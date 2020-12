“Es probable que empecemos en marzo con una bi-modalidad”

La ministra de Educación Analía Cubino sostuvo que la pandemia no está resuelta y, aun con la vacuna, la aplicación será progresiva y comenzará por sectores de riesgo, por lo que el 2021 no habrá clases totalmente presenciales. “Lo que más anhelamos es volver a la presencialidad”, aseguró, pero no sería posible al ciento por ciento. Se analiza una bi-modalidad, con actividad en el aula por grupos y apoyo virtual, ya con el sistema mejor preparado que cuando inició la cuarentena. Remarcó que “la semi-presencialidad llegó para quedarse en el nivel superior, que era el que más camino tenía hecho sobre esta modalidad”, y destacó la adaptación de la currícula que pudo realizarse. Respecto de los actos de colación de grados, que vienen reclamando los futuros egresados del sistema, indicó que se está analizando con el COE la modalidad que podría implementarse. Se apunta a atender el reclamo de los alumnos, pero a la vez preservar el sistema de salud y a las familias de posibles contagios. “La pandemia no ha terminado y estamos en un momento crítico”, advirtió.

Río Grande.- La ministra de Educación Analía Cubino realizó un balance del 2020 y habló de las proyecciones para 2021 por FM La Isla, a pocas semanas de terminar el ciclo lectivo. “Estamos en casi en diciembre y, si bien hay anuncios por parte del presidente y el gobernador está gestionando la posibilidad de contar con las vacunas, eso no se va a dar en pocos días sino que va a ser de manera progresiva, atendiendo a las poblaciones de mayor riesgo, los servicios esenciales, la docencia, y esto va a llevar un tiempo de organización en lo escolar”, dijo.

“Lo que más deseamos es retornar a la presencialidad, pero eso va a requerir que vayamos avanzando de manera progresiva. Es muy probable que empecemos el 1° de marzo con una bi-modalidad, con presencialidad para un grupo, quizás divididos los cursos en mitades. Lo ideal sería volver todos a las aulas el 1° de marzo de manera presencial, con las medidas que haya que tomar para mantener los cuidados sanitarios. Con la gripe H1N1 pasamos momentos traumáticos y luego retornamos la normalidad, ojalá que ocurra lo mismo con esto, pero hay definiciones que tenemos que tomar los gobiernos para organizar la tarea y en eso vamos a estar trabajando”, expresó.

“Hemos tenido reuniones con los equipos del Ministerio, con el área de Salud, con el COE, para pensar en los protocolos. Vamos a tener actividades en el verano para empezar a re-vincular a los chicos, haciendo propuestas fuertes para nuestro verano en Tierra del Fuego. El área de Educación, junto a otros ministerios, el INFUETUR, el área de Salud, vamos a trabajar para sostener las gestiones preventivas pero ir transitando hacia la presencialidad que podemos tener en marzo en las escuelas”, adelantó.

Privados golpeados

Consultada sobre los colegios de gestión privada que se ven golpeados por la pandemia, por la baja de la matrícula, el aumento de la mora en el pago de las cuotas y además enfrentarán gastos por la necesidad de adecuaciones en infraestructura, informó que han “mantenido reuniones hace unos días con los apoderados de los colegios de gestión privada. Les he planteado la necesidad de acompañarlos en el trabajo durante el verano, para ir avanzando en esto, también desde el área de Producción y Ambiente se los está acompañando con el programa PROGRESO, la nación con los ATP y otras ayudas que se están dando a los jardines maternales. Lo que más anhelamos es que puedan cumplir con sus obligaciones y sus propuestas. Nosotros miramos al sistema educativo como uno solo y vamos a acompañarlos en lo que requieran para la organización de la infraestructura. No hay grandes demandas y más que nada lo que hay que sostener son conductas. Es la razón por la cual no hemos regresado a la presencialidad, porque las escuelas de gestión privada han hecho sus protocolos, se han preocupado por consultar, pero no hemos podido habilitar otras áreas más allá de los jardines maternales, que tienen que ver con otras situaciones de cuidados para retomar el trabajo en algunas familias. Son sectores que requieren de una apertura y hasta ahora no hubo dificultades. Eso nos va permitiendo avanzar con el resto de las instituciones. Los protocolos ya están aprobados y es una ventaja no sólo para el sector privado sino también para el estatal”, manifestó.

