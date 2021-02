“Es una inmoralidad total de un gobierno nacional que no tiene rumbo”

El diputado de Juntos por el Cambio cargó contra los privilegios de unos pocos luego del escándalo nacional por los vacunatorios VIP, y consideró que no solamente debe renunciar el Ministro de Salud sino “todos los que se vacunaron” y no les correspondía. Entre ellos mencionó a Sergio Massa y dio a conocer que ayer firmó un proyecto que reclama su dimisión. Respecto del paso del ministro Matías Kulfas por la provincia, sin anuncios de prórroga del subrégimen industrial, sostuvo que “los empresarios necesitan tener un panorama claro y certero de hasta cuándo se va a extender para poder hablar de inversiones a futuro”. Propuso incluir en la prórroga del subrégimen industrial un fondo anticíclico, para evitar que el Estado se tenga que hacer cargo de los trabajadores despedidos en momentos de complicaciones económicas. También marcó la necesidad de tener “valor agregado en tecnología, innovación y desarrollo”. Informó que esta semana se comunicó tanto con el gobernador como con el jefe de gabinete Agustín Tita, que han recepcionado bien el proyecto de la segunda bandera de registro de Argentina, en Tierra del Fuego, donde no pagarían impuestos. Explicó que esto no sólo va a mejorar la logística sino que va a generar mano de obra para la construcción y reparación de barcos, y todas las actividades vinculadas.

Río Grande.- El diputado de Juntos por el Cambio y presidente del PRO, Héctor Stefani, visitó los estudios de Radio Universidad 93.5 y analizó la visita del ministro de Producción Matías Kulfas. El gobierno viene hablando desde hace meses de un borrador que trabaja con nación para concretar la prórroga del subrégimen industrial y se le preguntó si este tema es materia de debate en el Congreso. “En la Cámara de Diputados no se ha hablado mucho de este tema. Los diputados de Juntos por el Cambio siempre hemos bregado por la extensión del régimen. Creo que los empresarios necesitan tener un panorama claro y certero de hasta cuándo se va a extender para poder hablar de inversiones a futuro”, expresó.

“La cuestión industrial se resuelve con la creación de un fondo anticíclico, para que en las épocas de buena recaudación se pueda alimentar ese fondo y sirva para responder cuando los ciclos de la economía son negativos. Esto tiene que estar en el proyecto de extensión del régimen, y tiene que tener una incorporación de alta tecnología, porque tenemos que tener valor agregado en tecnología, innovación y desarrollo. No puede ser que nuestros productos no sean competitivos y no tengan innovación y desarrollo a nivel mundial. Tenemos el caso de la empresa FAMAR que exportó tecnología. La ventaja competitiva y comparativa que tenía FAMAR se basaba en un grupo de 20 ingenieros electrónicos que desarrollaban innovación y fueron los que a través de la tecnología descubrieron una radio que escaneaba una frecuencia y se la vendieron a Europa y el Sudeste asiático”, recordó.

“Esas cosas que dieron buenos resultados en el pasado hay que preverlas para el futuro, y tomar la experiencia de los fondos anticíclicos, que es algo de lo que se viene hablando hace tiempo y creo que es la solución para los empresarios. Esto evita que el Estado se tenga que hacer cargo de los empleados que quedan sin trabajo. La empresa tiene un margen de rentabilidad y debe aportar a un fondo anticíclico para cuando los ciclos de la economía son negativos”, explicó.

Tuvo en cuenta que “a veces la economía no responde siquiera a parámetros nacionales, sino a parámetros globales. Estamos insertos en un mundo globalizado y no podemos tener una independencia para implantar políticas económicas en el mundo. Hoy el mundo tiene una liquidez fantástica. A todos los países de América Latina le están prestando al 3 ó 4% de interés en dólares y a nosotros nos prestan al 16%. Nosotros no podemos escapar de las normas económicas internacionales”.

