“Es un volver a empezar, las empresas tienen que volver a presentar todo de vuelta”, afirmó Castiglione

Tras quedar desierto el pliego de la recolección de residuos, la secretaria de la Producción y Medio Ambiente Sonia Castiglione explicó que “se invitaron a participar a las tres empresas que participaron en el proceso de Licitación, y el lunes 18 estamos recibiendo las ofertas y abriendo los sobres”. Además remarcó que “es como una licitación abreviada, donde las empresas tienen que volver a presentar todo de vuelta”. También indicó que en el “caso que esta nueva instancia no arribe a una solución, la norma nos habilitaría a hacer una contratación a cualquier empresa por fuera de lo que el pliego establece”.

Luego de haber quedado desierta la licitación del pliego de la recolección de residuos al no cumplir las empresas competidoras con todos los requisitos requeridos por el pliego, la secretaria de la Producción y Ambiente del municipio de Río Grande Sonia Castiglione señaló a FM Aire Libre que se “firmó el correspondiente documento para llevar adelante la compulsa de ofertas, es una contratación directa porque técnicamente se llama así, donde las empresas invitadas a esta compulsa de precios tienen que ajustarse al pliego, lo mismo que en la licitación, no es que sea una cosa arbitraria, o por fuera de lo que expresa el pliego”.

Asimismo explicó que la diferencia entre el llamado a licitación y la contratación directa es el “tiempo, el cual es muchísimo más abreviado, dado que en una licitación pública los tiempos de publicación en medios nacionales son otros, y además están pautados, al igual que los tiempos para la apertura de sobres, o sea hay tiempos que están ya establecidos por norma, que hay que respetarlos, en este caso la norma también indica que después de hacer dos llamados púbicos, y ante la necesidad y la urgencia de ofrecer el servicio, hay un procedimiento que es la contratación directa, que puede ser directa a una empresa que determine el área solicitante, o puede ser una compulsa de precios que es como una licitación, pero abreviada”.

En tal sentido la funcionaria municipal manifestó que “se invitaron a las tres empresas que participaron del proceso, dado que lo correcto es hacer eso, y veremos finalmente cual es el desenlace de todo esto, teniendo en cuenta que el lunes 18 de diciembre se estarán recibiendo las ofertas, y abriendo los sobres”.

Castiglione afirmó que es como un “volver a empezar, las empresas tienen que volver a presentar todo de vuelta, por ejemplo si no tienen el certificado fiscal no podrán participar, dado que el pliego es el mismo, y se tienen que ajustar al mismo, por eso tienen que presentar toda la documentación nuevamente”, dijo, al tiempo que explicó que “como es una invitación el pliego se envía, y no tienen que comprarlo, siendo que esta es una diferencia con el procedimiento, pero básicamente la gran diferencia radica en poder acotar los tiempos y los procesos, teniendo en cuenta que hubo dos procesos licitatorios públicos nacionales , con los resultados que conocemos, pero el servicio hay que seguir prestándolo, teniendo en cuenta que el 31 de diciembre vence la prórroga, que en verdad no da para más”.

La funcionaria municipal remarcó que el “día 18 estamos abriendo las ofertas, y con el equipo de trabajo vamos a trabajar todas las horas que sean necesarias para tener una resolución, si es que se presentan las empresas, y si las ofertas que se presentan se ajustan al pliego”, sentenció.

Recordó que el fracaso dela licitación se “debió a tecnicismos, están en el acta, cuando por ejemplo hacemos la solicitud de mejora de ofertas, al momento de hacer la mejora de ofertas, la empresa ENTRE SRL hace una suerte de condicionamiento al pliego, algo que no corresponde, que no es aceptable, y el condicionamiento pasaba en el caso de ser adjudicataria, más allá de que no hizo una mejora de ofertas, antes de firmar el contrato, condicionaba la firma del contrato a la readecuación de los precios, es decir una situación meramente técnica, mientras con Bodegas y Viñedos Santa Elena, que si hizo una mejora de oferta, el causante fue que en el desglose del análisis de costos de cada uno de los servicios, no se ajustaba a la fórmula que planteaba el pliego, habían hecho las cuentas distintas, pero terminaron siendo cuestiones técnicas, que roza más lo legal y contable, siendo que el resto se ajustaba al pliego, pero no es aceptable hacer una adjudicación en esos términos”.

“No más prorroga a Agrotecnica”

Ante la posibilidad de que ninguna de las empresas se ajusten nuevamente al pliego, Castiglione señaló que “ahí se nos habilitaría a realizar una contratación a cualquier empresa que quisiera, o tuviera la capacidad de poder hacerlo, pero ya por fuera de lo que indica el pliego, pero es un escenario no esperable”.

Consultada sobre la situación de Agrotecnica, dijo que “si bien han sido invitados a participar de esta compulsa, he leído que no lo harán, pero las otras dos empresas pueden estar a la altura de poder participar y llegar a una adjudicación”.

Remarcó que desde el “Municipio le ofrecimos la prórroga a Agrotecnica por seis meses, pero no aceptaron porque querían un año de prórroga, pero pensar un año de prórroga teniendo tan cerca todo este procedimiento, y la posibilidad de hacer este procedimiento, la verdad que no es aceptable, un año es estirar una agonía de un servicio que no es el mejor, por lo cual en definitiva no hubo acuerdo, tenemos que acelerar los tiempos por eso este tiempo abreviado y demás, de forma de poder llegar a tener el servicio el 1 de enero”.