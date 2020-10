“Es bueno sentarse y repensar lo hecho, ver dónde estamos y cómo vamos a seguir”, afirmó Melella

Así lo aseveró el gobernador Gustavo Melella en la última jornada de trabajo que se realizó en el marco de la visita a la provincia de la Secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Vizzotti junto a un equipo de especialistas. Del encuentro participaron los intendentes Martín Pérez, Daniel Harrington y Walter Vuoto.

Ushuaia.- El Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, encabezó la última jornada de trabajo que se realizó en el marco de la visita a la provincia de la Secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Vizzotti junto a un equipo de especialistas.

Participaron la Vicegobernadora, Mónica Urquiza, el Intendente de Río Grande, Martín Pérez, el Intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, el Intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, la Ministra de Salud, Judit di Giglio, la Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón, la secretaria de Salud del Municipio, Dra. María Eugenia Cóccaro, funcionarios provinciales y municipales y especialistas miembros del Comité Operativo de Emergencia.

Finalizado el encuentro, el Mandatario provincial dijo que «es muy positivo que la Nación, la Provincia y los Municipios junto al sector público y privado estemos pensando y trabajando juntos contra esta pandemia que como sabemos es mundial y nos afecta a todos».

“Es bueno sentarse y repensar lo hecho, ver dónde estamos y cómo vamos a seguir hacia delante, sobre todo con la presencia de Carla Vizzotti y su equipo que tienen la gran responsabilidad de luchar en contra de la pandemia a nivel nacional. Su capacidad de trabajo y experiencia a nosotros nos hace muy bien”, recalcó.

Melella también subrayó que “gracias a Dios nos ha tocado un presidente como Alberto Fernández que puso al Ministerio de Salud y a la salud pública en un lugar prioritario y que hace un enorme esfuerzo también para sostener al mismo tiempo la economía”.

En tal sentido recordó que “el eje principal de la reunión con Nación fue el fortalecimiento del sistema de salud y repensar las estrategias que se venían haciendo”.

Por otra parte, el Gobernador sostuvo que “se ha trabajado muchísimo en el fortalecimiento del sistema de salud y hoy la provincia tiene las suficientes camas y profesionales que necesita, pero con esta pandemia no nos podemos confiar. Por eso insistimos mucho a los vecinos que nos ayuden y se aíslen, que se queden en casa, que usen tapaboca. Tenemos que aprender a convivir con el virus hasta que esté la vacuna o haya un tratamiento”.

“Siempre destacamos a las trabajadoras y trabajadores del sistema de salud público y privado que pusieron lo mejor y lo van a seguir poniendo. El compromiso que tienen para cuidarnos a los fueguinos es extraordinario”, reiteró Melella.

Finalmente, el mandatario subrayó que “hoy la provincia tiene un ritmo de contagio rápido porque hay mucho movimiento en la sociedad, pero tenemos que cuidar el sistema sanitario, la vida y la población de riesgo. Hoy lo único que tenemos para combatir al virus es cumplir con las normas hasta que haya una vacuna”.

“Vemos un compromiso enorme y un trabajo incansable para seguir buscando respuestas en este contexto inédito”

Por su parte la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, expresó que “estamos muy agradecidos y vinimos con mucho compromiso, mucha responsabilidad y con mucha humildad a trabajar de forma horizontal las lecciones aprendidas y a compartir las experiencias de lo que ocurre en otras jurisdicciones”.

“Vemos un compromiso enorme de todos los actores, un trabajo incansable para seguir buscando respuestas a las situaciones que van surgiendo en este contexto inédito”, recalcó.

Asimismo, la Secretaria comentó que “en estos días nos hemos reunido con los equipos de salud de la provincia, con los municipios, visitamos los hospitales, nos reunimos con el sector privado, con las cámaras de comercio y turismo”.