Remarcó que de un lado y otro, tanto a nivel estatal como privado, “hay grandes preocupaciones por la posibilidad de avanzar hacia la presencialidad, que todos necesitamos”.

La educación virtual

A modo de balance del resultado de la educación virtual que se impartió este año, en medio de problemas de conectividad que han padecido muchos vecinos, señaló que “esto irrumpió de una manera tan intempestiva que tuvimos que salir a enfrentar esta adversidad. En las gestiones anteriores se fue avanzando en temas de base tecnológica, pero nunca se pensó como la única posibilidad de clases sino como un apoyo. Acá pasó a ser central y el hecho pedagógico se dio de manera central desde la cuestión remota. Hay conceptos diferentes, porque una cosa es la educación virtual con herramientas didácticas para la clase virtual, y otra las clases a distancia mediadas por la tecnología. Esto es lo que logramos hacer y nos queda por delante un desafío muy grande”.

“La capacidad instalada es muy importante, porque tanto los estudiantes como los docentes, que tenían mayores dificultades para el uso de las tecnologías, han logrado aprender a hacerse de herramientas para la cuestión didáctica. Debería ser en adelante un apoyo importante cuando retornemos a la presencialidad absoluta, y no dejar de lado esto. Lo han manifestado mucho los chicos de la secundaria, incluso en encuestas nacionales que se hicieron desde UNICEF. Los chicos de secundaria plantearon que desearían tener ese apoyo en las tecnologías para aprovechar los tiempos de presencialidad en clase con consultas y tutorías, y tener material a mano para organizar los tiempos”, indicó.

“Esta semi-presencialidad llegó para quedarse en el nivel superior, que era el que más camino tenía hecho sobre esta modalidad, y ha tenido fortalezas en este sentido. Va a ayudar incluso a la permanencia de los estudiantes y para evitar el desgranamiento de los adultos que estudian y trabajan”, auguró.

“Tratando de hacer un balance, esto nos deja los sinsabores de haber tenido que dejar la presencialidad de manera intempestiva, porque era lo único que había, pero a la vez la oportunidad de haber aprendido y empezado a transitar por algo que creíamos más lejano. En algunos niveles los chicos tenían más uso de las tecnologías y en otros la actividad escolar no tenía para nada mediación tecnológica. Para el año 2021 esto ya queda incorporado y hay un gran desafío por lo que viene a nivel pedagógico. Tenemos que fortalecer en 2021 todo lo que no pasó en 2020, compensar saberes, acompañar más fuertemente las trayectorias. Todos pudieron pasar, porque ninguno se va a quedar, y eso también es una oportunidad histórica para avanzar. Esto ha merecido la investigación de la Universidad Pedagógica Nacional, y nos va a dar letra para avanzar en materia de evaluación, en poder refundar el sistema educativo en términos de evaluación formativa”, avizoró.

Consejo Federal de Educación

Por otra parte valoró los contactos permanentes con otros Ministerios de Educación, además del Ministerio nacional y aseguró que se analiza una revisión del sistema e incluso una regionalización. “Estas fueron premisas desde antes de la cuarentena. El 18 de diciembre tuvimos el primer Consejo Federal con algunos ministros que recién estábamos asumiendo, y en esas reuniones previas a la pandemia la definición era avanzar en materia de evaluación, en mejorar el seguimiento, en la cuestión estructural de nuestro sistema educativo. Hubo definiciones de avanzar en grandes modelos extranjeros, trabajar regionalmente, fortalecer nuestra tradición pedagógica, porque la Argentina tiene un gran camino en materia de educación pública que es ejemplo para la región y tiene muchas fortalezas”, dijo.

