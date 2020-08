“Es necesario el voto en forma presencial y noviembre no es la fecha”

El legislador Daniel Rivarola condicionó el proceso electoral a la evolución de la pandemia y, a la luz del rebrote en varios distritos, avizoró que será complicado realizar las elecciones en noviembre. Cuando se conozca el cronograma, planteó la necesidad de “poner la carta orgánica sobre la mesa y respetarla a rajatabla”, dado que en procesos anteriores no se permitió presentar listas a un solo estamento. Respecto de los que consideran fuera del PJ a los alineados a FORJA, lo calificó como “una chicana” y remarcó que siguen manteniendo las banderas partidarias. Hoy impera la incertidumbre ante la falta de actividad interna y comunicación con los afiliados.

Río Grande.- El legislador de FORJA Daniel Rivarola, militante histórico del justicialismo, fue consultado por FM La Isla sobre las elecciones para renovar autoridades del partido, teniendo en cuenta que esta semana está previsto un congreso del PJ nacional en el estadio de Ferro, con vistas a enmarcar el proceso electoral.

“Esta pandemia que nos atraviesa complica todo y el congreso nacional que se está estableciendo en Ferro todavía no se sabe qué características va a tener, en función de la presencia y la conectividad para hacer un zoom. Cuesta mucho hablar de política y celebrar acuerdos por la vía de internet. La rosca es personal y es un poco complejo”, señaló.

“Se sigue hablando de elecciones en noviembre, pero hay que ver cómo estamos con la pandemia en octubre y noviembre. Las elecciones nacionales no son tan conflictivas pero el ordenamiento de los distritos sí, porque son presenciales y está todo prorrogado, no sólo a nivel político sino a nivel gremial, porque no hay elecciones en general, se prorrogan los mandatos y esto va a seguir así hasta que no se pueda hacer un proceso electivo presencial”, advirtió.

“En Tierra del Fuego estuvimos varios años con mandatos prorrogados y el mandato local se venció en 2015 y se estableció una prórroga de hecho. Aquellos que hoy no estamos dentro de la estructura partidaria con algún cargo no tenemos información de esta prórroga. Muchos sectores del peronismo están a la espera de qué ordenamiento va a haber. Hay muchos sectores que están dentro de la estructura partidaria pero no participan activamente por el sistema interno. Hay sectores del justicialismo que están trabajando en FORJA, sin dejar de lado el origen y el pensamiento; y hay sectores del peronismo que no están ni de un lado ni del otro, se están juntando, trabajando y llegando al afiliado de la manera que pueden. Hay muchas preguntas con respecto a la interna y la organización de nuestro partido”, aseguró.

Presencia real

El legislador planteó la necesidad de organizar el partido para “que tome la importancia que debe tener en Tierra del Fuego, que pueda marcar lineamientos en las políticas que se están dando, acompañar o no desde la crítica o desde el acompañamiento sincero a las actividades del gobierno, y cuando hablo del gobierno, me refiero tanto al provincial como a los municipales, pero hoy la vida del partido no está dada de esa manera. No recuerdo congresos del PJ durante los últimos cuatro años, donde uno podía participar activamente, así no fuera parte del congreso”, observó.

“La compañereada extraña todo eso y, cuando hablamos de recuperar, hablamos de recuperar para el afiliado, participar, emitir opinión, en un congreso donde se puedan ir a manifestar como fue históricamente dentro del justicialismo, presentar listas, y que se autoricen las listas como corresponde. La vez pasada cuando se normalizó, se dio de baja una lista porque no tenía todos los distritos cubiertos cuando históricamente uno podía presentar una lista únicamente por el departamental que quería perseguir, y no necesariamente por todos los estamentos. Se podía presentar lista solamente a congresales pero la última vez no se pudo dar, la gente busca esa mística y volver a armar listas, volver a la rosca que hoy está impedida por la pandemia, sobre todo en Río Grande. Ushuaia tiene una libertad que le permite tener alguna juntada, algunas charlas, pero en Río Grande no podemos salir ni a firmar una ficha”, comparó.

