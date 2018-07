Esperan que algún responsable de AUDIVIC se presente al Ministerio

El secretario general de ASIMRA en la Patagonia Javier Escobar manifestó la esperanza de que se presente “alguien de la empresa en la reunión que tendrán las partes a las 10 de la mañana en el Ministerio de Trabajo”. Además indicó que las “promesas que han realizados a los trabajadores de la empresa ya no son creíbles, por eso esperamos que interceda el Ministerio”. Por otro lado adelantó que “también habrá una reunión de delegados con el Directorio de FAPESA por posibles despidos”.

Río Grande.- El secretario general de la seccional Patagonia de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina (ASIMRA) Javier Escobar se refirió a la situación de Audivic, y a la reunión que se tendrá este martes a las 10 de la mañana en el Ministerio de Trabajo.

“En primera instancia no hubo reunión, la empresa irresponsablemente no se presentó, pero si presentó una nota el día viernes a última hora en el Ministerio de Trabajo, modificando en nada la propuesta ya presentada en la reunión previa, donde si se presentó un apoderado”, dijo a FM Aire Libre.

Asimismo resaltó que la “situación es muy crítica, donde tenemos familias y trabajadores, donde hace tres meses que no están percibiendo el salario, sea tanto del gremio de la UOM, como nuestros representados, donde en primera instancia al tener la ausencia, y el poco criterio de la empresa de no presentarse, hemos tomado la palabra, y el Ministerio nos convocó para este martes a las 10 de la mañana a nueva audiencia”.

Teniendo en cuenta que la propuesta ha sido por parte de la empresa de un millón de pesos, y el compromiso de pagarle más cuando la fabrica comience a producir, Escobar sentenció que la “empresa lo que hace es poner números abultados a pagar en 60, 90 y 120 días después de la fabricación total de los únicos equipos que mantienen dentro de la planta”.

Además puntualizó que la “empresa subió a un millón quinientos mil pesos, modificó en un 50% su oferta para pagar la deuda que se generó desde el mes de abril”, dijo, al tiempo que agregó que “esto recién se pagaría después de la producción de más de 1200 equipos, pero es una promesa sin credibilidad, donde ya le hicieron una promesa similar, donde ya se cumplió, donde ya se término la producción de cierta cantidad de equipos, y de los cuales a la fecha no se le ha abonado ninguna remuneración, ni siquiera cumplieron con una parte del salario”.

Si bien la empresa había señalado en su momento que con la producción de dos camiones, pagaban los sueldos, cuando luego generaron producción equivalente a cuatro camiones, la empresa los cobró, pero no fue nada para los trabajadores, para lo cual Escobar sostuvo que “las promesas no se cumplen, la situación obviamente es compleja, se rechazó la oferta, y se repudió la poca seriedad en la que los apoderados han abordados este tema, al no presentarse, manifiesta y afirman la poca credibilidad que tienen con lo que están manifestando”.

Con respecto a la reunión de hoy expresó que “continuamos con la misma postura, pedimos el inmediato pago de los trabajadores, y esperamos ver que se presente alguien de la empresa con alguna respuesta, donde las familias están pasando por una situación desesperante”.

Situación de FAPESA

Por otro lado se refirió a la situación de FAPESA, donde trascendió que habría inminentes suspensiones, para lo cual manifestó que “esos trascendidos también me llegaron, hoy en la mañana los delegados van a tener una reunión con el Directorio, aún no hay nada firme, por lo cual esperaremos la reunión para ver como continúa todo”.