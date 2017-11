“Es la primera vez que no se resigna federalismo”, afirmó Bertone

Así lo aseveró la gobernadora de la provincia en conferencia de prensa junto a los ministros Frigerio y Dujovne. Resaltó que este acuerdo refleja un “mensaje para el mundo respecto de como distintos espacios políticos se ponen de acuerdo para solucionar problemas de hace 50 años, por lo cual estas medidas van a ser positivas para Argentina”. También indicó que las “jubilaciones se van a ajustar trimestralmente y se conserva el 82% móvil para aquellos jubilados que tengan 30 años de efectiva y real prestación de servicios”. Además consideró interesante el “tema del retiro voluntario que ofrece Nación para los empleados estatales”.

Luego de varios días de negociaciones, finalmente se arribó a un acuerdo entre el Gobierno nacional y la totalidad de las provincias argentinas, a excepción de San Luis.

El pacto incluye el retiro por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de su demanda ante la Justicia por el Fondo del Conurbano, cuya resolución judicial implicaba un serio riesgo para el resto de las provincias, incluida Tierra del Fuego.

La firma del documento se traducirá en una serie de proyectos que el Gobierno Nacional enviará al Congreso, y que apuntan a equilibrar las cuentas públicas y bajar la presión tributaria para mejorar la actividad económica.

La gobernadora Rosana Bertone, que participó de la conferencia de prensa junto a los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Jujuy, Gerardo Morales, y también junto al jefe de Gabinete Marcos Peña y a los ministros Frigerio y Dujovne, señalando que “es la primera vez que los gobernadores sentimos que no perdemos ante el pacto que se ha suscripto, dado que en los anteriores pactos fiscales que se han suscriptos con la Nación muchas veces las provincias resignaron federalismo y esta es la primera vez que en un pacto fiscal no se resigna federalismo, eso fue fundamental para que todos decidiéramos firmar”.

En tal sentido manifestó que “fue muy importante las concesiones que se hicieron en el sentido de un trabajo en equipo, donde el ministro Frigerio y Nicolás Dujovne, junto a sus equipos escucharon con paciencia todos los reclamos de los gobernadores, y rescato esto de la paciencia porque imagínense que todos juntos, sean peronistas, socialistas, radicales, era como un cóctel explosivo sentados todos juntos, tratando de ponernos de acuerdo en esos puntos que luego queríamos trasmitírselos a la Nación, por lo cual todos en este sentido hemos quedado satisfechos y hemos quedado conforme con lo que hemos firmado, por lo cual esperamos que esto ahora se vea reflejado en ambas Cámaras”.

La mandataria provincial volvió a resaltar que “no cuenta con diputados nacionales, si con senadores, y que puedan acompañar estas medidas que van a ser positivas para Argentina, y creo que es mensaje para el mundo ver como distintos espacios políticos se ponen de acuerdo para solucionar problemas que hace 50 años que este país atraviesa, por lo cual está en mi contribuir no solamente con mi provincia, sino con la Argentina a resolver los problemas que nos aquejaban desde el punto de vista fiscal”.

“El retiro voluntario es algo que nos interesa”

Consultada por medios a nivel nacional, la gobernadora fue consultada respecto de cómo zanjaron la situación con la industria, para lo cual señaló que “las diferencias fueron zanjadas previo a la resolución firmada en el día de hoy, separamos los temas, y la resolución fue que todos tuvimos que ceder un poco, la provincia resignó alrededor de 700 millones de pesos en una tasa de verificación que nosotros cobrábamos a la industria electrónica, los empresarios tienen que generar mayor competitividad, tenemos que mejorar los servicios aduaneros, los trabajadores han realizado un esfuerzo enorme, muy importante, esfuerzo que han suscripto con la industria electrónica, con AFARTE, de no aumentar sus ingresos para poder también sostener una baja en los precios de los productos electrónicos, algo que pretenden todos los argentinos para que haya una mayor venta en nuestro mercado local”.

Entre los puntos más controvertidos en la negociaron con Nación, Bertone remarcó que “uno de ellos fue el aspecto del régimen jubilatorio nacional, otro fue si la provincia de Buenos Aires renunciaba o no al juicio por el fondo del conurbano bonaerense, y una vez que nosotros tuvimos esa posibilidad, y que nosotros también obtuvimos la posibilidad de tener una compensación por un bono, teniendo en cuenta que una de las cosas que se había planteado entre los gobernadores y que se había conversado en la reunión previa con el Presidente era el nivel de litigiosidad que tienen las provincias argentinas con Nación, entonces una vez saldados estos aspectos y luego de haber alcanzado un acuerdo a través de un punto y medio en la baja de los ingresos brutos, el cual perjudicaba a muchas provincias, entonces una vez que se pudo acordar eso, se pudo avanzar rápidamente en los demás temas”.

Respecto de cómo se van a percibir las jubilaciones, Bertone indicó que las mismas “se van a ajustar trimestralmente, esto es lo que se ha previsto en la norma por un índice que se va a presentar en el parlamento, y que va a ser superior al índice de inflación, como así también se conservará el 82% móvil para aquellos jubilados que tengan 30 años de efectiva y real prestación de servicios, lo cual es algo novedoso y llevó mucha tranquilidad a todos los gobernadores porque nosotros también estábamos preocupados por la situación de los jubilados”, dijo, al tiempo que agregó que “otra cosa que también lleva mucha tranquilidad es el trabajo en conjunto que se tiene que dar entre todos para la eliminación de las jubilaciones de privilegio, que sabemos que en algunos casos son derechos adquiridos, pero estos jubilados luego generan una situación distorsiva en el sistema con respecto a gente que ha trabajado en el pasado muchísimo tiempo, y que no tiene esa misma posibilidad”.

En relación a los dichos del Ministro de Hacienda cuando habla de limites respecto del crecimiento del empleo público, y si desde le pidieron ajustes a las provincias, Bertone sostuvo que “nosotros ya habíamos suscripto en anteriores pactos con la Nación, de hecho en nuestra provincia nosotros no ingresamos un trabajador al estado sino contamos con la vacante efectiva, es decir ingresa siempre y cuando otra persona se jubilo, o renunció, o en caso de un fallecimiento, yo lo comprendo, lo aplico en mi provincia, que ha tenido una historia incesante de incorporación de personal a la planta permanente en gestiones anteriores, y me parece que esta no es la solución para una provincia, de lo contrario la solución tiene que ser empleo real y efectivo, y no que se realicen este tipo de ingresos como pagos políticos, es algo de lo que yo descreo absolutamente”.

Finalmente la mandataria provincial se refirió a la posibilidad de los retiros voluntarios, para lo cual afirmó que “es algo que a nosotros nos interesó porque en el caso de mi provincia hay muchas personas que no tienen la posibilidad de jubilarse por la Caja Provincial, y a veces les resulta difícil hacerlo por el ANSES, en este caso podría ser una posibilidad interesante, y la Nación va a ayudar a subsidiar parte de ese retiro voluntario para las provincias que quieran hacer el régimen y que quieran adherir, si bien no es obligatorio”, concluyó la gobernadora Rosana Bertone.