“Es mucha la gente que no llega a cubrir las necesidades básicas alimentarias”

La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia Victoria Vuoto habló de la demanda social que enfrenta la ciudad. Durante la entrevista, la legisladora electa reiteró el apoyo a la fórmula presidencial Fernández-Fernández.

Ushuaia.- “La demanda social “viene creciendo mucho mes a mes, asistimos a más de 450 familias en la ciudad con la asignación de inclusión social; 350 familias con asistencia alimentaria y casi 100 familias con el subsidio de leña”, reveló Victoria Vuoto.

Agregó que “es gente que nunca tuvo o en este último tiempo se ha quedado sin gas porque no lo puede pagar y tiene que atravesar todo el invierno sin gas. Hay zonas de la ciudad donde se siente muchísimo más el frío y la leña es fundamental en este contexto. Tenemos pedidos más que cotidianos de familias que no tienen para calefaccionarse”.

En diálogo con Radio Nacional Ushuaia, Vuoto resumió “es mucha la gente que no llega a cubrir las necesidades básicas alimentarias”.

“El problema central hoy es la pérdida de puestos de trabajo, la falta de un ingreso, la gente no tiene para comer, para pagar el alquiler o pagar servicios básicos como el agua o el gas. Esos son los pedidos centrales que llegan a la secretaría”, señaló.

Consultada por los tipos de ayuda que se brindan desde el Municipio, la secretaria puntualizó “tenemos la asistencia de inclusión social de 3000 pesos para casos de extrema necesidad, más la ayuda alimentaria. Y tenemos una línea de subsidio que se dan en forma particular de acuerdo a la situación que puede ser para pagar el alquiler, pagar servicios básicos. El 70% se destina a pagar el alquiler y el resto a servicios básicos como gas y luz”.

“Desde que estoy a cargo recibimos 50 personas por día, contra 25 que se recibían a principio de año. Duplicamos la atención y la cantidad de casos que llegan a la secretaría día a día”, reveló.

En otro orden de cosas, Victoria Vuoto se refirió al spot publicitario del gobernador electo, Gustavo Melella, en el que sostenía que no importaba a qué candidato a presidente votaran los electores “claramente importa a qué presidente se vota. Mauricio Macri ha hecho mucho daño a la industria fueguina y lo vivimos día a día, la formula Fernández-Fernández es una propuesta totalmente distinta que ademas ha mostrado resultados. El gobierno de Cristina Fernández creó 6 millones de puestos de trabajo, que hizo que 11 millones de familias tuvieran por primera vez agua en sus vidas, 15 millones tuvieran cloacas, cuestiones básicas que hacen a la dignidad humana. Impulsó un modelo económico que protege a la industria”.

“No es lo mismo una formula presidencial que otra, es un grave error de algunos sectores políticos plantear que da lo mismo votar cualquier presidente porque no es así. Cualquiera que diga que va a sacar la provincia adelante en cualquier contexto nacional está mintiendo”, agregó.

En este sentido, la legisladora electa fue consultada por el señalamiento que se hizo sobre La Cámpora por la viralización de ese video “resulta que nosotros obligamos a Gustavo Melella a ponerse delante de una cámara a decir que da lo mismo votar a cualquier presidente. Es el gobernador electo el que se pone frente a la cámara y dice que da lo mismo votar a cualquier presidente, no puede ser una movida de nadie más que de él”.

“Sí importa a qué presidente votamos, los fueguinos estamos sufriendo las consecuencias de un Gobierno nacional que no mira a la gente. Si no tenemos un Gobierno nacional que nos ayude a profundizar el crecimiento de nuestra provincia va a ser imposible sacarlo adelante. Él debería saber que no va a ser lo mismo gobernar en un contexto que en otro”, cerró.