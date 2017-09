Especialista de Luchemos por la Vida se pronunció a favor la Tolerancia 0

“Los conductores tienen que sentir cuando manejan que si tomaron alcohol los van a atrapar en un control y tendrán que pagar una sanción muy costosa”, dijo Alberto Silveira, especialista de la ONG ‘Luchemos por la Vida’, explicó con lujo de detalles las causas de los accidentes de tránsito en nuestro país y en el mundo, con cifras, datos y porcentajes, apoyado por la proyección de videos en pantalla. La jornada de concientización sobre Tránsito impulsada por el Municipio de Río Grande concitó el interés del público que llenó la Casa de la Cultura.

Una sala colmada de la Casa de la Cultura fue el marco para la Jornada de Concientización sobre Tránsito que con especialistas de la Asociación Civil Luchemos por la Vida realizó ayer el Municipio de Río Grande a través de la Secretaría de Gestión y Participación Ciudadana.

La actividad es en el marco del debate por el proyecto que impulsa el Ejecutivo municipal sobre Tolerancia Cero de alcohol al volante. Estuvo encabezada por el secretario de Gestión y Participación Ciudadana, Dr. Federico Runin, junto al diputado Nacional, Martín Pérez.

Al igual que el secretario de Finanzas Públicas, contador Oscar Bahamonde; la secretaria de Modernización e Innovación, profesora Laura Rojo; su par de Promoción Social, DI Analía Cubino. También la Jueza de Faltas, Dra. Dora Galeano y las concejales María Eugenia Duré y Miriam Mora.

Durante más de dos horas, Alberto Silveira, especialista de la mencionada ONG, explicó con lujo de detalles las causas de los accidentes de tránsito en nuestro país y en el mundo, con cifras, datos y porcentajes, apoyado por la proyección de videos en pantalla. Además de autoridades nacionales, municipales y de instituciones de la comunidad, la sala contó con una gran cantidad de jóvenes de establecimientos educativos de nuestra ciudad, lo que propuso al disertante un auditorio muy diverso.

Es importante recordar que la charla se dio en momentos en que en la ciudad se debate la implementación de la “tolerancia 0 al alcohol en el tránsito”. Consultado por esa controversia, Silveira se pronunció a favor de la “tolerancia 0”, pero siempre y cuando “se acompañe con rigurosos y constantes controles de alcoholemia, porque de lo contrario queda todo en una situación meramente declamativa y eso es peor”.

“Todos los conductores tienen que sentir cuando manejan que si tomaron alcohol los van a atrapar en un control y tendrán que pagar una sanción muy costosa”, remató. También explicó que “en la mujer, por su metabolismo, el alcohol en sangre arroja un porcentaje mayor que en el hombre ante la misma cantidad ingerida”.

Para ser más claro todavía, Silveira afirmó que “hay un proyecto de Luchemos por la Vida para que se transforme en delito la conducción alcoholizada cuando es muy elevada”, y que le corresponde al Congreso establecer los delitos contra la seguridad vial como la ingesta de alcohol y la velocidad excesiva, que deberían dejar de ser contravenciones y convertirse en delitos penados con cárcel”.

En cuanto a los controles y sanciones en general, el especialista abogó por “controles muy estrictos y sanciones de las que no se puedan escapar. A veces se ponen sanciones muy altas pero en la realidad después no se cumplen, porque al ser muy altas se hace lo imposible para no pagarlas, entonces lo mejor sería que las sanciones sean accesibles y razonables pero que nadie pueda escapar sin pagar, porque eso es lo educativo, cuando uno tiene que poner la mano en el bolsillo y dejar plata, necesitamos ese aprendizaje de perder algo para darnos cuenta que era más conveniente actuar de otra manera”, concluyó.