“Es un gran gesto del sindicalismo y los trabajadores provinciales”

El senador nacional Julio Catalán Magni consideró un gran gesto la decisión de los trabajadores de aceptar el congelamiento de sus salarios por dos años, a cambio de sostener el empleo en la industria. Espera que, sorteada la coyuntura respecto de los impuestos internos, se pueda analizar en profundidad el rol de las industrias y el estado, ante beneficios que se están llevando sin la correspondiente contraprestación.

El senador Julio Catalán Magni dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre las gestiones realizadas por todo el arco político y sindical de la provincia, después de la presentación del ministro Dujovne, y en particular opinó sobre el acuerdo UOM-AFARTE, que congela por dos años los aumentos salariales.

“Hubo mucha preocupación y la posición que tomó el gobierno marcó un camino en el que todos estamos dispuestos a trabajar en pos de la industria y en poner como prioridad los puestos de trabajo, más allá de la posición política”, destacó.

“Luego de la reunión del presidente con los gobernadores hubo algunas modificaciones y este jueves hay una reunión más formal para ver cómo equilibrar un poco las cuentas de cada provincia y la situación de la industria”, dijo, con la esperanza de que “se llegue a un acuerdo que dé tranquilidad laboral por los próximo 12 o 24 meses, mientras se va haciendo más sustentable y competitiva nuestra industria”.

“Sin dudas nuestra posición es la más difícil, porque ninguno salió a defender Tierra del Fuego, ni la UIA. Hablan del resto de las provincias y los empresarios son bastante perversos a la hora de trabajar esto, porque terminamos todos defendiendo sus negocios, los sindicatos, los representantes políticos, y ellos se llaman a silencio”, cuestionó.

“Hay mucho desconocimiento y es tarea de los fueguinos visibilizar nuestro trabajo y todo lo que hacemos. El gobierno provincial con el ministro de Industria Ramiro Caballero ha hecho un enorme trabajo para generar competitividad en los productos. No es que no hicimos nada. Heredamos una provincia complicada, con muchísima deuda interna, falta de infraestructura, y hay una discusión profunda del rol que debe ocupar el estado”, planteó.

En cuanto al acuerdo con la UOM, que fija el congelamiento de salarios a cambio de sostener los puestos de los trabajadores efectivos, no así de los contratados, se le preguntó si debería incluir el cumplimiento de compromisos asumidos, como la inversión pendiente de cien millones de dólares del fideicomiso industrial. “Eso se debería plantear, pero primero hay que llevar tranquilidad a los trabajadores. Por 24 meses no se discutirían paritarias con la contraprestación de sostener el empleo y es un gran gesto del sindicalismo y los trabajadores provinciales”, valoró.

“La discusión profunda viene después sobre estos cien millones de dólares y el rol que va a ocupar el empresariado, porque se quedan sentados al lado de la pileta de un country viendo cómo se resuelven las cosas. Si no, tienen la gente como variable de ajuste. Ahí hay una discusión profunda del rol que debe ocupar el estado y el que debemos ocupar todos, para hacer cumplir la ley y que el derrame a la población se transforme en realidad”, expresó.

“Además de los cien millones de dólares que están pendientes, la industria debe tener por lo menos un trabajo conjunto con el Ejecutivo, para resolver el asfalto del parque industrial, por ejemplo, porque todo se hace con inversión de los municipios y el estado provincial, con acompañamiento del estado nacional.Por eso digo que debe haber una discusión más profunda, porque todos hacemos un enorme esfuerzo para que esto siga funcionando”, insistió.

Destacó la “posición firme” de la gobernadora frente al ministro Dujovne, a quien expresó su malestar cara a cara, en la reunión con el presidente Macri. “La verdad la felicité porque me parece que es lo que hay que hacer. Nosotros lo hemos hecho en la Cámara Alta y ella desde el gobierno provincial, intentando encontrar siempre puntos de consenso, por la responsabilidad que tenemos. Ellos creen que son gerentes de empresa, no funcionarios públicos, y manejan con muchísima liviandad cada decisión que toman, sin medir ni el impacto económico ni el impacto político. Estoy en un todo de acuerdo con el enojo de la gobernadora y cómo se lo expresó, porque hay límites que se deben poner cuando no se evalúa el daño que generan. A esta altura del año, la gente debería estar pensando si puede viajar a pasar las fiestas con sus seres queridos y está viendo si se queda sin trabajo”, manifestó.

Consultado sobre el margen de negociación que tiene la provincia respecto de los impuestos internos, consideró que “está todo abierto y hay un punto de discusión sobre cada tema. El proyecto supuestamente se presenta el martes en la Cámara baja y todavía quedan las discusiones en las comisiones, va a haber discusión en el recinto y de ahí pasaría a la Cámara alta. Por otro lado, el jueves todos los gobernadores tienen reunión con el presidente y los equipos económicos, con la propuesta de cada provincia ante esta iniciativa del gobierno, para ver cómo cada uno puede adecuar sus cuentas, y en qué podemos acompañar y en qué no”.

Gobierno “extorsivo”

También se le preguntó sobre esta actitud “extorsiva” del gobierno central, como algunos referentes políticos la definieron, al forzar la negociación con los gobernadores con este anuncio de Dujovne. “Lo que uno siempre cuestiona de este gobierno es la falta de sensibilidad social a la hora de avanzar con cada una de las medidas que lleva adelante, y un desconocimiento enorme del funcionamiento del estado. No hay necesidad de avanzar en algo que nadie cuestiona que hay que hacer, que es la reforma tributaria, porque hay que ponerla sobre la mesa. También hay que ver la reforma laboral y discutir claramente cómo logramos que nuestro país sea competitivo, ir bajando los impuestos más distorsivos, como son los ingresos brutos, y que las cuentas vayan entrando en un proceso armónico, sin tener que ir al endeudamiento o a la emisión. Esto no se discute y uno termina siempre cuestionando la forma. Podría haber una convocatoria amplia, en la misma línea, sin hacer rodar borradores tan duros, donde siempre se tiene esta falta de sensibilidad a la hora de pensar en el efecto que causa en el trabajador”, lamentó.

“Es una situación horrible para el trabajador de nuestra provincia y vuelvo a enaltecer la responsabilidad que ha tenido todo el arco sindical, político y la ciudadanía en general, porque todos los fueguinos han acompañado la reunión que tuvo la gobernadora en Casa de Gobierno y firmaron este compromiso de articular acciones en conjunto. Desde ese momento cada uno hizo lo que pudo para tener paz social y sostener el empleo”, resaltó.

Con respecto al presupuesto nacional, el senador prevé que se tratará en extraordinarias. “Del presupuesto nacional todavía no hay nada y no se sabe cómo va a quedar. También va de la mano de todo esto que se está discutiendo, porque lo que puso el ministro Dujovne en agenda va de la mano de recursos nacionales y provinciales. Estamos esperando que se termine de resolver esto para saber cómo queda el impuesto del cheque, Ganancias, y hay un espectro bastante abierto con respecto al presupuesto”, sostuvo.

Si no llegan a aprobarlo en diciembre, seguirían en el receso con una sesión extraordinaria: “Estamos dispuestos a hacer lo necesario para que cada provincia pueda contar con sus recursos cuanto antes y discutir realidades, no expresiones de deseo. Seguramente se va a llamar a extraordinarias”, barajó por último.