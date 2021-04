“Espero que tomen dimensión de lo que están generando”

El presidente de la CEFAC advirtió que los ánimos se están caldeando entre los camioneros argentinos y no quieren que la situación pase a mayores. No tienen comida y no les aceptan los pesos argentinos en algunos lugares. Siguen llegando camiones que ya vienen precintados desde Buenos Aires o Mendoza, y se nota desabastecimiento no sólo en las ciudades fueguinas sino también en Punta Arenas y Puerto Natales. “Esto se le está yendo de las manos a todos y puede tener consecuencias complejas”, sentenció.

Río Grande.- Darío Loreto, presidente de la CEFAC –Cámara de Empresarios Fueguinos del Autotransporte de Carga-, indicó por FM La Isla que ya son 756 los camiones varados en la frontera y los ánimos empiezan a caldearse entre los camioneros argentinos, que no tienen qué comer.

Por un lado hay una preocupación por los comestibles, porque “traen todo tipo de mercadería. Los congelados, frutas, verduras, lácteos, tienen fecha de vencimiento. El resto es un poco más manejable pero también tiene que ver con la industria y podría ocasionar desabastecimiento para las líneas de producción, con una suspensión de la gente”, sostuvo.

“Ya se nota en los supermercados y comercios que hay frutas, verduras y lácteos que están escaseando”, aseguró. Si bien los piquetes en Neuquén se podrían levantar, no hay novedades de Chile. “Se está negociando permanentemente con Cancillería, con los gobernadores, estamos en contacto con Daniel Facio, con los intendentes de Ushuaia y Río Grande que siguen la situación, porque es preocupante para todos. Tratamos de consensuar que se implemente la misma modalidad que en La Angostura y que cada tres o cuatro horas permitan el paso de camiones, pero no tuvimos resultados. Ayer por la mañana hablamos con el Sindicato de Camioneros, que lograron entregar lo que retiraron de Tierra del Fuego, pero cuando volvían de Río Gallegos no los dejaron pasar. La situación está cada vez más compleja, nuestros choferes están cada vez más nerviosos, porque dejan pasar autos y camionetas pero no el transporte de carga”, dijo.

“No decimos que el reclamo es ilógico, porque no es lindo para nadie estar 12 ó 14 días sin novedades, pero esto se le está yendo de las manos a todos y puede tener consecuencias complejas. Estamos padeciendo esto sin comerla ni beberla. Hoy Punta Arenas y Puerto Natales está desabastecida en un 50 ó 60%, porque manejan un abastecimiento más diario y se ha complicado la situación”, expresó.

“Los que están haciendo el piquete reclaman que garanticen el paso de Villa La Angostura para levantar la medida, pero sabemos que ayer a la mañana levantaron el piquete seis horas y acá no pasó nada. Es entendible el reclamo pero se está tornando de gris a negro y ya no sabemos a qué apunta este reclamo. Hay convenios bilaterales que hay que cumplir y hay que garantizarle a ellos el cruce por la frontera. También cargan nuestro combustible, comen en nuestros restaurantes y generan un derrame en nuestro país. Nosotros usamos muchos años sus rutas, que las han hormigonado, y veo algo tendencioso, algo más detrás de todo esto que no podemos entender, porque si durante todo el día ayer levantaron en La Angostura, no tuvimos reciprocidad y están causando un daño económico incalculable”, cuestionó.

“Estuve hablando con la Cámara de Comercio, tratando de calcular el daño económico a los locales que venden comida, y es gigante el daño que se está generando, porque hay fruta y verdura que se pierde, lácteos que se vencen, y hay diez o doce camiones de oxígeno que están parados. Esto está salvando la vida a muchos que conocemos. No dejan pasar medicamentos, nada. Solamente dejan pasar autos en su mayoría chilenos, pero más de eso no. Se está poniendo cada vez más complejo y están perjudicando a otros actores”, subrayó.

Recordó que el corte “comenzó el sábado a las cuatro de la tarde y la gente de Punta Arenas no está de acuerdo. El Sindicato de Camioneros se tomó el trabajo de ir hasta allá a llevar comida y agua, porque ya no tienen para comer y tienen que ir a comprar a lugares donde no les aceptan los pesos argentinos. Se está generando un clima que uno no quisiera que se genere. Hemos visto gente corriendo ovejas que están al lado de la ruta, porque tienen que comer, y se empieza a complicar la situación. Encima impiden al sindicato que pueda abastecer a la gente. A través de la Federación hemos tenido contacto con Cancillería, que se contactó con gente de Chile. El cónsul chileno en Río Gallegos nos envió un audio en el domingo donde informaba que el lunes iba a estar despejada la ruta porque los iban a desalojar. Yo apelo a la solidaridad de los colegas chilenos, y que aflojen con la situación porque están perjudicando a ciudades de ellos y nuestras. Espero que tomen dimensión de lo que están generando, porque siguen llegando camiones. Algunos vienen precintados desde Buenos Aires o Mendoza. Se van acumulando más y para destrabar eso va a ser terrible. No queremos que se complique la situación porque son muchos días en la ruta sin su familia y sin comida, y no queremos que pase a mayores”, concluyó Loreto.