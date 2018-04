“Es un fallo que va contra derecho y vulnera el sistema de partidos políticos”

El vicegobernador Juan Carlos Arcando expresó su repudio a la intervención del PJ nacional y dijo coincidir con algunos dirigentes nacionales en que “hay una mano negra detrás”. Encendió “una luz amarilla” de alerta ante las facultades del interventor sobre todos los distritos, y se mostró sorprendido por la elección de Luis Barrionuevo, que “justamente no estuvo acompañándonos en las últimas elecciones”. Confía en que la Cámara pueda revertir la situación, tras la apelación presentada.

Río Grande.- El vicegobernador Juan Carlos Arcando dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la intervención del PJ y expresó que es “un fallo que va contra derecho y vulnera injustificadamente el sistema de partidos políticos y la vida interna de instituciones fundamentales de la democracia”.

“Coincido con algunas apreciaciones de dirigentes nacionales de que en esto hay una mano negra detrás. Es un partido que se normalizó el año pasado, con el llamado a elecciones de autoridades. Nos sorprendió muchísimo que la jueza Servini de Cubría haya tomado esta decisión por la presentación de un dirigente, y por el momento esta intervención tiene alcance al PJ pero no a los distritos. Sin embargo, los poderes que tiene un interventor hacen que pueda derramar eso al resto de los distritos, y es para encender una luz amarilla”, dijo.

“Me sorprende de algunos que dicen ser dirigentes del distrito que hayan salido a acompañar esta intervención. Nosotros normalizamos nuestra situación partidaria, llamamos a elecciones, hay una conducción y en días más nos estaremos reuniendo los congresales”, señaló sobre la vida del PJ local en este contexto.

“Esto que ocurrió a nivel nacional no tiene nada que ver con nuestro distrito, pero afecta a todo el peronismo. El resto de los partidos políticos tiene que estar atento porque constituye un antecedente intolerable para la totalidad de las fuerzas políticas.Se está propiciando la injerencia de extraños en la conducción de cada uno de los partidos. Esto es una luz amarilla para el resto de los partidos porque parecería que esto está propiciado por intenciones políticas de otro partido con injerencia en el Poder Judicial”, advirtió.

Agregó que abona a las sospechas el hecho de que “quien designan como interventor del partido es una persona que justamente no estuvo acompañándonos en las últimas elecciones. Esperamos que esto se pueda normalizar, el PJ ha apelado la decisión y esperamos que la Cámara Nacional Electoral pueda escuchar a los que han hecho la presentación y quede sin efecto la decisión de la jueza de primera instancia”.

Consultado sobre la división con el kirchnerismo, se remitió al comunicado que sacó el PJ por la mañana “donde dice que siempre tendremos la vocación democrática. Es la posición del partido y de la gobernadora, que firma el comunicado. No tengo nada más para agregar al respecto”.

Reforma política

Por otra parte, se lo consultó sobre el debate de la reforma política y el paso de los intendentes. Arcando no estuvo presente pero saludó a los jefes comunales y luego se reunió con los legisladores “para ver cómo se desarrollaron las reuniones” en las dos primeras jornadas. “También se citó al juez electoral de la provincia. Me comentaron los temas que se abordaron pero todavía no hay una decisión tomada. Se citará a todos los sectores y se decidirá en consenso con el resto de las bancadas, si hay acuerdo político”, sostuvo.

Recordó que está en análisis “la reforma política, la enmienda constitucional, la reforma constitucional con el llamado a convencionales constituyentes. Son varios proyectos los que se están evaluando en estas reuniones, la posibilidad de las PASO, del voto electrónico, el cambio del sistema electoral y algunas cuestiones que seguramente van a aparecer a partir de este análisis”.

Sobre el voto electrónico, mencionó que vivió la experiencia de la votación en Ushuaia. “Los antecedentes en otros países no eran los que se plantearon en ese momento. En su momento hice un reclamo al juez electoral, que me rechazó la medida, pasé a una segunda instancia y también me la rechazaron. Lo único que pude lograr es que por lo menos en una mesa de cada escuela hubiera un voto electrónico impreso, para darle mayor transparencia.Hoy no puedo oponerme a un proyecto que ha sido consensuado dentro del Poder Ejecutivo, que plantea una transparencia para que el acto no sea sospechado como ocurrió en ese momento, donde se presentaba el documento y entregaban una tarjeta que habilitaba la urna, y el comprobante era el documento sellado. El proyecto ahora plantea el voto impreso, que en su momento no estuvo”, diferenció.

Ruta de la costa

Por último se le consultó sobre el reclamo de Julio Lovece, de la Fundación Ushuaia XXI, para que el gobierno entregue el proyecto de la obra ya adjudicada a la empresa Gancedo. Arcando repasó que esta ruta “era parte del proyecto de Garramuño”, de cuyo gabinete formó parte Lovece. “Lo que se adjudicó ahora es el desarrollo del plan, por dónde va a ir la traza, y una vez aprobado por todos los estamentos que corresponde, con el impacto ambiental y todo lo demás, la empresa tiene que presentar el proyecto ejecutivo. Después eso pasa por audiencia pública”.

Ante la preocupación de los propietarios de la estancia Harberton por el impacto de la traza, dijo que estuvo “charlando con la familia Goodall y conozco cuál es su pensamiento”, e insistió en que “ahora la empresa tiene que desarrollar el proyecto ejecutivo de la traza. Una vez que esté la traza, se va a buscar el consentimiento de cada uno de los propietarios que tengan título en el lugar, porque va a pasar por terrenos de la Armada Argentina también. Pero primero se tiene que desarrollar la traza, eso va a audiencia pública y ahí se definirá si está el consentimiento de todos los propietarios”.

En cuanto a las causas que involucran a Gancedo con Lázaro Báez, siendo la empresa que ganó la licitación, dijo que “está radicada en la provincia y ha hecho varias obras. Hoy recibí una nota a través de las redes sociales sobre las causas, pero ellos se presentaron a la licitación y salió la mejor oferta para el estado. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No es una empresa de afuera sino que tiene oficinas en Ushuaia y no desde ahora, sino desde el gobierno anterior, hizo obras en la gestión de Fabiana Ríos, de Colazo y Cóccaro, y hace mucho tiempo está radicada en Tierra del Fuego”, defendió.

No pudo precisar si Gancedo ya recibió el adelanto del 15% de la obra: “La mayoría de las adjudicaciones salen con un adelanto de obra, porque de esa manera se evitan mayores costos, sobre todo los que tienen movimiento de suelos, materiales y demás, pero en este caso no lo recuerdo perfectamente”, concluyó.