“Recorrimos también los logros que con el correr del tiempo quizás se pierden, que tienen que ver con el esfuerzo que realizó la sociedad con este aislamiento social preventivo y obligatorio que fue fundamental para tener el sistema de salud que tenemos ahora, haber logrado el entrenamiento de los equipos de salud y la adquisición de insumos. El sistema de salud ha podido dar respuesta a cada argentino, a cada argentina, a cada fueguino y a cada fueguina y esto hay que destacarlo”, detalló.

Asimismo, la Secretaria resaltó que “hay una articulación exitosa en puntos específicos entre el Gobierno de la provincia y los municipios, con el esfuerzo que ha significado la complementariedad para dar respuestas, el trabajo en conjunto con el laboratorio de Río Grande y la preparación del Polo Sanitario en Ushuaia”.

“Nuestro Presidente desde el primer día ha priorizado la salud sin dejar de ver que esto iba a tener un impacto económico y social grande, así que se generaron estrategias de fortalecimiento que han sido claves para no estar en una situación más compleja todavía”, subrayó.

Finalmente, Vizzotti indicó que “hay que convocar a la sociedad, convocar a ese esfuerzo en esta etapa hasta que contemos con la vacuna o con un tratamiento. Tenemos que aprender a convivir con el virus, reforzando el cuidado personal y cuidando a las personas que más queremos”.

“La presencia del equipo de salud nacional transmite tranquilidad a los vecinos de Río Grande”

Lo manifestó el Intendente de Río Grande en el cierre de la visita a la ciudad de la Secretaria de Acceso a la Salud de Nación, Carla Vizzotti, junto a parte de su equipo. Perez agradeció el constante y permanente acompañamiento del Gobierno Nacional y se dirigió a los vecinos riograndenses: “sepan que están cuidados y que el Estado está presente”.

En primera instancia, el Martín Pérez se dirigió a las familias de los 75 fallecidos por COVID-19 en nuestra ciudad. “Son 75 personas que las conocíamos, con quienes compartimos momentos. Nos duele lo que ha sucedido y entendemos que es producto de una coyuntura muy triste que le ha tocado pasar a todo el mundo y de la cual nuestro país no ha queda exento”.

En este contexto, mencionó que “queremos destacar la visita del gran equipo de salud del Gobierno Nacional, de la doctora Carla Vizzotti y, en nombre suyo, al Ministro de Salud, Ginés González García, y al presidente Alberto Fernández. Su presencia le transmite tranquilidad a nuestros vecinos y vecinas en este momento de mucho temor, preocupación e incertidumbre”.

“Para el Municipio de Río Grande es sumamente importante encontrar una voz más calificada, con mayores conocimientos y experiencias que nosotros, ya que no esperábamos encontrarnos con esta situación durante el primer tiempo de nuestra gestión”, señaló el Intendente, quien agregó que “estuvimos dos meses gestionando con cierta normalidad y nos topamos con esta situación, que nos hizo aprender. Si hay algo positivo para encontrar en esta triste situación, es que, a la fuerza, tuvimos que madurar, aprender y tratar de encontrar soluciones rápidas en momentos críticos”.

Remarcó que “es fundamental el apoyo del Gobierno Nacional en todo sentido, así como también la complementariedad que hemos podido encontrar con Nación y Provincia, cada uno haciendo el esfuerzo que está a su alcance”.

En este sentido, destacó la inversión que realizó el Municipio en la puesta en funcionamiento del Laboratorio Municipal de Análisis Clínicos y Biología Molecular, Centro Municipal de Cuidados para Pacientes Leves de COVID-19, en la compra de insumos y equipamientos médicos, como también la puesta en marcha de importantes programas como ‘Detectar RGA’ y el ‘Plan de Acompañamiento de Personas Mayores’.