Bandera de conveniencia

En cuanto a sus propuestas en la Cámara destacó “un punto del que tenemos que hablar como aporte que estoy haciendo a Tierra del Fuego. Terminada la segunda guerra mundial éramos la segunda flota mercante del mundo y podríamos haber vivido de hacer fletes. El presidente Frondizi fundó ELMA –Empresas y Líneas Marítimas Argentinas- y llegamos a tener más de 200 barcos, para responder con buques al Pacífico Este, Oeste, Mediterráneo, Sudeste asiático. Llevábamos y traíamos carga, y eso lo perdimos por una errada política sindical, desde mi óptica. Nuestros barcos llevaban casi el doble de tripulantes que otros y eso incidió en los fletes. De tener la tercera flota mercante pasamos al número 200. En el mundo se crearon las banderas de conveniencia, que son banderas de países que ni siquiera tienen mar, pero cobran menos impuestos. Panamá tiene el doble de barcos que Estados Unidos y China. Son 8.600 barcos de registro en Panamá y es una bandera de conveniencia. Suiza no tiene mar pero tiene buques de registro y es el primer exportador de motores de buques de gran porte para el mundo. Para competir con esto los países crearon una segunda bandera y bajaron la carga impositiva, para volver a traer a los armadores, porque el barco no sólo transporta la carga sino que genera empleo y actividad concatenada a la navegación. Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Italia, hicieron su segundo registro. Nosotros propusimos un proyecto de ley que acompañaron 15 diputados y tuvo buena acogida entre diputados del Frente de Todos, para crear una segunda bandera para la Argentina en Tierra del Fuego, donde no pagarían impuestos”, detalló.

“Este proyecto se lo presentamos a los armadores de Buenos Aires, que son los dueños de los barcos, y les gustó mucho. También se lo presentamos a la Federación de la Industria Naval Argentina –FINA- y le gustó mucho. Hablamos con algunos sindicatos y también les gustó porque esto genera nuevas fuentes de trabajo. Para Tierra del Fuego sería revolucionario, porque nos abriría una puerta muy grande para construir y reparar barcos”, afirmó.

“Lo he conversado con el gobernador y el lunes tuve una reunión interesante con Agustín Tita. Nosotros estamos en el fin del mundo o el principio del mundo, pero de cualquiera de las dos maneras vivimos en una isla y tenemos que pasar por otro país para salir o llegar a Tierra del Fuego. Necesitamos resolver la cuestión logística. No podemos competir con una logística que transporta nuestros insumos o nuestros productos terminados por camión a lo largo de 3.200 kilómetros, porque el camión después de los 500 kilómetros deja de ser competitivo. El buque es una extensión del territorio y podría navegar en la hidrovía, y tener bandera de asiento en Tierra del Fuego. Todas las barcazas argentinas que teníamos se pasaron a la bandera paraguaya, y Paraguay es el tercer país del mundo con mayor cantidad de barcazas, después de Estados Unidos y China, y esto es por el tema impositivo”, remarcó.

“Argentina es el país del mundo que más impuestos tiene, por eso este proyecto de crear la segunda bandera de registro está bien visto en Buenos Aires. Tuvimos un Zoom con el gobernador y se mostró interesado, el jefe de gabinete también está interesado, y creemos que es un aporte que puede resolver muchas cuestiones. En el lugar que vivimos necesitamos de barcos para tener mayor soberanía en nuestro mar, mayor contacto con las Malvinas, mayor despliegue logístico y de servicios a la Antártida”, planteó.

Advirtió que “la Argentina gasta todos los años entre seis mil y siete mil millones de dólares para transportar su carga”, por lo que sería rápidamente amortizable la inversión. “Es un proyecto que no tiene grieta y debe ser una política de Estado, porque la logística de Tierra del Fuego es el talón de Aquiles para cualquier desarrollo que queramos hacer, de cualquier tipo de producción. Necesitamos de barcos y de puertos”, enfatizó.

“El puerto de Ushuaia sirve para hoy, pero mirando hacia adelante va a ser exclusivamente de pasajeros. No puede haber una ciudad turística con un puerto en medio de la ciudad que mezcle la carga con el turismo. El puerto de cargas va a estar en las afueras de la ciudad y en Río Grande debe haber un segundo puerto de carga, pesca y logística”, señaló.

“El Canal Beagle es espectacular para la construcción de puertos, porque tiene comunicación bioceánica, con una amplitud de marea de 1.50 metros, que es la diferencia entre pleamar y bajamar. Si hay muy poca diferencia las aguas se mueven muy despacio y la velocidad de la corriente ronda un nudo, por lo tanto tenemos buques portacontenedores y de pasajeros que amarran sin apoyo de ningún remolcador. Tiene condiciones el canal para hacer un puerto en cualquier lugar de la costa, y es ilógico pasar toneladas de carga por toda la ciudad arriba de un camión, cuando el puerto se podría hacer para el lado del océano Atlántico. En Río Grande también es importante un puerto porque, como isla, cuantos más puertos tengamos, son obras estratégicas. Ahí tenemos que hacer todo el esfuerzo”, sostuvo.

