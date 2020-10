Especialista advierte sobre el futuro de la Antártida y reclama que vuelvan las clases en 2021

Miguel Perandones, veterano de la Guerra de Malvinas, expedicionario al Desierto Blanco y ex Comandante Antártico del Ejército Argentino, lanzó una seria advertencia a la “casta política” sobre el verdadero interés argentino por el continente blanco. Apeló a distinguir entre la coyuntura y el futuro y a no descuidar el interés geopolítico estratégico que significa la Antártida, englobada hoy oficialmente en el Mapa Bicontinental argentino que pertenece a Tierra del Fuego. Lo hizo en el marco de las versiones periodísticas de que no irán a dar clases en la Escuela Provincial N° 38 en Base Esperanza el próximo año.

Ushuaia.- Con el título “Coyuntura o Futuro” el coronel (R) veterano de la Guerra de Malvinas, expedicionario al Desierto Blanco y ex Comandante Antártico del Ejército Argentino, Miguel Perandones, cuestionó que “nuevamente los políticos no diferencian coyuntura de futuro”.

Lamentó que “de acuerdo a versiones periodísticas, este año no irán a la Antártida las familias a invernar a la Base Antártica Esperanza, única base con familias en el continente blanco, donde se realizaron, casamientos, nacimientos y funciona la única escuela del continente”, dijo en referencia a la Escuela N° 38 ex ‘Julio Argentino Roca’.

“El fortín Sargento Cabral, es a la Antártida, lo que fueron los Fortines en la frontera contra el indio, la avanzada de la Patria hacia los reclamos soberanos de la Nación. Forma parte de un plan estratégico a largo plazo”, entendió.

“La casta política solo declama su interés por la Antártida porque es interesante y queda bien en los discursos”, criticó.

“Señores circunstanciales funcionarios a cargo de los designios de la Nación, la Antártida es Futuro, no presente. No destruyan ni interrumpan un proceso estratégico diseñado hace mucho y que está en marcha, ya han hecho mucho daño en este proceso, no aumenten los desaciertos, de lo contrario La historia los juzgara”, advirtió finalmente Perandones.