Escuela de estancia Sara lleva un mes sin docente

La Escuela 11 “Pioneros Fueguinos” de la estancia Sara lleva largo tiempo sin su docente y directora. El alumno que cursa sexto año no tienen clases desde ese momento. La mamá asegura que no se designó una suplente y pide por “el derecho a la educación” de su hijo.

La directora y docente del nivel primario de la escuela rural de la estancia Sara solicitó licencia y, desde ese momento, el único estudiante que tiene el sexto año de la institución está sin clases. La madre, trabajadora de la estancia, pide por el “derecho a estudiar” de su hijo y advierte que “todo este tiempo que está perdiendo de clases no lo va a recuperar ya”.

“Estamos sin docente desde el 10 de junio, primero había pedido licencia por quince días y ahora se extendió a un mes así que llevamos 30 días sin clases”, afirmó la mujer. Dijo que su hijo es el único alumno de nivel primario y “hace un mes que está sin clases”.

Sobre la respuesta del Ministerio de Educación señaló que “no ha venido nadie, ellos saben que hay un alumno y que está sin maestro. Pero la verdad es que no me han convocado, no se han comunicado conmigo para informarme de la situación y yo estoy preocupada porque los días pasan y mi hijo sigue perdiendo días de clase”.

Además remarcó que “es su último año de primaria, se tiene que preparar para la secundaria y el tiempo pasa pero nadie se hace presente”. La mamá señaló que no es un pedido caprichoso “porque lo chicos tienen el derecho a aprender y ellos la obligación de garantizárselo”. Recordando que “ahora vienen las vacaciones de invierno y se va a sumar más tiempo sin haber tenido clases, por eso estoy pidiendo una solución”, concluyó la mujer.