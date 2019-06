“Espero que la comunidad de Tolhuin pueda ponerse de pie y acompañe sin miedo”

La concejal de FORJA Miriam “Laly” Mora, reelecta este domingo, envió un mensaje contundente a los tolhuinenses, para que “se pongan de pie como lo hizo la provincia”, porque los vecinos de la localidad “también merecen vivir mejor”. Remarcó que quien se postula para un cuarto mandato tuvo sobradas oportunidades de levantar la ciudad y no lo hizo. Habló además del aparato gubernamental puesto a disposición de las elecciones, y de la presencia de funcionarios en las escuelas, movilizando fiscales en vehículos oficiales. Con “todo en contra”, destacó que “los fueguinos le dijeron que se vuelvan a su casa a este gobierno autoritario, y ahora vamos a empezar a trabajar para ver cómo levantamos nuestra provincia”.

Río Grande.- La concejal Miriam “Laly” Mora evaluó las elecciones de este domingo y celebró el “triunfo histórico” del intendente Gustavo Melella, ganador en primera vuelta siendo oposición. Ahora restan las elecciones municipales en Tolhuin y confía en que los vecinos dejen de lado el miedo y elijan “vivir mejor”.

Por Radio Provincia, cuestionó el manejo de los comicios por parte de la justicia electoral, dado que “hubo mucha incomodidad dentro de las escuelas, mucha gente esperando. En Río Grande hubo mesas hasta las 20:30 horas, porque fue impresionante la gente que quedó dentro de las escuelas. Muchos se fueron si votar, prefirieron pagar la multa de 50 pesos y no votaron. Parece que eso es lo que buscaban muchos, que la gente no vote, porque además era el día del padre”, barajó.

Además la concejal fue denunciada ante las autoridades por su presencia en una de las escuelas, y pretendían echarla. Para el legislador Pablo Villegas fue una falta de respeto, pero la edil optó por no discutir y permaneció en una de las escaleras. “No es que lo acepté ni lo reconocí, pero tampoco me quería ir a ningún otro lado, siempre mi lugar es cerca de las elecciones. Dos personas jovencitas me dijeron que no podía estar, llamaron a la justicia electoral, y les dije que me quería quedar dentro de la escuela”, contó del incidente del domingo.

“La escalera en donde estaba sentada debe tener dos peldaños menos hoy, porque los mordía, pero después hablé con los otros fiscales, aparte conocía a muchos de los que estaban ahí, de haberlos cruzado en elecciones. No sabemos en realidad de dónde vino la queja, y lo importante es el resultado final. Nosotros salimos a las 11 de la noche y fuimos los últimos fiscales en irnos. La verdad estoy contentísima con el resultado, que fue histórico. Me quedé levantada hasta las 5 de la mañana y la gente estaba muy cansada. Teníamos fiscales en la comercio 3, pasada la medianoche y fue todo muy lento. La carga de los datos era automática y se hacía desde una aplicación en el teléfono, no es que había que mandar telegramas o sacar una foto. Estábamos atentos al centro de cómputos, donde iban contabilizando los votos para FORJA”, detalló de las primeras horas del lunes.

Movilización oficialista

Mientras pretendían echarla del establecimiento público, dijo que se vio “la impunidad con la que se manejaron” desde el gobierno provincial. “Los funcionarios de Vialidad llevaban a los fiscales en la camioneta de Vialidad. Estaban dentro de las escuelas con sus cartelitos con el sello del gobierno. Supuestamente ellos eran veedores, algo que no vimos jamás. Pasamos un trago amargo, pero hoy tenemos esta victoria. Es increíble lo que nos pasó”, dijo.

La movilización de funcionarios provinciales fue masiva y hasta “inventaron un cargo” para permanecer. “Yo fui a dos escuelas, a la 32 y la escuela 4. En la escuela 4 estaba Andrea Freites y casi todo el Ministerio de Educación, porque estaba el ministro Romero y mucha gente que pertenece a educación. A ellos nadie les dijo nada, pero Freites dijo que era coordinadora de los fiscales generales, y hasta ahí inventaron cargos. Menos mal que este cargo era gratis porque tiene su sueldo de legisladora”, ironizó.