Perez señaló que “hemos dispuesto todo el esfuerzo municipal, en el marco de una política sanitaria, que entendemos debe estar coordinada desde el ámbito nacional”, por ello es que, “más allá de todo lo que tenemos por delante, es necesario remarcar que la presencia del equipo del Ministerio de Salud de la Nación significa transmitirle tranquilidad a nuestros vecinos, que sepan que están cuidados y que el Estado está presente”.

Por último, expresó que “esta pandemia nos mostró que la Salud Pública es uno de los bienes más preciados de nuestro país. Agradezcamos que nos tocó esta coyuntura con un Gobierno nacional que apuesta y cree en la salud pública” y reiteró que “el Municipio de Rio Grande está a disposición para continuar trabajando en beneficio de nuestros vecinos y vecinas”.

Por su parte, la secretaria de Acceso a la Salud nacional, Carla Vizzotti realizó un inmenso reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de salud que están en la primera línea de lucha contra el virus, y destacó el compromiso enorme de los tres municipios y el Gobierno Provincial por el trabajo que realizan de manera mancomunada.

Vizzotti indicó que “hemos observado que estas visitas presenciales han permitido que los gobiernos se refunden en una segunda etapa de la pandemia para profundizar en las acciones concretas”.

Por último, convocó a la sociedad a que continúe cuidándose y poniendo de su esfuerzo para salir adelante, y remarcó que “desde Nación continuaremos acompañando, como desde el primer momento”.

“La prioridad es cuidar la salud de los vecinos y vecinas más allá de las diferencias”

Vuoto destacó como fundamental “el acompañamiento del gobierno nacional. Tenemos dos grandes capitanes de tormenta, Aberto Fernandez, quien ha realizado no solo un gran esfuerzo sanitario, sino económico, acompañando a los fueguinos y fueguinas con el IFE y con la aportes no reintegrables. Y por supuesto el Ministro de Salud, Ginés Gonzalez, quien es uno de los sanitaristas más importantes del país, desde Carrillo a esta parte. Por eso, desde Tierra del Fuego, un gran abrazo para ambos, porque hemos sentido los fueguinos permanentemente el acompañamiento en términos sanitarios y en términos económicos, demostrando que hay un Estado federal presente”.

“Todos sabemos que no pasamos por los mejores momentos. Esta pandemia va a seguir y nos va a seguir acompañando, porque el virus llegó para quedarse un tiempo más. Por eso tenemos que priorizar la salud de nuestros vecinos y vecinas, más allá de las diferencias de criterios o de la forma de entender la responsabilidad del Estado ante la sociedad. Tenemos también desafíos enormes para reconstruir los tejidos sociales y económicos rotos. El gobernador sabe que a Ushuaia le viene costando mucho atravesar esta crisis, porque en todas las crisis económicas previas, incluso en el 2001, Ushuaia siempre contó con el turismo y hoy es la primera vez que no lo tenemos. Esta es quizás la crisis más dura a la que nos enfrentamos” señaló Vuoto.

Para el intendente Vuoto, “la situación es muy compleja, y tenemos que repensar estrategias, y dialogar, mirando hacia adelante. A la Argentina le tocó enfrentar esta crisis con un país total e irresponsablemente fundido. No quiero imaginarme qué hubiese pasado con la pandemia en otro contexto, sin un Presidente como Alberto Fernández. Por eso, todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias, más allá de las diferencias, que son siempre diferencias de ideas, de entender el rol del Estado como solucionador de los problemas sociales y no como generador de nuevos conflictos, de un Estado que se hace cargo y busca ayudar a crecer a sus ciudadanos y que no pierde tiempo buscando culpables. Desde la ciudad, reiteramos el compromiso de poder articular, de poder mirar para adelante y de encontrar soluciones comunes”.

“Por supuesto, quiero agradecer profundamente a Carla Vizzotti por su enorme vocación, por su responsabilidad, y por su entrega para cuidar a los argentinos y argentinas. Nos sentimos cuidados por el gobierno nacional y entendemos que es un momento para repensar estrategias hacia adelante” finalizó Vuoto.