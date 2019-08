“Estacionamiento Medido: No quiero eliminarlo, sino que se lo ordene”

Así lo afirmó el concejal Raúl von der Thusen al exponer los argumentos por los cuales propuso suspender la ampliación del servicio de Estacionamiento medido. Remarcó que “no está funcionando como debería dada las herramientas aprobadas por el Concejo”. Puntualizó que “en cuanto a la recaudación, los informes del Tribunal de Cuentas y del Juzgado de Faltas han sido contundentes, se recauda más por las multas, que por la contratación del servicio, por lo cual algo está funcionando mal”. También recordó que “no hay cobro manual del servicio ni local, para hacer la carga, en toda la zona de aplicación”.

Río Grande.- El concejal Raúl von der Thusen argumentó, durante el desarrollo de la VI Sesión Ordinaria, a favor del proyecto de su autoría, que finalmente fue aprobado, para suspender la ampliación del servicio de Estacionamiento Medido en otras cuadras de la ciudad.

Sobre el particular, el edil volvió a insistir en que en su opinión el servicio “lo único que ha traído han sido complicaciones”, dijo, en tal sentido argumentó que la norma que regula al mismo “ha tenido 11 modificaciones por las inconsistencias que encontramos a la hora de ponerla en práctica, dado que una vez que se puso en marcha descubrimos que hay un montón de cosas que hay que seguir mejorando para que el servicio sea un servicio de excelencia”.

Recordó que “en el Concejo Deliberante hemos tenido reclamo de diferentes sectores, entre los que mencionó a los frentistas y a los comerciantes que siguen diciendo que el estacionamiento medido les ha hecho perder ventas porque los vecinos ya no eligen la zona céntrica para comprar”.

Von der Thusen aclaró que su postura no es “eliminar el servicio, sino que se lo ordene y que el Municipio cuente con las herramientas necesarias para que este sistema funcione”, dijo, al tiempo que agregó que “desde la banca hemos presentado diferentes pedido de informes, y en virtud de los mismos aseguró que en cuanto a la recaudación los informes del Tribunal de Cuentas y del Juzgado de Faltas han sido contundentes, siendo que nos hemos llevado la sorpresa de que se recauda más por las multas, que por la contratación del servicio, por lo cual algo está funcionando mal”.

Por tal motivo expuso que “nos hemos puesto a trabajar en distintas alternativas y una de ellas es con que se pueda implementar el pago manual del Estacionamiento Medido que fue aprobado a principios del 2018 y todavía no se pone en marcha”.

Al respecto señaló que “un ciudadano que no puede acceder a un servicio es porque el servicio no funciona ya que los servicios son universales, y si no puede hacer uso por culpa del Estado municipal, nosotros somos los responsables y nosotros aprobamos un montón de herramientas para que los vecinos tengan acceso”.

En tal sentido marcó que estas herramientas “generarían que muchos vecinos no sean abusados con las multas como han sido abusados porque acá sancionamos una moratoria por la cantidad de multas que había de Estacionamiento Medido”.

Conjuntamente el edil indicó que “este servicio no está funcionando y se tiene que cumplir con las normas que están vigentes, por lo cual pido un salto de madurez, sacar la bandería política, y a algunos jefes para entender que la ciudad necesita de un servicio apropiado para Río Grande, debido a que no sea un sistema recaudatorio en el que se recauda más por multa que por el servicio”.

Por último pidió “responsabilidad, dado que no pido que se pare el servicio sino que funcione como corresponde porque están las normativas aprobadas para que eso pase, si quieren poner más cuadras pónganla, pero con un sistema que funcione bien, dado que hoy en día en la zona de la plaza no hay lugares dónde pagar el servicio, donde un usuario debe caminar seis o siete cuadras, cuando vuelve ya pasaron los 10 minutos, y le aplican la multa”.