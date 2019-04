“Está operando más como jefe de campaña de Melella que como legislador”

El presidente de la DPOSS Guillermo Worman replicó a las críticas del legislador del MPF Damián “Loli” Löffler por la falta de obras del gobierno provincial, teniendo los recursos para hacerlas, y cuestionó que desconozca “el volumen de obra pública que está generando el gobierno de Rosana Bertone”. Lo atribuyó a su rol en la campaña electoral del intendente Gustavo Melella y la legisladora Mónica Urquiza, y lamentó la “falta de honestidad intelectual” para reconocer los avances. “Es una falta de respeto que un legislador con tanta militancia política no reconozca obras que se ven a simple vista en las tres ciudades”, disparó.

Río Grande.- El presidente de la DPOSS, Guillermo Worman, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre el avance de distintas obras en la provincia, luego de la recorrida que efectuó por la obra de la planta de tratamiento de la margen sur, que realiza la empresa Cóccaro Hnos. Sostuvo que “va a permitir para finales del año que viene resolver un grave problema vinculado con la salud pública y el medio ambiente. La obra está en plena marcha, generando nuevos puestos de trabajo”, destacó.

“Es una planta hermana de la que estamos terminando de construir en la desembocadura del Arroyo Grande, y es una planta de cuarta generación, dimensionada para tratar las cloacas crudas de hasta 52 mil habitantes”, precisó.

Respecto de los inconvenientes con el municipio, afirmó que “el municipio local intentó frenarnos la obra con excusas inverosímiles, felizmente esto se destrabó y la obra está avanzando a plena máquina. Se va a detener por la veda invernal y retomaremos el trabajo para septiembre o principios de octubre”, estimó.

Asimismo, respondió a las críticas del legislador del MPF Damián Löffler por la falta de obras en la gestión Bertone, teniendo los recursos para hacerlas. “En este momento, con la aprobación de la ley 1.235, que tiene el 70% de las obras de esa nueva autorización en la ciudad de Río Grande, estamos con más de 150 obras. La provincia tiene en marcha distintas obras y son más de 316 en total. Más de la mitad se están ejecutando en Río Grande, muchas de ellas en edificios escolares, gimnasios, nuevos establecimientos educativos”, indicó.

“El legislador Löffler en este momento es una suerte de jefe de campaña del intendente Melella y la legisladora Urquiza, y eso le nubla el raciocinio y no le permite ver objetivamente las obras que hay desde San Sebastián a Puerto Almanza, pasando por Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. Si Löffler no estuviera en plena campaña electoral y no fuera quizás el principal artífice de este acuerdo entre Melella, el MPF y el PSP, seguramente tendría la honestidad intelectual de reconocer el enorme trabajo que estamos haciendo en obra pública”, planteó.

Consultado sobre el porcentaje de avance de obras, dijo que ayer “la gobernadora inauguró un nuevo establecimiento educativo primario y secundario en Andorra y tuve el honor de acompañarla. Hay obras que ya están terminadas, otras que están en su etapa final y otras que están iniciando, porque la ley 1.235 fue aprobada en la última etapa del año pasado y nos autorizó a hacer nuevas obras. Pero hay una enorme cantidad de obras que están finalizadas, tanto en Tolhuin como en Río Grande y en Ushuaia. En Río Grande está avanzando el microestadio, hay centros comunitarios, CAPS, refacciones en el hospital de Río Grande que están inauguradas hace más de un año. Me parece que es una chicana política la del legislador Löffler, que está operando a esta altura más como jefe de campaña de Melella que como legislador del MPF, y está desconociendo el volumen de obra pública que está generando el gobierno de Rosana Bertone”, fustigó.

“Me parece lamentable que un sector de la dirigencia política haga este profundo desconocimiento. Esto no habla mal del plan de obras sino de la persona que no tiene honestidad intelectual para reconocer las obras que se están llevando adelante, muchas de ellas ya inauguradas y prestando servicios efectivos”, reiteró.

