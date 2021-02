“Esta semana estamos completando el cupo de 100 millones”

El subsecretario de Desarrollo Económico del Municipio de Ushuaia Gustavo Ventura estimó que esta semana se completaría el cupo de cien millones destinado a créditos para pymes y aseguró que la demanda fue muy grande. El Municipio colabora en los pasos administrativos y son fondos gestionados a través del gobierno nacional, con hasta diez millones otorgados por emprendimiento. La tasa ronda el 18% con doce meses de gracia y hay otras líneas con financiamiento hasta cinco años. También dio a conocer la buena recepción de la tarjeta +U, que ya cuenta con 12.500 beneficiarios y unos 120 comercios adheridos, con importantes descuentos.

Río Grande.- El subsecretario de Desarrollo Económico del Municipio de Ushuaia, Gustavo Ventura, evaluó por Radio Universidad 93.5 el desempeño del programa de descuentos en comercios implementado a través de la tarjeta +U, que cuenta ya con 12.500 beneficiarios y unos 120 comercios adheridos en la capital fueguina.

“Esto surgió en marzo del año pasado cuando comenzó la pandemia. Veíamos que venía no solamente una pandemia sanitaria sino una económica. Finalmente vino la recesión, la falta de empleo y el parate económico que sigue en la ciudad, por el tema del turismo que es la actividad principal. Entre otras medidas, como la moratoria, exenciones impositivas para las pymes, capacitación y créditos, se creó la tarjeta +U, que intenta darle un respiro a los vecinos para las compras, porque prevé importantes descuentos en los comercios de la ciudad. También busca potenciar las ventas en los comercios”, dijo.

“Los comercios previamente acuerdan los descuentos con el municipio y son importantes, porque van desde el 20 al 50%. La persona ingresa al comercio con la tarjeta física o con la aplicación de celular, donde están todas las promociones. Puede abonar con los medios de pago que quiera y que disponga el comercio. Después de dos meses y medio del lanzamiento, podemos decir que ha sido una herramienta fundamental para este principio de reactivación económica”, afirmó.

El comercio no recibe ninguna compensación del municipio por los descuentos, pero sí la difusión. “Básicamente se busca motorizar la economía. Hay muchos comercios que tienen stock y no pudieron moverlo durante el 2020, como ropa, alimentos, casi todo. Ahora pueden ofrecer precios especiales para poder hacer caja y motorizar su economía. Los comercios pueden llegar a un universo de 12.500 personas que mediante su teléfono móvil tienen acceso directo a las promociones y a conocer el comercio. Esto les permite mover y rotar sus productos. Es una colaboración que damos desde el municipio al poner sobre la mesa los productos de estos más de 120 comercios que están adheridos”, explicó.

“Tenemos el supermercado Diarco, más del 60% de las farmacias adheridas. Es una herramienta muy importante para el momento en que se dispara algún precio, como la leche o la carne, porque en determinados mercados la leche con la tarjeta +U está a 42 pesos. Es un marcador de precios bastante importante y ayuda a colaborar con la economía de las familias”, destacó.

Créditos a PYMES

Respecto de las líneas de crédito para pymes, la demanda fue muy alta y esta semana se completaría el cupo de cien millones. “Con la ayuda enorme de la Nación, de la secretaría PYME de la nación junto con el banco BICE y el banco Nación, nos han ofrecido bajar líneas de créditos. A nivel local lo que hacemos es administrar esos fondos. No es que van a las arcas de los municipios sino que oficiamos de administradores y pata local para el otorgamiento de esos créditos que llegan hasta los 10 millones. Están ayudando mucho a sectores del turismo, de la gastronomía, que tuvieron el peor año de la historia”, expuso.

“Nosotros vemos que se cumpla con todos los requisitos y acompañamos el proceso, que no es fácil. Hay muchas líneas abiertas y una vez que están todos los requisitos desde el municipio elevamos la parte administrativa al gobierno nacional, junto con el Banco Nación local. Toda la parte administrativa y estructural ya viene armada desde la nación. Hay un proceso que el gobierno provincial tuvo que implementar pero nosotros no, porque ya estaba todo armado y son líneas que en general se vienen renovando desde hace tiempo. Creo que esta semana estamos completando el cupo de 100 millones, porque la demanda es muy grande”, adelantó.

Detalló que “el plazo de los créditos es de 24 meses con una tasa del 18% y 12 meses de gracia. Realmente es un producto financiero que motoriza la economía, por eso tuvimos tanta demanda. Para emprendimientos productivos tenemos otra línea donde el plazo es de cinco años con una tasa del 24% y 6 meses de gracia. Uno de los requisitos es que tengan presentado el balance de 2019. En el camino quedan algunos emprendedores y tratamos de atenderlos con otras líneas. Estas en particular son para ayudar a los que sufrieron en pandemia y tuvieron que mantener su estructura. No se pide un mínimo de personal, otra de las condiciones es el certificado de pyme, y se otorga el 2.5% de la facturación del 2019, es decir dos meses y medio de lo que facturaron. De ahí sale el número del crédito de hasta 10 millones”.

“El 2019 fue un muy buen año para nuestra ciudad y por eso explicamos que no se debía pedir como requisito el balance del 2020. Nos habilitaron a presentar el balance anterior y esto fue parte de las gestiones que hicimos en Buenos Aires. Sabemos que no alcanza porque ningún esfuerzo está a la altura de la situación que pasamos, pero es un momento para trabajar todos juntos. En esto hay una sinergia y un entendimiento entre el gobierno nacional, el provincial y los municipios, porque tenemos por delante la recuperación provincial y de nuestro país. Tenemos que trabajar todos para esto. Si no hay diálogo, tenemos que generarlo y ser responsables en esto. La cuestión electoral debe quedar para otro momento y hoy todas las áreas tienen que trabajar juntas. Esto amerita seriedad y madurez política, y estar a la altura de este momento histórico”, concluyó.