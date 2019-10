“Está alejado de la realidad”

Desde la conducción de la UOM Río Grande salieron al cruce de las manifestaciones del ministro Rogelio Frigerio, quien señaló que la parte más dura del plan económico pasó. “La industria en general y la nuestra en particular, se encuentra atravesando una situación más que compleja, producto de esta recesión y de la falta de consumo que hay”, indicaron los metalúrgicos.

“La verdad es que –como mínimo- creemos que se encentran absolutamente alejados de la realidad, no entendemos desde que postura o parado en que realidad dice esto de que lo peor ya pasó o el discurso del presidente (Mauricio) Macri cuando dice que ahora se viene una oleada de puestos de trabajo nuevos o de recomposición salarial, cuando vemos que muy a nuestro pesar la situación del país es absolutamente compleja”, analizó el secretario Adjunto de la UOM Seccional Río Grande, Marcos Linares, al ser consultado sobre la visita del ministro de Interior Rogelio Frigerio a la provincia y las manifestaciones del funcionario respecto de la posibilidad de que “lo más duro” del plan económico haya pasado ya.

Incluso indicó el dirigente metalúrgico que “la industria en general y la nuestra en particular, se encuentra atravesando una situación más que compleja, producto de esta recesión y de la falta de consumo que hay. Es algo que se expresa claramente cuando vemos con muchísima preocupación que los compañeros no llegan a fin de mes, que no pueden pagar los servicios básicos, no pueden garantizar la compra de alimentos”, puntualizó.

Linares afirmó que “la situación es muy distante de una realidad dónde la clase trabajadora pueda garantizar sus necesidades, eso se lograría solamente reactivando el consumo a lo largo y ancho del país pero no es algo que suceda”, remarcó el secretario Adjunto de la UOM Río Grande. Volviendo a rechazar “este tipo de declaraciones que, a nuestro entender, tienen que ver con una cuestión electoral y no con la realidad que atravesamos”.