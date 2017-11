Especialista en Medicina Genética y Reproductiva expuso en Río Grande

Los médicos Walter Abregú, al frente de la Secretaría de Salud del Municipio de Río Grande y Adán Navel, médico ginecólogo especialista en medicina Genética y Reproductiva, se refirieron a la charla en el Museo Municipal sobre la Importancia de la Medicina Genética y Reproductiva.

En los estudios de Radio Universidad (93.5 MHZ) en el programa ‘Somos Río Grande’, el doctor Abregú explicó que la charla del Dr. Adán Navel estuvo enmarcada en solicitudes de los propios vecinos que exponen sus necesidades y demandas desde los distintos centros de salud municipales “y especialmente en lo que hace, en este caso, al tema de la fertilización asistida; estuvimos en la ciudad de Buenos Aires hace unos días, donde tuvimos la posibilidad de estar con el doctor Navel a quien le hicimos la propuesta de que pueda venir a nuestra ciudad y que pueda brindarnos toda su experiencia en lo que se refiere a medicina reproductiva y genética; también nos hizo conocer gentilmente el lugar donde él trabaja que es un estudio de Ginecología y Reproducción y a través de ellos y la licenciada Luciana Mantero, se trabaja también en el tema de la comunicación social y es escritora también y a quien vamos a tener en Río Grande el 18 de noviembre para seguir avanzando en esto y ayudar a aquellos pacientes que están en esta situación”, comentó el doctor Abregú.

En ese sentido agradeció al médico visitante “porque nos ha hecho un espacio en su extensa agenda y sabemos que siempre es complicado a fin de año traer profesionales, más de este nivel y de estas características y brindar sus conocimientos a los profesionales de nuestra ciudad”.

En cambio la charla del 18 de noviembre por parte de la licenciada Luciana Mantero va a estar destinada a toda la comunidad, “ella va a contar también su experiencia; ella escribió libros como ‘El Deseo más grande del Mundo’ donde brinda testimonio, no solo de su propia experiencia, sino también de otras mamás que sufrieron esta situación y donde vamos a invitar a toda la comunidad, a distintas entidades como la Asociación Civil ‘Sumate Tierra del Fuego’ y asimismo muchos pacientes de la ciudad de Ushuaia”.

Por su parte el doctor Adán Navel quien es Ginecólogo Especialista en Reproducción, comentó que “hoy los conocimientos en Genética son fundamentales porque esta disciplina científica es el gran motor que está avanzando casi en todas las áreas de la Medicina especialmente en la nuestra que es la Reproducción tratando de evitar el nacimiento de chicos con problemas. La Genética realmente nos ha invadido y tenemos que aggiornarnos a estos avances para no quedarnos atrás”.

Entendió que en nuestro país “está muy bien; los avances que se producen en Europa o en los Estados Unidos llegan muy rápidamente a la Argentina, avances tecnológicos en cuanto al desarrollo de la reproducción, al cultivo y las incubadoras. Todo lo que es medicina es muy accesible, las revistas médicas son de fácil acceso; nosotros tenemos un altísimo nivel médico, talvez uno de los mejores de Sudamérica y comparable a los resultados con los Estados Unidos que en general siempre es el país de vanguardia en medicina. En cuanto a lo tecnológico no tenemos nada que envidiar y hacemos exactamente lo mismo y en cuanto a lo social también hay un gran avance porque desde hace unos años hay una ley de cobertura y también esto ha permitido que personas que hasta hace unos años no tenían el poder adquisitivo para someterse a estas técnicas que son muy caras, hoy pueden acceder y esto también es un avance enorme y se traduce en alegrías visibles y tangibles como los nacimientos”.

La disertación del Dr. Navel este lunes a la tarde tuvo dos ejes, el primero de ellos trató sobre la preservación de la fertilidad, especialmente femenina, “que es un tema muy importante y de gran desarrollo en los últimos años y en general podemos dividirlos en dos grandes grupos que pueden estar involucrados en esta temática, por un lado las mujeres que por algún problema oncológico –un problema autoinmune- deben postergar su maternidad. Cuando pasan un problema oncológico, hasta puede verse deteriorada la capacidad reproductiva por la Quimioterapia o la Radioterapia”, explicó el propio médico.

En este punto, el especialista agregó que “también avanzó mucho la Oncología y tenemos una gran sobrevida y estas mujeres que pasan por un problema oncológico tienen toda las expectativas de vida como cualquier mujer, con lo cual, al verse afectada la capacidad reproductiva tienen este avance y que es poder congelar óvulos o embriones en el caso de las mujeres que estén en pareja previamente”.

“El otro grupo –que no se cómo será acá en Río Grande- que por voluntad o porque no consiguen pareja, deciden postergar su maternidad, por causas sociales o bien por causas culturales en tiempos en que el género goza de nuevos derechos y no como hace cincuenta años en que se casaban muy jóvenes y además los anticonceptivos han permitido separar lo que es la sexualidad de la reproducción y es todo un proceso que se fue acelerando mucho y hoy es una realidad tangible”, añadió.

El entrevistado reveló que “tenemos en nuestro consultorio mujeres de un promedio de 38 años de edad cuando antes las mujeres eran madres antes de los veinte en general. Hay una postergación ineludible de la fertilidad”, subrayó.

Asimismo, el Dr. Adán Navel disertó sobre los avances en genética sobre el área reproductiva “que también es un tema muy interesante sobre todo por los estudios preconcepcionales, diagnósticos en la misma, el estudio genético – embrionario; y después también estudios pre natales, análisis que las mujeres se pueden hacer durante el embarazo que también son tres áreas de la genética que ha avanzado”.

Estos estudios son esenciales para detectar si puede haber alguna mutación genética “tanto para aquellas parejas que tengan o no algún antecedente familiar; desde la medicina, con estos estudios y diagnósticos, se está tratando de reducir los riesgos al mínimo”, dijo finalmente el médico.