SOIVA, Alejandra Zustovich, refiriéndose al encuentro nacional que mantuvieron y la reciente reunión entre el sector sindical y las patronales; donde se analizó lo que sucede en la industria textil.

Zustovich advirtió que en otras seccionales “es muy complicada la situación, han cerrado empresas y de hecho hay cuatro mil trabajadores menos de los encuadrados en nuestro convenio. Muchas empresas tienen reducción de jornada, adelanto de vacaciones y suspensiones”, detalló.

La titular del SOIVA dijo que “por eso se han reunido los secretarios generales de las distintas ramas que abarca el sector textil, porque hace unos meses atrás se reunieron con funcionarios del Gobierno nacional para plantear esta situación, pero hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión política para revertir esto que esta pasando”, remarcó.

Consultada sobre la situación en la provincia, mencionó que “hasta el momento lo que tenemos es lo que está haciendo Armavir, que es llamar a los trabajadores que quieran desvincularse, porque dicen que necesitan achicar el plantel para poder seguir produciendo”, indicó. Recordando además que la indemnización que les ofrecen es “del 80 por ciento de lo que en realidad les correspondería”.

Alejandra Zustovich aseguró que lo inconvenientes llegan a Tierra del Fuego “por ahí mas lentos que en el Continente, pero nosotros acá somos un grupo reducido de trabajadores, así que estamos muy preocupados”, insistió.

Buscando razones para los problemas que padecen, como en otras oportunidades se refirió a la apertura de las importaciones y la caída del consumo. “En lo que tiene que ver con nuestro rubro, la baja del consumo, de las ventas y el tema de las importaciones; con la entrada de productos terminados, es lo que más nos complica”, puntualizó.

También señaló que “en el Continente lo que más se fabrica es ropa y de eso es impresionante la cantidad de importados que entra, como también el tema de las sábanas que es lo que nosotros hacemos acá. Uno lo ve yendo al supermercado, la cantidad de productos importados que hay. Encima no tenemos mucha expectativa de que este gobierno vaya a revertir la situación”, admitió.

Dijo que “da la sensación que la industria argentina no preocupa, que no se tiene en cuenta”; por esos motivos evaluó como una buena decisión encarar el tema a nivel nacional. Aunque reconoció que “con la ideología de este gobierno nacional, no tenemos muchas expectativas. Siempre tenemos la esperanza de que se revierta algo, pero viendo la ideología que tienen estamos bastante desesperanzados. Aunque por supuesto seguiremos y acompañaremos las medidas en conjunto que se tomen”, remató Zustovich.