El apoderado de la nueva empresa de colectivos del grupo Angus Catering, Norberto Ocorso, destacó que están apostando a tener un servicio confortable y adaptado a la ciudad de Río Grande en el transporte público colectivo de pasajeros. La empresa de colectivos se llamará ‘Citybus’ y tendrá veinte unidades cero kilómetro marca Iveco y con nuevas prestaciones en la carrocería. Está previsto que estas unidades lleguen a fines de mayo o principios de junio a más tardar. Uno de los escollos importantes que tienen es el combustible especial y por ello previeron la compra de una planta con reserva para un mes. Asimismo, como muestra de responsabilidad social empresarial, Angus donará 40 garitas similares a las que ya están en la ciudad con los mismos planos.

El apoderado de la nueva empresa de colectivos ‘Angus Catering’ que presta servicios en la ciudad, Norberto Ocorso, fue entrevistado por el programa ‘Buscando el Equilibrio’ que se emite por Radio Universidad, donde se refirió a las nuevas unidades que llegarán a la ciudad y sobre distintos temas relacionados con el transporte público colectivo de pasajeros.

Además de confirmar que hay unos siete mil usuarios en Río Grande y con proyección de crecimiento vegetativo, Ocorso aseguró que “estamos apostando a brindar un buen servicio con vehículos de alta calidad que nunca hubo ni hay en este momento en la Isla”.

Observó que en los once años que vive en Río Grande “no hubo vehículos cero kilómetro en la calle” y contrastó que Angus “eligió Iveco Euro 5 que son unidades óptimas teniendo en cuenta que las condiciones climáticas reflejan otra realidad que en el norte del país en todo sentido, las calles no son las mismas, es otro clima; acá necesitamos esos tipos de vehículos y no lo decimos nosotros, sino la gente que conoce del tema y que nos ha asesorado”.

En ese sentido dijo que “los motores tienen que ser delanteros y las cajas tienen que ser manuales y por ese motivo fuimos a buscar estos vehículos; aparte son ecológicamente de avanzada; la carrocería no es estándar, ha sido completamente modificada, lo que lleva su tiempo también”, explicó.

Asimismo el apoderado de Angus detalló que “son veinte vehículos y el tamaño de cada unidad es exactamente a los que tenemos hoy en la ciudad; ni más grandes ni más chicos, son medidas ya estandarizadas. Lo que cambia son las condiciones de la carrocería del vehículo; por ejemplo, calefacciones en los pasamanos para que no haya problemas en el invierno, también tendrá calefacción en los peldaños donde la gente pisa cuando sube y generalmente se humedece y otras distintas modificaciones que no vienen de fábrica, son adaptaciones que se hicieron exclusivamente para los usuarios de nuestra ciudad de Río Grande”.

La capacidad de pasajeros es la estándar también, 25 sentados y el resto parado, también se le dio mucha importancia a las puertas para que las personas con discapacidades puedan subir y bajar del vehículo. “Viene preparado con rampas para pasajeros con dificultades físicas o motoras, si bien esto no estaba exigido en el pliego, es una mejora que hace la compañía en una charla que tuvimos”, comentó.

Sin embargo dijo que estas prestaciones “no van a estar en todos los vehículos porque no queremos demorar más para poder cumplir los plazos acordados y legales, porque estamos dentro de los plazos legales y además está previsto”.

Observó que en el caso de Ushuaia, donde se estatizó el servicio, “los boletos los sigue cobrando Montecristo porque hay aspectos administrativos que aún no están completados porque es un traspaso de una empresa a la otra y en un contexto muy complejo; hay un montó de trámites que se deben hacer y son sumamente complicados donde se verifican diez mil cosas”.

Garantizar el combustible

Reveló que “otro de los problemas que tenemos es el combustible, son motores que necesitan de Eurodiesel y he hablado con ‘Charly’ Mann y él me asegura que no me puede abastecer y estas unidades (al igual que los colectivos en Ushuaia) no circulan con otro tipo de combustible que no sea éste”.

Por ese motivo “nosotros estamos comprando una planta especial con 50 mil litros que eso en teoría nos abastece porque debemos tener garantizada una reserva y nosotros como empresa debemos asegurarnos de tener más de un mes de stock de combustible y todo eso es dinero”, dijo Ocorso.

La empresa tendrá su base de operaciones en el mismo predio que actualmente tiene Montecristo, “pero la verdad es que no está en condiciones y tenemos que reacondicionar todo para que nuestra gente pueda trabajar en condiciones adecuadas”.

Por otra parte mencionó que “nosotros tenemos pagado el 70% del valor de los colectivos; el otro 30% está acordado con la empresa a contra entrega y además, tenemos que encarar todas las mejoras y la adquisición de la planta de combustible en el mismo inicio. La empresa tiene también otras actividades porque también es una empresa constructora que prontamente hará un edificio en el centro de la ciudad y entonces esa plata que teníamos destinada para estos otros proyectos, la dirigimos a pagar los colectivos y con este préstamo (de treinta millones comprometidos por el BTF) vamos a empezar a devolver esa plata a ese proyecto y ya va a haber otro movimiento en la ciudad, más trabajo y todas las empresas trabajamos de esa manera no solo aquí”.

Fines de mayo o principios de junio es el plazo para que estén todas las veinte unidades en la ciudad, según confió el apoderado.

“Hasta que empecemos con nuestros colectivos todo lo cobra Montecristo”

Ocorso explicó que “hasta ahora todo lo cobra Montecristo; el personal desde el mes de abril pasó a formar parte de la empresa Angus y paga el salario Angus; pero todo lo que es boletos, subsidios etcétera, lo cobra Montecristo hasta que nosotros tengamos nuestros vehículos”, asimismo aclaró que el subsidio de 135 mil pesos no se está cobrando, sino otro menor y que recién se pagará a las unidades cero kilómetro”.

La empresa de colectivos se llamará ‘Citybus S.R.L.’ y los colores que llevarán irían entre el gris plateado con el logo cercano a la puerta delantera y con algunos vivos azules. Como muestra de responsabilidad social empresarial, Angus donará 40 garitas similares a las que ya están en la ciudad con los mismos planos. Se entregarían las tres primeras cuando comience a funcionar la empresa en la calle y el resto de a tres por semana, aproximadamente.