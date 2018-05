“Está todo revuelto y no se termina de entender qué quieren modificar”

El titular del GEN Tierra del Fuego, Fernando Temari, anticipó el rechazo al voto electrónico y advirtió que la llamada ‘boleta electrónica’ “es una trampa, porque tiene los mismos riesgos de vulnerabilidad y no respeta el voto secreto”. De la reforma en sí, manifestó que los once proyectos en comisión tienen “algún nivel de aceptación” individualmente, pero decidieron “mezclar todo como en un puchero”, a punto tal que no terminan de entender adónde se apunta.

Río Grande.- La comisión de legislación general, que preside la legisladora del FPV Myriam Martínez, retomó esta semana el debate de la reforma política con concejales de las tres ciudades y la próxima será el turno de los partidos políticos. Concluida la ronda, la legisladora prevé convocar a expertos en urnas electrónicas para que ejemplifiquen el funcionamiento del sistema con una simulación que se realizaría en comisión. “Es muy diferente el informe teórico del CONICET a la práctica real de lo que significa votar con una urna electrónica”, argumentó la legisladora oficialista, luego del paso por la comisión de Dante Zanarini, investigador del CONICET y coordinador del estudio encargado por el Ministerio del Interior sobre voto electrónico.

Desde el GEN Tierra del Fuego, se adelantó la negativa a acompañar este proyecto en particular, y se planteó que el oficialismo “nos está metiendo en una pequeña trampa” al hablar de ‘boleta electrónica’.

“Nosotros venimos trabajando desde el gobierno nacional con la implementación de la boleta única en formato papel. Esto quiere decir que cada elector, al momento de votar, recibe de las autoridades de mesa una boleta y tiene que hacer la opción en cada uno de los estamentos. Por la carta orgánica de las municipalidades, acá debería haber varias boletas y tendrían que elegir a quién votan para gobernador en una boleta única en papel en todas las listas que existan; lo mismo con los legisladores en otra boleta distinta, y por separado los intendentes y los concejales”, explicó el presidente del partido, Fernando Temari por Radio Universidad 93.5.

“Nosotros no creemos que el voto electrónico sea la solución al sistema de votación, porque se le pide al elector que haga todo lo contrario a lo que nosotros exigimos a las nuevas tecnologías. Si uno usa un cajero automático, recibe el ticket que le permite determinar cuánta plata sacó o qué le queda; pero la Constitución provincial y nacional exigen que el voto sea universal, obligatorio y secreto, y cuando ponemos un medio electrónico, todo eso tiene un sistema de almacenamiento. El voto no va a ser nunca secreto y existen muchas vulnerabilidades del sistema. Está comprobado que, con el voto electrónico, la computadora transfiere al papel o una impresora la elección del votante. Esa información que se transmite puede ser interceptada por un medio tecnológico para saber a quién votó cada persona”, aseguró, en sintonía con los estudios realizados por la comunidad científica.

“Obviamente estamos en contra de este sistema. Acá le dicen boleta electrónica, pero es una trampa porque es un voto electrónico, y todos los fundamentos del proyecto que envió la gobernadora hablan siempre de voto electrónico”, sostuvo.

De todo como en botica

Temari aclaró que “todavía no ha sido convocada nuestra fuerza a la Legislatura, pero nosotros hemos tomado conocimiento de los proyectos de reforma y los hemos tratado en dos oportunidades en la mesa de nuestro partido. Nosotros celebramos que se empiece a hablar de una reforma, pero estamos convencidos de que no se puede llevar adelante con tanta rapidez”.

“Si uno analiza los once proyectos que están en la Legislatura, todos tienen algún nivel de aceptación, pero los han metido todos juntos como si fuera un puchero y se genera un gran revuelto, al punto que no se termina de entender qué quieren modificar”, cuestionó, entre propuestas de reforma constitucional, paridad de género, implementación de las PASO, reforma de la ley de partidos políticos, voto electrónico y hasta un cambio al preámbulo de la Constitución.

El dirigente se mostró dispuesto a avalar la paridad de género, pero advirtió que para que se traduzca en la práctica debería haber una reforma de la carta orgánica municipal, en el caso de Ushuaia. “Cuando hablan de la igualdad de género en las listas, nosotros tenemos en nuestro estatuto la paridad de género en todos los órganos del partido, y estamos de acuerdo porque ya lo tenemos en cuenta. La convención está compuesta con la mitad de representación de cada género y también se respeta en la mesa Ejecutiva. La vicepresidenta es mujer, el secretario es varón, la tesorera es mujer y, de los cuatro vocales, hay dos mujeres y dos varones. Hay algunas fuerzas de la provincia que entienden por su estatuto que, además, la representación tiene que ser de las dos ciudades. En el Concejo Deliberante de Ushuaia las listas deben representar la igualdad de género, pero por la elección de preferencias, el votante decide a qué integrante de la lista le da el apoyo. Hoy todos los representantes son varones, pero todos integraron sus listas respetando la paridad”, observó.

Consideró un “error bastante complejo” del sistema de preferencias, no sólo por no reflejar la paridad de género sino porque la gente “termina eligiendo personas y no partidos, y muchas veces se generan como siete campañas distintas para el estamento de concejales”.

Tampoco acordó con el sistema de Río Grande “con la lista sábana, donde no hay ningún tipo de elección, sino que es a la fuerza”, dijo, recordando que la Legislatura no tienen injerencia en ninguno de estos dos casos.

Para resolver las diferencias de sistemas electorales, la Legislatura “lo único que podrían hacer es invitar a los cuerpos de concejales a que hagan una modificación en sus cartas orgánicas, lo cual sería mucho más complejo”.

Visita de Stolbizer

Por otra parte, informó sobre la visita que realizará a la provincia la principal referente del GEN a nivel nacional, Margarita Stolbizer, dado que el 18 de junio está prevista una actividad en Río Grande.

Asimismo, dio a conocer que este sábado el partido organizó una charla sobre grooming en esta ciudad, a partir de las 15:30, donde Temari será uno de los disertantes como especialista en el aspecto tecnológico, y se sumará una psicóloga y una médica a la mesa.

“No sólo abordamos el tema de grooming, sino que presentamos un proyecto de ley que ya tomó estado parlamentario y esperamos que los legisladores empiecen a tratarlo. Es la implementación de una ley de grooming provincial, que tiene como objeto la concientización y el abordaje de la problemática en las instituciones educativas”, concluyó.