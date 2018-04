“Está comprobado que en años mundialistas no hay crecimiento en ventas de televisores”

Así lo afirmó el Presidente de AFARTE tras ser consultado respecto de si había un aumento superior en ventas de televisores en años mundialistas. Remarcó que por “año se están vendiendo un promedio de tres millones y medio de televisores, y este año no será la excepción”. Además indicó que “desde los últimos cinco meses los precios de los televisores bajaron hasta un 25%”. Resaltó que si no “tomamos conciencia en que tenemos que bajar los precios de los productos, nosotros no vamos a seguir existiendo”. También entendió que esta baja de precios es el “camino para que el día de mañana podamos sentarnos a discutir la prórroga del régimen de promoción industrial”.

Río Grande.- Federico Hellemeyer, titular de AFARTE (Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica), se refirió a la situación de las electrónicas, y lo que puede llegar a suceder después del mundial, para lo cual manifestó que “este es un momento en el cual tenemos que tranquilizarnos, porque el tema este de la estacionalidad del mundial siempre digo que tiene un poco de mito, porque no es que en el año del mundial se venden más televisores, sino que lo que ocurre en el año del mundial es que se concentra la demanda de televisores durante el primer semestre del año, y después tiene un correlato lógico, donde decae esa demanda, con lo cual a fin de año los valores van a estar muy similares a los del año pasado”, dijo a Radio Provincia.

En tal sentido entendió que nosotros “estimamos que no se va a vender más de tres millones cuatrocientos mil, o tres millones quinientos mil televisores como una locura, cuando el año pasado se vendieron tres millones cuatrocientos mil televisores, cuando estamos hablando de una línea donde no vamos a tener un pico, donde la producción se viene haciendo de manera muy ordenada desde el año pasado, y después un correlato dramático por enfrentar, siendo que es un fenómeno que se va a dar en el consumo”.

Entendió que “a principio de año hay un esfuerzo de la producción, pero que no va a significar una falta de continuidad en el futuro”, dijo, al tiempo que puntualizo que en “las fábricas va a haber una especie de correlato, donde en la primera mitad del año se va a fabricar más televisores, mientras que en la segunda mitad de año se va a dedicar a la campaña de aire acondicionado”.

Resaltó que el “fenómeno comercial de televisores existe, la demanda se concentra en la primera mitad del año, y la gente en años de mundial se permite un poco más de consumo, donde si tenía pensado comprar un TV de 42”, se estira y comprará uno de 55”, eso si se da, y a fin de año vamos a ver que tenemos un valor de exportación al continente un poquito mayor porque se va a ver realizado un producto de mayor tecnología”.

En el análisis de los años mundiales, y desde que hay producción en Tierra del Fuego, el titular de AFARTE ratificó que “no hay un crecimiento en ventas de televisores que el de un año común, quizás hay un poquito más, pero que no es significativo”.

Relevamiento de precios por parte de AFARTE

En otro orden se refirió al relevamiento que hicieron desde la entidad con respecto a los precios de los televisores durante los últimos cinco meses, para lo cual indicó que “en ese lapso de tiempo los TV bajaron hasta un 25%, y esto se debe a que comenzó a rendir frutos el trabajo de competitividad que venimos haciendo todos aquellos que integramos la cadena productiva de la electrónica desde el año pasado, donde también hay una baja de impuesto, como así también hay una toma de conciencia en donde si nosotros no bajamos los precios de los productos, no vamos a seguir existiendo”, sentenció.

Por tal motivo expuso que en “hora buena estamos comenzando a reaccionar, y en un escenario con inflación, con devaluación que impacta sobre nuestros insumos, estamos haciendo los cambios en la estructura de costos necesarios como para que bajen los precios”.

Además de todos estos factores, indicó que hay que “sumarle la baja del impuesto interno, donde el cambio del impuesto interno iba a tener inmediatamente un correlato en los precios”, dijo, al tiempo que agregó que al “tener que competir contra el importando hay que realizar un esfuerzo más, y ser más baratos”.

Entendió que esta baja de precios es el “camino para que el día de mañana podamos sentarnos a discutir la prórroga del régimen de promoción industrial, dado que si nosotros llegamos con una credencial del tipo de que nosotros estamos compitiendo con precios y con mercados como Brasil, otra será la discusión sobre la continuidad del régimen”.

Sostuvo que si bien todavía hay “camino por recorrer, hay primeras señales que están comenzando a llegar a los despachos oficiales, y que de alguna manera están siendo vistas estas señales de forma positiva, por lo cual creo que si nosotros damos señales en términos de precios, vamos a predisponer mucho mejor a nuestro interlocutor a la hora de discutir las otras cosas que nos interesan”.

Finalmente resaltó que estamos “bajando los precios en un contexto inflacionario, devaluatorio, y compitiendo contra productos importados que ahora tienen licencias no automáticas, con lo cual no es menor el esfuerzo que está haciendo la cadena, y acá estamos todos involucrados, el acuerdo que se firmó el pasado 13 de noviembre es un gran esfuerzo que está haciendo la gente con el sacrificio que significa la suspensión de paritarias, las empresas también están bajando su rentabilidad, la provincia también puso su granito de arena, y todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero esto es una señal positiva que nos permite cargar pilas para seguir hacia adelante en el proceso”, concluyó.