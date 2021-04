“Es un bocón, mentiroso y ya lo tendrían que haber echado”

El jefe de gabinete del Municipio de Ushuaia se dirigió en duros términos hacia el Ministro de Economía por la deuda de coparticipación y el “trato irrespetuoso” que habría tenido hacia su persona. Lo tildó de ‘bocón y mentiroso’ y consideró que el gobernador Melella ya lo debería haber desplazado del cargo. Acusó al gobierno de usar los fondos municipales para paliar su déficit y advirtió que “por mucho menos destituyeron a un gobernador”. Si bien dijo ser un “hombre de la democracia”, deslizó la posibilidad de avanzar con otras medidas si la deuda persiste: “No queremos llegar otra vez a hacer presentaciones, judicializar la política y entrar en un terreno complejo de juicio político”, expresó. Además, aseguró que el gobierno está “malversando” los fondos municipales porque los usa “para financiar su déficit” y apeló a “las buenas prácticas políticas”, no sólo por este reclamo, sino porque “el gobierno tiene un gasto al estilo de Marcos Peña con trolls que escriben cualquier pavada y están todo el día con la computadora inventando cosas. No es una buena práctica política y a Macri le fue mal con eso”, sentenció.

Río Grande.- El jefe de gabinete del Municipio de Ushuaia, Mario Daniele, cargó contra el ministro de Economía Guillermo Fernández, a quien considera “un ilustre desconocido” que ya debería haber sido desplazado del cargo, por el supuesto maltrato hacia su persona y a otros funcionarios al momento de reclamar deudas de coparticipación. También acusó al gobierno de pagar “trolls” para desprestigiar al intendente Walter Vuoto “al estilo de Marcos Peña”.

Por Radio Provincia dijo que el municipio “está con los bolsillos secos porque no llega la coparticipación y estamos preocupados por este tema porque venimos hablando de esto cada vez que hacemos una nota. Hacemos los reclamos correspondientes, nos llaman para que nos juntemos a charlar y luego salen con cosas que no tienen nada que ver, con deudas entre las dos instituciones. Ensucian la cancha en lugar de resolver el problema”, criticó.

“Cuando el gobernador era intendente estaba todos los días presentando denuncias y reclamos. Nosotros fuimos por la vía administrativa, lo planteamos por los medios, por todos lados, y en Río Grande pasa lo mismo porque el intendente tiene el mismo problema”, sostuvo.

Puntualmente sobre la respuesta del Ministro a los reclamos, aseguró que “me contesta que soy un ignorante, que no es cierto lo que digo y como que estaba inventando cosas. Hizo una comparación con Alicia en el País de las Maravillas, como diciendo que yo no sabía en qué situación está el país. Pero yo la tengo clara, y por eso reclamamos que nos paguen como corresponde en este momento tan difícil. Evidentemente cuando ya no tiene argumentos para sostener una mentira, viene la descalificación”.

“Este hombre que ni siquiera sé cómo se llama dice que desconozco la situación porque estuve mucho tiempo en Buenos Aires. Yo estuve en el Senado y fui funcionario votado durante 12 años por los senadores. Yo no conozco la historia de él, porque la verdad es un ilustre desconocido, totalmente agresivo. Es una persona bastante compleja y el gobernador ya lo tendría que haber echado”, disparó Daniele.

“En este momento tenemos que ocuparnos de la pandemia, del invierno, de la obra pública y no podemos estar con el tema de la deuda. Encima tenemos que escuchar insultos de un Ministro de Economía que no sabe sumar y dice que tiene retrasos administrativos. Yo conozco bien el tema de la coparticipación. Fui Secretario de Obras Públicas, intendente, concejal, quise ser gobernador, así que sé bien cómo es esto y que no me tome el pelo el ministro”, demandó el funcionario.