Aprovechó para hacer extensivo su saludo “a los legisladores electos, y a todos los candidatos, porque han militado muchísimo. Nuestros legisladores no van a estar legislando a la noche en contra de los trabajadores y mucho menos en contra de esta provincia. Cada uno recibió el acompañamiento de Gustavo Melella, que durante tres años y medio luchó contra lo mismo que luchamos nosotros: contra este gobierno autoritario, a quienes los fueguinos le dijeron que se vuelvan a su casa. Ahora vamos a empezar a trabajar para ver cómo levantamos nuestra provincia. Tenemos que esperar las elecciones nacionales, pero a pesar de toda la presión a nivel nacional, de los mensajes de gobernadores, de funcionarios, de candidatos a la presidencia, Tierra del Fuego mostró que se emancipó y que puede decidir sola quién quiere que dirija su provincia. Después discutiremos la elección a nivel nacional”, manifestó.

Consideró que “el domingo marcamos muchas cosas, para que le quede claro al país: Tierra del Fuego decidió quien quería que la gobierne y, cuando tenemos que decir que no, decimos que no. Podría haber salido hasta el Papa pidiendo que voten a Bertone, y el pueblo fueguino no lo iba a hacer. Nadie sufrió como sufrimos los fueguinos estos tres años y medio. Ninguno de ellos vino a defender nuestros derechos, con los aumentos del gas, cuando nos quedamos sin trabajo, o cuando entregaron nuestra soberanía. Fue una falta de respeto muy grande que estas figuras aparecieran para una elección a decirnos qué tenemos que votar. No va a ser más así en la provincia y de ahora en más vamos a decidir quién gobierna”, sentenció.

La esperanza en Tolhuin

Consultada sobre la elección de Tolhuin el domingo, se mostró confiada en que “los vecinos van a hacer la misma lectura y van a votar exactamente lo mismo, con el mismo lineamiento político, y con el mismo dolor, porque militamos con dolor todo este tiempo y con todo en contra. En Tolhuin también se merecen vivir mejor, como todos los vecinos de nuestra provincia. Los vecinos de Tolhuin van a recibir el acompañamiento de Río Grande. Los candidatos que se postulan por el oficialismo han tenido la oportunidad de levantar esa ciudad y no lo han hecho, sino todo lo contrario, aprovecharon incluso un mandato en la Legislatura para regalar tierras. Quien está hace tantos años al frente de la comuna de Tolhuin tampoco ha hecho lo que tenía que hacer. Apareció como la provincia, con todas las obras al final”, fustigó.

“Ojalá la gente sepa entender el mensaje y acompañe sin miedo, porque acá hubo mucho miedo en la gente que acompañó a Gustavo Melella. Han tenido que participar de actos del gobierno provincial y sabíamos que estaban acompañando a Gustavo. Espero que la ciudad de Tolhuin pueda ponerse de pie, levantarse y tener confianza, como la ha tenido el resto de la provincia en Gustavo Melella”, expresó.

Transición y la hora de la verdad

Finalmente se refirió a la transición de gobierno, y advirtió que habrá muchas explicaciones por pedir. “Gustavo se va a reunir absolutamente con todos los sectores, no sólo con los estatales, y lo primero que queremos ver es cómo generamos trabajo y cómo arrancamos de vuelta. La cantidad de votos de los compañeros de la UOM demuestra que pusieron la esperanza en esto. No creo que haya ningún problema en la transición del Municipio, pero queremos saber qué pasa en la provincia con el endeudamiento, con todas las obras que anunciaron, con la compra de edificios que todavía no fueron entregados pero ya se pagaron, qué pasa con las tierras que regalaron, con las obras que no comenzaron. Tenemos muchas cosas para ver seguramente”, concluyó.