“Hay un nuevo acceso a margen sur, obras en Chacra XIII y Chacra IV, y es evidente la mejora en la construcción de pavimento por parte del gobierno en la zona industrial. Es una falta de respeto de parte de un legislador que va a cumplir más de veinte años en la gestión pública de manera ininterrumpida. Me llama la atención que una persona con tanta militancia política no reconozca obras que se ven a simple vista en las tres ciudades”, disparó el funcionario.

Avances en Tolhuin

Respecto de las obras en el centro de la provincia, dijo que “cuando nosotros asumimos no se trataba una gota de cloaca cruda, fruto de la gestión de la ex gobernadora Fabiana Ríos. A finales de 2016 prendimos una planta que había construido Garramuño cuando fue Ministro de Obras Públicas del ex gobernador Estabillo, y construimos una segunda planta en el barrio Los Naranjos, que está operando. Es decir que en este momento estamos trabajando con dos plantas que no había antes, y estamos haciendo la tercera en la parte baja de Tolhuin. Cuando terminemos, el 100% de las viviendas de Tolhuin va a estar conectado a la red cloacal. La gobernadora ya anunció que antes de fin de año vamos a encarar la obra para duplicar la capacidad de potabilización. La planta potabilizadora que está en la bajada al Lago Fagnano, de acá a fin de año va a duplicar la cantidad de agua potable que estamos produciendo”, adelantó.

“Estamos abocados a conectar a nuevos vecinos de Tolhuin y hemos ampliado enormemente la red de agua y cloacas. Hasta que empiece la veda invernal, la DPOSS Tolhuin está abocada a conectar a 1.200 nuevas familias a la red de agua. Con las cloacas estamos casi en un 70% de cobertura y en agua vamos a llegar a estas nuevas 1.200 familias, porque lo que tenemos ahora son los troncales y tenemos que terminar las conexiones. Finalizado esto, más del 80% de las casas de Tolhuin van a tener agua potable por red”, anunció Worman.

“Tolhuin crece de una manera muy vertiginosa y, mientras vamos haciendo nueva obra pública, se van abriendo nuevos loteos, por eso la gobernadora tomó la decisión de duplicar la planta potabilizadora y encarar una tercer planta de tratamiento cloacal. Lo mismo se está haciendo en Energía”, dijo.

Las obras en Ushuaia

En cuanto a la capital fueguina, aseguró que “en agua estamos muy bien y, dentro del radio de servicios, el 100% de los vecinos tiene agua potable. Ahora estamos expandiendo este radio de servicios a urbanizaciones irregulares que se fueron regularizando por parte del municipio. Me animaría a decir que, al ritmo que estamos avanzando, el año que viene el 100% de los vecinos de Ushuaia, salvo los que viven en barrios no regularizados, van a tener agua potable y muy probablemente tratamiento cloacal en un 100% de las casas. La planta de Bahía Golondrina termina su construcción a fines de mayo de este año y la planta gemela de Arroyo Grande se prende el primer semestre del año próximo”.

Tarifas y tarifazos

También se refirió a la diferencia de tarifas en la provincia con el resto del país. “Nosotros no hemos incrementado las tarifas a pesar de todo lo que pasó en la Argentina, desde el año 2017. En todo el 2017, el 2018 y lo que va del 2018 tenemos las tarifas amesetadas y en este momento estamos siendo subsidiados por el Poder Ejecutivo, porque la gobernadora Bertone no quiere aumentar el costo del agua. Recalco esto porque AISA ha aumentado un 400% el costo del agua en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y ha habido aumentos escandalosos de energía, gas y agua en todo el país”, cuestionó.

“Hay un claro distanciamiento de la política tarifaria que tiene Bertone con relación a Macri. El agua en Tierra del Fuego está en el mismo valor desde enero de 2017 y en Energía el aumento fue ínfimo con relación a los tarifazos que ha hecho la presidencia de Macri con respecto al gas, que es la principal variable para generar la energía en Ushuaia”, concluyó.