“El único Guillermo Fernández que conozco es el que cantaba tangos en Grandes Valores, pero no es este. Este Guillermito Fernández en lugar de contestar correctamente a un petitorio que es justo y normal en un reclamo de estas características, dice que soy un ignorante. Ahora parece que también debe ser un ignorante el intendente de Río Grande y la Secretaria de Economía. Somos todos ignorantes porque reclamamos una deuda que no se paga. Creo que el gobernador debería tener una posición más prolija en su administración, llamar a los intendentes y acordar de qué manera va a pagar la deuda, de una sola vez, para ocuparnos todos de las cosas que nos tenemos que ocupar”, expresó.

Mensaje a Melella

Para Daniele la solución la tiene el gobernador, ya no el ministro. “Melella tiene que convocar a una mesa, no sé si lo quiere hacer con Guillermito Fernández o no, porque tendría que buscar un hombre que conozca más de coparticipación, y decir que se va a poner al día en determinado tiempo, con un plan. Así nosotros podemos programar nuestro trabajo en obras públicas, en el invierno, en la pandemia, porque se necesita previsibilidad. Con una persona que descalifica y te trata de ignorante, es muy difícil, y es clásico: cuando alguien no tiene cómo argumentar su postura, lo que hace es agredir. Este hombre en lugar de agredir debería pensar cómo ponerse al día con la coparticipación”, dijo.

“El gobernador tiene la facultad de poner de ministro a quien quiera. Si este tema sigue, que ponga a quien quiera pero que no nos perjudique a los municipios. Es una persona de su confianza, porque la elige para que sea parte de su gabinete, pero no puede ser un bocón y un mentiroso que agrede a otros cuando le hacen un reclamo, porque también lo convierte en mentiroso al gobernador. El gobernador a veces dice que esa deuda no existe y la deuda está. El ministro le pasa datos incorrectos al gobernador, y el gobernador los termina repitiendo. Esto es como el cuento del lobo, porque se miente tanto que llega un día en que nadie les cree”, advirtió.

“Nuestra Secretaria de Economía es una técnica, no es una persona de la política, y demuestra con números que hay una deuda y que el gobierno de la provincia nos debe. Acá no hay vueltas, no hay ironías, no hay cuestiones políticas, ni electorales. Es un tema de plata que le corresponde a los vecinos de Ushuaia para tener una ciudad preparada para recibir el invierno y terminar la obra pública que queda pendiente”, afirmó.

Reiteró que “el ministro es una persona complicada. Tiene un perfil bajo pero de destrato hacia la gente. Habla de la deuda de electricidad y son cosas que no tienen nada que ver, porque la coparticipación llega a la provincia y se debe transferir inmediatamente a los municipios”.

Posible juicio político

Si bien se manifestó en contra de avanzar con un pedido de juicio político contra Melella, Daniel recordó que “hubo un gobernador –Jorge Colazo- al que por el 10% de esto les costó un juicio político y la Legislatura lo destituyó. Nosotros queremos que los gobernadores terminen su mandato como corresponde y lo indica la Constitución. Yo estoy totalmente en contra y lo que queremos es que se pongan al día con la coparticipación a los municipios, porque es una injusticia para los dos municipios. No queremos llegar otra vez a hacer presentaciones, judicializar la política y entrar en un terreno complejo de juicio político. Me da repugnancia ir a un juicio político por esta situación, porque yo soy una persona de la democracia”.

“Yo respeto los mandatos populares pero también el que gobierna debe cumplir con las cosas que debe hacer un gobernante, por ejemplo, enviar la coparticipación a los municipios”, planteó como condición.

“Nosotros tenemos en Economía un equipo de gente joven con gran conocimiento técnico, y se la está descalificando. Brenda Tomasevich es una profesional muy preparada y no nos va a dar una información falsa. Además no es un tema nuevo ni es la primera vez que se reclama. Desde que asumí en noviembre el primer problema que encontré fue la deuda de coparticipación. Los dos intendentes se han reunido y han hecho un reclamo de manera conjunta. El gobierno nacional envía la coparticipación y asiste a la provincia con distintos fondos, porque no discrimina si es de nuestro color político o no. Nosotros queremos una relación respetuosa y que se cumpla en tiempo y forma con la coparticipación. No hay intencionalidad política”, descartó.