“Tenemos reuniones constantes con el Consejo Federal, con un ministro muy presente, con mucha vocación de convocatoria. Hemos recuperado la paritaria nacional, la provincial, y fue una definición política en la que coincidimos. Todos los ministros de Patagonia vamos llevando acciones de manera conjunta y como región queremos hacer acuerdos que fortalezcan nuestra propia identidad. Hay pedidos para pertenecer al programa CONECTAR y que seamos priorizados en la entrega de computadoras. Muchas veces se cree que la Patagonia no necesita nada, otras provincias dicen que es rica, pero tenemos muchas desigualdades y muy profundas”, expuso.

“Es un año muy positivo en términos de trabajo federal. A la vez el ministro Trotta ha tenido la vocación de la convocatoria y la institucionalidad, al punto de crear en plena pandemia el Consejo Nacional de Calidad Educativa, donde represento a la Patagonia. Hoy se analiza allí cómo debemos reconfigurar nuestro sistema, poner en valor la tradición pedagógica que tenemos y lo que podemos alcanzar en materia de transformaciones, de organización escolar. Hay mucho por hacer y hay que recuperar el camino que se inició hace muchos años. En 2005 fue muy fuerte la revisión curricular y nuestra provincia tiene diseños curriculares propios, que es un gran avance. Eso nos permitió rápidamente reorganizar la currícula en pandemia”, observó.

Colación de grados

Finalmente se le preguntó sobre el reclamo de los futuros egresados por tener su acto de fin de año. “Venimos manteniendo reuniones en el área de políticas socio-educativas y de educación secundaria, con los centros de estudiantes, con la gente de juventud, y vamos evaluando todas las posibilidades. Las definiciones que fuimos tomando durante todo el año no fueron simpáticas para nosotros. Seguimos lamentando las muertes diarias de familiares, amigos, vecinos de nuestras ciudades, por lo que pido cordura a la hora de hacer este análisis. Lo estamos analizando con el COE porque también se van habilitando otras actividades, y presentamos esta. Lo hemos charlado con los chicos, que de manera responsable han sugerido alternativas, como que no haya familiares y hacer un acto de colación muy breve, para tener esa foto final simbólica, porque van a estar acreditando sus estudios secundarios hasta el mes de marzo”, recordó.

“Son chicos que terminan su educación obligatoria y después toman por delante un proyecto distinto, en algunos casos se van de la provincia y por eso nos manifiestan la necesidad de este acto simbólico. Entienden que debe ser distinto y se está evaluando con el COE. La posibilidad de hacerlo al aire libre tiene algunos condicionantes, porque hemos tenido granizo en Ushuaia, ni hablar del viento que hay en Río Grande. Podríamos decir que sí y creer que nos sacamos el problema, pero si nos enfermamos por estar afuera bajo la lluvia eso también impacta en el sistema de salud”, sostuvo.

“Estamos evaluando un protocolo y los municipios han ofrecido espacios. El problema no son los espacios, sino cómo llevar adelante una actividad con un protocolo que no ponga en riesgo a los chicos y especialmente a sus familias. Sabemos que los adultos son los que mayor impacto están recibiendo. Estamos escuchando a los chicos y reflexionando con ellos sobre cuáles serían las posibilidades. El COE podrá indicarnos de qué manera hacerlo, si fuera en espacios cerrados, en qué dimensiones, con cuántas personas, a qué distancia. Lo seguimos analizando como lo hacemos en cada instancia. En agosto íbamos a retornar a la presencialidad de manera bi-modal. Íbamos a tener clases presenciales por grupos, pero no se pudo porque el rebrote fue muy fuerte. Hay que pensar que muchos vecinos dependen de nuestras decisiones y cualquier actividad que implique una apertura puede impactar en el sistema sanitario”, dijo.

“La pandemia no ha terminado, estamos en un momento crítico, y comprendemos la situación emocional que tienen nuestros estudiantes, que ya perdieron el viaje de fin de año. Hemos perdido mucho, vidas, atención de enfermedades crónicas, pero pudimos aplanar la curva en algún momento que nos permitió que Tierra del Fuego no colapse. Todavía tenemos un sistema que sigue conteniendo y las medidas que se vayan tomando van a tener en consideración todo esto. Estaremos anunciando qué se define junto al COE para satisfacer esta necesidad, en la medida que sea posible”, concluyó.