Unificar padrones

Un tema pendiente que debería resolverse como primer punto es el ordenamiento del padrón. “Cuando hablamos de normalizar la estructura partidaria, a veces dicen que se vota con el padrón nacional y a veces dicen que se vota con el provincial. El viejo padrón provincial tiene más afiliados que el nacional. Ahora tenemos un padrón nacional que apareció y por suerte lo hemos conseguido, y hay muchos compañeros afiliados que no figuran en esos padrones. Habría que ver qué tipo de afiliaciones hubo en este tiempo, porque no está unificado el padrón como corresponde. No debería haber diferencias entre el nacional y el provincial, porque las fichas que se firman en el provincial deberían ser remitidas a Buenos Aires y no es así. Hay muchos compañeros que están en unos y en otros no, cuando cruzamos los padrones. Es uno de los temas a solucionar”, indicó.

“Hace algunos años teníamos medianamente iniciada una charla con el juzgado electoral, para poner sobre la mesa los dos padrones, ver qué fichas faltan y poder ordenarlo, pero no se pudo hacer nunca eso. No tenemos conocimiento de que las actuales autoridades lo hayan hecho”, sostuvo.

“Supimos de una modificación muy chica a la carta orgánica con una actualización en 2016, pero de ahí en adelante no tenemos más información de la estructura partidaria, no sabemos qué pasó con nuestra casa en Río Grande. El terreno sigue siendo del partido, sé que las autoridades la habían demolido para reconstruir, pero a nivel local quien debe tener la respuesta es quien tiene el mandato prorrogado, que es el compañero René Vergara como presidente de la departamental. Los afiliados que no estamos dentro de la estructura no seguimos preguntando sobre eso, pero él deberá tener la respuesta a esa pregunta, que no la hemos podido obtener”, lamentó.

Carta orgánica como guía

Rivarola expresó que “a partir de que se publique la convocatoria a elecciones hay que hacer las cosas bien, las autoridades actuales tienen la intención de llevar adelante las elecciones y he escuchado manifestaciones de varios referentes del peronismo que hablan de hacer internas. He escuchado decir que van a recibir a todos los que están afuera y no termino de entender cuáles son, pero se ve que hay un gesto de querer charlar con todos los sectores. Eso no se dio todavía, no se ha empezado, porque no hay cronograma y es difícil empezar a hablar de internas cuando parecen tan lejanas”.

Respecto de los que consideran fuera del PJ a quienes están en FORJA, recordó que “el partido siempre ha sido frentista” y lo consideró “una chicana”. “Hay compañeros que se fueron y volvieron a afiliarse, también hay compañeros que nunca fueron afiliados. Esto va a ser simple: cuando llegue el momento de una convocatoria, hay que poner la carta orgánica sobre la mesa, y la deben respetar todos. En la medida que tengan los cuatro años de afiliados que pide el partido para ser candidato, hay que respetarlo a rajatabla”, sentenció.

“El hecho de estar militando o colaborando en otro sector no impide que sean peronistas, sobre todo si uno milita y trabaja en un lugar donde mantiene arriba lo que marca el peronismo, tener los compañeros adentro, atender a los más necesitados, estar del lado de la acción social. Creo que va a haber chicanas de aquellos que buscan una interna embarrada, y esta vez no creo que sea la excepción, pero mientras estén afiliados al partido, vale todo. La carta orgánica establece que se puede presentar una lista por un solo estamento y estos sectores que tal vez pueden llegar a ser excluidos de las grandes conversaciones deberían tener la oportunidad de presentar sus listas a los departamentales, y luego integrarse a una estructura. Esto no ocurrió en el pasado”, cuestionó.

“Es necesaria la vida interna del partido y es necesario hacer efectivo el voto en forma presencial. Para eso creo que noviembre no es la fecha porque no sé en qué situación estaremos con la cuarentena”, concluyó.