Esta semana se define la fecha de la sesión ordinaria para ampliar la Corte

Con dictamen de comisión, resta fijar la fecha para la aprobación del proyecto de ampliación del Superior Tribunal de Justicia. La vicegobernadora Mónica Urquiza estimó que se podría realizar “esta semana o la próxima”. Respecto de las críticas al Consejo de la Magistratura, que deberá realizar el concurso para elegir a los dos nuevos ministros, dejó abierta la posibilidad de modificaciones al reglamento, si bien observó que las críticas surgen ahora, cuando el organismo el año pasado designó varios jueces para cubrir nuevos juzgados. Reconoció diferencias con el Ejecutivo pero aclaró que se discuten adentro dado que “hay buen diálogo” y “esto nos va a llevar a poder encontrar el equilibrio”.

Río Grande.- La vicegobernadora Mónica Urquiza estimó que “esta semana o la próxima” podría realizarse la sesión ordinaria de la Legislatura en la que se aprobará la ampliación del Superior Tribunal de Justicia, que ya cuenta con dictamen favorable.

“Los legisladores tenían prevista una sesión la semana pasada, pero se ha prorrogado de acuerdo a cómo avanza la situación en Río Grande. Se continúa trabajando con las comisiones y se amplió el trabajo virtual en comisiones. En esta semana los legisladores definirán si la sesión se hace esta semana o la próxima. Hay muchos temas que ya han tenido dictamen de comisión y el trabajo legislativo continúa adelante”, dijo por Radio Provincia.

Consultada sobre la urgencia para ampliar el Superior Tribunal de Justicia y cómo se van a elegir los nuevos ministros, indicó que “por un lado el Superior Tribunal hizo la presentación del proyecto, los legisladores hicieron el análisis, invitaron a los distintos sectores para que expresen su opinión, se emitió dictamen sobre el proyecto y después será el Consejo de la Magistratura quien defina los nuevos miembros, así como ha definido la cobertura de muchos cargos que estaban vacantes en juzgados que se habían creado. El Consejo de la Magistratura llevará adelante el concurso para la designación de los dos miembros que se suman”, expresó.

“Yo formé parte del Consejo de la Magistratura en mi gestión del 2007 al 2011, y se hicieron algunas modificaciones al reglamento interno. En su momento estuvo el legislador Furlan y trabajamos sobre modificaciones del reglamento que había propuesto Guillermo Worman, algunas se aprobaron y otras no. Durante los últimos cuatro años nadie habló sobre el Consejo de la Magistratura y se cubrieron muchísimos juzgados. Ahora, ante esta modificación que propone el Superior Tribunal surge nuevamente la crítica al Consejo. Quizás sea algo que haya que volver a trabajar nuevamente”, barajó.

“Uno respeta todas las opiniones y esto tiene que ver con la democracia. Todos nos tenemos que escuchar y se ha presentado un par de asuntos de particulares en este momento, relacionados con la modificación del Superior Tribunal, para modificar la integración del Consejo de la Magistratura. Uno de ellos fue ingresado por Luis Bechis, como representante del gremio judicial”, informó.

Las diferencias internas

También fue consultada sobre su escasa aparición en los medios y algunas diferencias que se dejan traslucir con el rumbo del Ejecutivo. “Por supuesto que el proyecto de gobierno que uno tenía se vio frenado en algunos temas, pero se sigue avanzando en otros proyectos, en obras que siguen adelante, y así tiene que ser. Tenemos que seguir adelante. Nosotros somos una coalición política entre FORJA y el MPF. Tanto el gobernador como yo tenemos tareas específicas que cumplir y los dos tenemos la responsabilidad de la gestión, en el Ejecutivo y en el Legislativo. Por supuesto uno puede tener diferencias pero lo más importante es que existe diálogo y damos nuestra opinión. Uno puede compartir algunas decisiones y otras no, y el hecho de que yo no haga declaraciones no significa que no comparta decisiones. Las diferencias yo siempre las hablo adentro”, aclaró.

“Para esto existe el diálogo y, si existen diferencias, se discuten adentro y después se toman las decisiones. El gobernador sabe lo que hace y da las explicaciones. El hecho de que uno no salga a hacer declaraciones no significa que no esté trabajando y colaborando. Podemos tener diferencias y no las niego, porque sería necio si las negáramos, pero está bien que así sea, porque somos una coalición de gobierno y esto nos va a llevar a poder encontrar el equilibrio”, aseguró.

“Estamos pasando por una situación realmente muy difícil. Ninguno de nosotros, ni desde lo político ni desde lo personal esperábamos esta situación, y encontramos de todo. Algunos pretenden sacar ventaja política de estas situaciones lamentablemente, y otros están a la altura de las circunstancias. Se mezclan muchas cosas. Oportunistas políticos se ven en todos lados, que hacen comentarios o sacan informaciones que no son tales. Además estamos en un momento en que la gente está muy sensible, porque venimos desde marzo con esta situación, que desde lo social, lo familiar, lo laboral, nos afecta en todo sentido, no solamente desde lo económico. A veces surgen ciertas discusiones, y yo personalmente prefiero estar al margen y seguir haciendo mi trabajo”, planteó.

Asimismo negó las versiones sobre su contagio de COVID: “Yo estuve dos veces aislada, no me contagié pero si hubiese sido la contagiada no lo voy a ocultar. Se llega hasta determinadas circunstancias personales que uno no entiende, pero hay que dejarlo de lado y uno tiene que seguir adelante”, reiteró.