Ampliación del muelle

Respecto de la licitación para la ampliación del muelle de Ushuaia y el riesgo de una presentación judicial de empresas que no resultaron adjudicadas, que podría demorar la obra, indicó que “he tratado de investigar el tema, la empresa anterior no tenía la capacidad técnica para realizar a obra y terminó incumpliendo con el pliego licitatorio. Los pliegos deberían ser una pieza administrativa perfecta para que no quede ninguna duda al momento de adjudicar de que el Estado lo está haciendo correctamente, a la empresa que más capacidad técnica tiene y cumple con todas las condiciones del pliego”.

“Para que eso pase, la Argentina necesita de cuatro o cinco transformaciones importantes. Una es la ley de reforma impositiva, otra es una reforma laboral, y también una reforma del Estado. Dentro de la reforma del Estado, no debería haber ningún pliego de licitación que sea vendido. Los pliegos deben ser gratuitos y quien abre los sobres no tiene que conocer cuántas empresas se van a presentar ni quiénes son los dueños. La comisión que evalúa las presentaciones tiene que adjudicar de la mejor manera posible. Esto se hizo durante el gobierno de Cambiemos con la obra pública vial, y el valor del kilómetro de ruta bajó un 40%”, aseveró.

Vacunación VIP

Finalmente se le pidió opinión sobre el escándalo nacional por los vacunatorios VIP: “Es una inmoralidad total de un gobierno nacional que no tiene rumbo –definió-. Tuvieron un muy buen resultado electoral con una alianza que fue exclusivamente electoral, pero de gobierno no tiene nada. No hay rumbo económico, el Ministro de Economía dice cinco cosas diferentes en la misma semana, la inflación es del 5% mensual, emitimos dos billones de pesos sin ningún tipo de respaldo, tenemos una pérdida de poder adquisitivo del salario impresionante y esto va a seguir”.

Negó que la crisis se deba a la herencia recibida de la gestión Macri: “La fuga de capitales es un invento, es el relato de la militancia kirchnerista. Con eso se tienen que dejar de joder, tienen que agarrar los datos del Banco Central y fijarse cuánto fue la fuga de capitales durante el gobierno kirchnerista. De los 74 mil millones de dólares del gobierno de Macri hay que ver cuánto se usó para pagar la deuda del gobierno anterior, que no tomó deuda del FMI pero tomó las reservas del Banco Central a tasa cero, tomó los fondos de garantía de sustentabilidad de ANSES a tasa cero. El dato mata relato”, sentenció.

“La inmoralidad de la vacuna tiene que ver con que hay gente de edad avanzada que depende de la vacunación para mejorar su condición de vida, o inclusive para no morirse. Un joven, porque es militante o amigo, se pudo vacunar. Ahí está la inmoralidad y no debería renunciar solamente Ginés González García porque me parece increíble que la ministra actual no conociera la operatoria. Hay muchos que se vacunaron que tienen que renunciar, inclusive los diputados que se vacunaron y no deberían haberlo hecho, porque tienen que esperar que les toque, sin ningún tipo de privilegios”, enfatizó.

Dado que en la lista se encuentra Sergio Massa, informó que ayer firmó un proyecto “por el cual le piden la renuncia al presidente de la Cámara”.

A nivel local hubo un escándalo por la vacunación del funcionario municipal Alejandro Ledesma. Sin embargo desde el municipio responsabilizaron al Ministerio de Salud, que lo convocó vía mail a vacunarse. Stefani dijo que “si me llamaran a mí, yo diría que no, porque no me corresponde. Hay gente que tiene 70 u 80 años, y yo tengo 61. He ido presencialmente a las reuniones del Congreso, porque no falté a ninguna sesión, pero no me corresponde recibir la vacuna ahora. Tengo que ir al listado cuando me toque, por más que me llame Magoya”, disparó.

Precandidato a la reelección

El diputado reconoció sus aspiraciones a la reelección en las elecciones de medio tiempo: “Es probable y estamos trabajando sobre ese tema. Hay que esperar. En la política argentina un mes es un siglo y un siglo es un mes, porque pueden pasar muchas cosas, pero yo tengo intención de presentarme”, concluyó.