Pero insistió en que “no queremos que nos maltraten. Yo volví a Tierra del Fuego hace seis meses y no sé quién es este hombre. Tiene mucho maltrato con la gente, no es la forma de dirigirse a un jefe de gabinete tratarlo de ignorante”.

Consultado sobre la necesidad de una ley de goteo, planteó que la provincia “tiene tres municipios y si existe buena práctica política no hace falta ninguna ley. Se necesita un tipo que sepa sumar, restar, multiplicar, ver lo que ingresa de coparticipación y regalías y decir lo que le toca a cada municipio. No es tan difícil. Solamente hace falta una buena práctica política. Si está la ley, mejor, porque tenemos de dónde agarrarnos, pero no es indispensable. Se puede hacer igual sin la ley. Pasa por querer hacerlo o no”.

“Si se sanciona una ley y después no se cumple es lo mismo. Ya lo que está ocurriendo hoy está fuera de la ley y hay un gobernador destituido por eso. La causa de destitución fue por un número que era el 10% de lo que estamos hablando hoy. Ojalá un legislador la semana que viene diga que van a sacar la ley de goteo diario, pero cuando hay voluntad política no hace falta. Es cuestión de sacar cuentas y de poner a alguien que se ocupe de la coparticipación de los municipios, que tenga cierta preparación y sepa sumar, dividir y sacar porcentajes. Si estuviera la ley de goteo y no se cumple, terminaríamos con una demanda en la justicia, y hoy ya tenemos una presentación porque no hay ley de goteo sino de coparticipación. Esto se tiene que arreglar desde la política, y poner en valor la política”, reclamó.

Además deslizó una figura penal detrás de esta deuda: “Se podría plantear una malversación de fondos, porque están usando fondos que son para la Municipalidad de Ushuaia para otro destino. Eso es malversar fondos. No digo que se los estén robando, pero sí lo usan para financiar su déficit. Hay meses que tenemos 400 millones de deuda, otros meses que tenemos 500, y queremos tener previsibilidad y que se cumpla lo que dice la ley para poder proyectar nuestros gastos. Cuando uno no puede tener previsibilidad, esto angustia y deberíamos tener la energía puesta en otro lado, no en esto”.

“Espero que en algún momento haya una actitud de grandeza política, que el gobernador convoque a los intendentes y diga de qué manera se va a poner al día. No hay nada que no se pueda arreglar en 5 minutos de charla. No es necesario que estemos metiendo otra denuncia, que vayamos a la Legislatura, porque está todo escrito y hace años conocemos cómo es el sistema. Las leyes están todas y hay que cumplirlas. Yo no quiero que esto llegue a una situación como la de Colazo. Contra viento y marea yo defendí la institucionalidad en ese momento y hasta me ligué unas cuantas piñas. Yo defiendo las instituciones y la democracia y quiero que todos los intendentes y gobernadores terminen su mandato, pero también que cumplan con su obligación”, enfatizó.

Consideró que “sería una vergüenza que en plena pandemia la noticia fuera que hay un juicio político en Tierra del Fuego. Esto se resuelve sentándose a dialogar y el gobernador debe tener la grandeza de llamar a los intendentes para decir de qué manera se va a poner al día”.

Los trolls del gobierno

Finalmente Daniele apeló a buenas prácticas políticas no sólo en materia de coparticipación sino en general. “Las trompadas son del cinturón para arriba y no se pueden dar golpes bajos en política. Esta es una práctica que también tiene el intendente, que ha recibido acusaciones muy bajas, porque también el gobierno tiene un gasto al estilo de Marcos Peña con trolls que escriben cualquier pavada y están todo el día con la computadora inventando cosas. No es una buena práctica política y a Macri le fue mal con eso porque no resuelve nada”, concluyó.