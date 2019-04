“Esta es la última chanchada que nos hacen”

El dirigente radical ‘Romy’ Ponce junto al presidente del Ateneo Leandro Alem Pablo Torres adelantó el pase a la Coalición Cívica, que lidera Tomás Bertotto en la provincia. Aseguran que muchos radicales tomarán el mismo camino y la consigna, luego de ver vedada la posibilidad de participar en las internas, es “no votar” a Pablo Blanco y Liliana Martínez Allende. Responsabilizaron al legislador del armado con el PRO, en el cual pusieron un piso del 10% de avales de los dos padrones unidos, a reunir en dos días. Y se mostraron seguros de que hubieran ganado, de poder postularse. Distintos sectores internos de la UCR “están preparando votos en contra”, afirmaron, avizorando que “van a sufrir la derrota más grande”.

Río Grande.- El presidente y vicepresidente del Ateneo Leandro N Alem, Pablo Torres y ‘Romy’ Ponce respectivamente, visitaron los estudios de Radio Universidad (93.5 MHZ) para anunciar la decisión de sumarse a la Coalición Cívica, tras ver vedada la posibilidad de participar en las internas del radicalismo.

“Teníamos muchas ilusiones, al igual que muchos afiliados del Ateneo, de tener internas libres y democráticas. Hablamos con el presidente Federico Sciurano, con el legislador Pablo Blanco, para que pudieran participar todas las listas que quisieran; pero nos encontramos con que la convención radical se reunió el 31 de marzo en Ushuaia, con ‘Tito’ Stefani por el PRO, y conformaron el frente Ser Fueguino. El día 2 de abril a la noche nos enteramos de que ya estaba el reglamento para las internas, así que al día siguiente, el miércoles 3, nos hicieron entrega de todas las condiciones, y del padrón de la UCR y el PRO. Ahí vimos que había que juntar avales equivalentes al 10% de los padrones intervinientes. Sumaban 5.500 afilados entre el padrón del PRO y el de la UCR, por lo cual teníamos que juntar 550 firmas para presentar avales en un plazo de dos días”, relató Ponce del frustrado proceso de elecciones internas.

“Fue imposible participar y de hecho se bajaron listas de otras líneas que también querían hacerlo, porque era imposible juntar esa cantidad en esos dos días. Hicimos una nota al presidente de la junta electoral, planteando que veíamos coartados nuestros derechos a participar libremente, solicitamos un plazo de siete días para la presentación de avales el día 4, entendiendo que los tiempos electorales daban para poder hacerlo. Por la ley provincial 140, la junta electoral tiene 24 horas para respondernos, pasaron las 24 horas y no respondieron. Llegó el sábado y la junta electoral no dio un plazo de gracia hasta ese mismo sábado a las 17 horas, es decir por unas horas”, continuó relatando.

“Frente a esto decidimos dar el siguiente paso, que fue ir a la justicia electoral, con todos estos antecedentes. Planteamos que se debía impugnar el acto eleccionario y solicitamos la prórroga necesaria para poder participar. La presentación se hizo el lunes 8 de abril, y la justicia tenía 72 horas para respondernos pero lo hicieron el viernes, casi cinco días después. Dijeron que, si bien no se habían dado los cinco días de plazo solicitados, había una ampliación otorgada en el marco del cronograma electoral, y por tal motivo no hicieron lugar a la petición. Es decir que para el juez la junta electoral cumplió con el plazo”, lamentó el radical.

El pase con Bertotto

Consultados sobre los pasos a seguir, Ponce dio a conocer que “ahora estamos charlando con la Coalición Cívica y posiblemente vamos formar parte de esa fuerza política. En las últimas horas quedó escrito que el partido a nivel nacional permite el ingreso de extrapartidarios e independientes. La Coalición Cívica está representada por Tomás Bertotto a nivel provincial, como presidente y en esta semana estamos cerrando para ir con este partido”, confirmó.

Consideró que no se pierde la identidad radical teniendo en cuenta que “la Coalición Cívica es el partido de Lilita Carrió. Nosotros queríamos ir por la UCR porque somos radicales, pero siempre dijimos que a nosotros no nos representaba Cambiemos y queríamos pelear por el partido. Pero hicieron lo imposible para que no participáramos, porque sabían que corrían el gran riesgo de perder. Saben lo que tenemos por atrás y lo que podíamos llegar a hacer, que ahora lo podemos hacer por afuera”, advirtió Ponce.

Campaña contra Blanco y Allende

Agregó que en lo inmediato “la idea es pedirle a todos los correligionarios que de aquí en más no queremos más a Pablo Blanco, a Liliana Martínez Allende ni a Paulino Rossi y hay varios sectores que están preparando votos en contra”, aseguró.

“Votarán a quien quieran, pero no van a votar a la lista Ser Fueguino, porque esta es la última chanchada que se les permite”, sentenció.

Aclaró que “si bien Pablo Blanco dice que no participa en esta elección, se está reservando para diputado o senador, y sabe muy bien que esta va a ser la peor elección que va a llevar adelante la UCR y es de la mano de él, porque él es el artífice absolutamente de todo esto. Por eso la UCR está como está. De más de 8.000 afiliados hoy somos 3.500 en Río Grande y es una vergüenza total. Con eso estamos metiendo de casualidad un concejal del partido, que no creo que sea posible tampoco, por lo que vienen haciendo tanto Pablo como Liliana. Paulino Rossi ya no se sabe para dónde juega, porque yo pensaba que iba a jugar para Melella como lo ha hecho todo este tiempo. Se dice el gran radical pero resulta que ahora está abrazado con Pablo y con Liliana”, cuestionó del acercamiento del edil con los legisladores.

Por su parte Pablo Torres ratificó que “el bloqueo a las internas tuvo relación con que sabían que iban a perder. Nos pasamos contestando mensajes de personas que se quieren desafiliar porque están cansados de esta gente, que está enquistada en el poder, pero nosotros vamos a seguir luchando, porque hay que seguir trabajando por la buena política, sin verso, sin tanta corrupción y dando los espacios para que se pueda participar. Saben que no tienen el apoyo de los radicales y creo que esta va a ser la derrota más grande que van a sufrir”, concluyó.