Hizo un reconocimiento al trabajo del personal de las distintas áreas en esta pandemia: “La semana pasada estuvimos en el Ministerio de Desarrollo Humano y la verdad la tarea que hacen los empleados es fantástica. Uno debe reconocer el error de no valorarla, porque están desde el primer día de la pandemia, al igual que los empleados de Salud, los de Seguridad, los de Defensa Civil, que han estado en la calle permanentemente. Acercan los módulos alimentarios a los vecinos, ayudan con los subsidios, con la tarjeta alimentaria, con los planes especiales. Hay mucha gente que está trabajando y se arriesga todos los días. Estas cosas son las que valoro. Después algunas otras diferencias y cuestiones políticas se van a ir acomodando. Hoy tenemos que estar ocupados y preocupados en estas cosas”, priorizó.

Capacitación en perspectiva de género

Por otro lado, se le preguntó sobre la noticia vinculada con la capacitación para el personal de la Legislatura en materia de género: “Esto tiene que ver con la ley Micaela. El año pasado se adhirió a la ley nacional que establece la capacitación obligatoria en perspectivas de género y en violencia contra las mujeres. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Desarrollo Humano, ya tuvimos una primera reunión virtual con la gente de capacitación para ver cómo reunirnos y comenzamos a delinear el trabajo. En principio corresponde trabajar sobre los contenidos básicos de la ley, principalmente referido a lo que es el género y las distintas formas de violencia, porque hay formas sutiles, formas explícitas. En la Legislatura en particular tenemos el personal de planta permanente que lleva adelante la administración y la parte legislativa, y por otro lado el personal que asiste a la planta política. Vamos a tener que ir delineando distintas capacitaciones para el personal, y esto no tiene que ver solamente con el trato entre el hombre y la mujer. Todos tenemos que ir avanzando y aprendiendo sobre el género y el trato en particular, y saber distinguir cuando una persona está teniendo algún inconveniente respecto de violencia y no lo puede expresar”, sostuvo.

“La primera capacitación del personal va a ser en general y después vamos a ir trabajando sobre cada cuestión específica”, adelantó.

Reglamentación de la movilidad automática

Otro tema pendiente desde el año pasado es la reglamentación de la ley 1285. Urquiza reconoció que hay muchas consultas de jubilados por la demora e informó que “el presidente de la caja de previsión, igual que muchos de los funcionarios, ya se ha reintegrado a su tarea y es un tema que tenemos que trabajar, porque es una deuda que se tiene. He charlado en varias oportunidades con el presidente de la caja y están trabajando en esto. Es un tema complejo internamente en la caja de previsión y los jubilados de la provincia están esperando esta reglamentación”, dijo.

“Yo recibo mensajes en mi teléfono, en las redes sociales, porque uno está conectado permanentemente con la gente y los reclamos existen. Se está trabajando en este tema”, aseveró, sin fecha todavía para la aplicación.

Registro de electrodependientes

También sigue pendiente la puesta en vigencia de la ley de electrodependientes. “Este tema lo trabajamos en el período anterior de la Legislatura, ni bien se sancionó la ley a nivel nacional, porque se necesitaba la adhesión a nivel provincial. Con el legislador Pablo Villegas presentamos el proyecto de adhesión, porque el electrodependiente por razones de salud necesita estar conectado a una máquina y requiere de electricidad para funcionar, entonces hay que garantizar el servicio eléctrico permanente por un lado, y por otro que la tarifa no tenga costo para estas familias”, expresó.

“Esto se pudo aprobar a fines del período pasado y se ha reglamentado para crear el registro de electrodependientes. Esto se canaliza desde el área de Salud, y además debemos garantizar un grupo electrógeno o un equipamiento adecuado en caso de que surja algún corte de energía eléctrica, que en nuestra zona es muy común. El Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación e irá haciendo las reglamentaciones necesarias, pero ya se trabajó en la identificación de los medidores, que no es poca cosa, porque se ha llegado al corte de suministro en domicilios donde hay personas electrodependientes. Se avanzó en la identificación de los medidores con los logos correspondientes, y se está trabajando mucho desde la Secretaría de Energía. Es un avance importantísimo porque tenemos muchos vecinos en toda la provincia que son familias electrodependientes”, manifestó.

Actividad partidaria

Por último se refirió a la actividad partidaria y al trabajo durante este fin de semana en la sede del MPF con el ropero comunitario. “Es un trabajo que se viene haciendo hace tiempo y se ha profundizado con esta situación que nos toca vivir. El viernes hubo una jornada solidaria y nos vimos gratamente sorprendidos por el aporte de la gente y la solidaridad”, valoró.

“La gente manifiesta lo que necesita y se le acerca. Fundamentalmente piden ropa de abrigo, camperas, calzado para los niños, muchos para poder ir a trabajar. Desde siempre trabajamos con alimentos, porque la gente necesita un poco de todo, incluso acompañamiento para resolver algún problema personal con algún trámite, sea ante un ente nacional o provincial”, dijo.

En cuanto a la renovación de autoridades, lo más probable es que haya una prórroga. “Este año todos los partidos deberíamos tener elecciones internas, para las autoridades partidarias, entre ellos el MPF. Seguimos en comunicación con los afiliados, a través de grupos de whatsapp, redes sociales, para informar sobre lo que hacemos y además ellos manifiestan sus necesidades. Estamos a la expectativa, porque la pandemia ha cambiado muchas cosas y está postergando las elecciones. Habrá que esperar un poco más a ver cómo se van liberando determinadas actividades. También en esto interviene la justicia federal y veremos a medida que nos aproximemos a la fecha, que sería para fines de noviembre, si se va a postergar”, dijo.

“Hay algunas noticias a nivel nacional donde se habla de diciembre, pero en esta situación no podemos programar ni proyectar”, concluyó.