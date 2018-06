Eposto aseguró que siguen las gestiones para tener el escáner

El secretario de Seguridad de la provincia continúa gestionando ante Nación la posibilidad de contar con el escáner en la frontera y en breve podría contar con el equipamiento en forma transitoria, hasta tanto se termine la infraestructura para la ubicación definitiva. Dijo compartir por completo el reclamo realizado por el fiscal federal Marcelo Rapoport, que además marcó la necesidad de incorporar un body scanner en los aeropuertos, por la aparición cada vez más frecuente de “mulas” que transportan estupefacientes. En un par de semanas comenzarían a instalarse las cámaras de seguridad, informó.

Río Grande.- El secretario de Seguridad Javier Eposto se hizo eco por Radio Universidad 93.5 del reclamo público del fiscal Marcelo Rapoport, para contar en la provincia con un escáner en la frontera y también con body scanner en los aeropuertos, ante la proliferación de “mulas” como modalidad de ingreso de estupefacientes.

“Yo comparto en un ciento por ciento el pedido del fiscal y estoy en el mismo camino de él en la prevención de ingreso de droga a la provincia. Venimos haciendo el pedido hace bastante y lo trabajo en forma permanente cada vez que estoy en Buenos Aires, para tener el escáner en el paso de San Sebastián”, dijo.

“También sería muy bueno tener el bodyscanner que solamente tienen aeropuertos internacionales, pero en la provincia podríamos tener un control más estricto. Me he juntado con el subsecretario Lobo, a cargo de Límites y Fronteras, que es un funcionario nuevo, y hemos firmado un convenio de trabajo. Me había reunido con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y le planteé que de la única manera que podemos sacar la droga de la calle es trabajando en conjunto las fuerzas federales con las provinciales. La ministra envió al subsecretario a que firmemos un convenio de trabajo, que es lo que hicimos el jueves”, informó.

“El martes me citaron en la parte técnica de Aduana de Buenos Aires y me reuní con un subdirector. Él me planteó por qué se llevaron el escáner a Río Gallegos, y uno puede o no compartirlo, pero me dio la opción de que, hasta que tengamos las edificaciones nuevas, podamos tener el escáner periódicamente para hacer distintos operativos sorpresa para evitar el ingreso de estupefacientes”, anunció.

“A partir del martes empezamos a trabajar para buscar una fecha en agosto y empezar a traer el escáner mensualmente, para que esté diez o quince días en la provincia para hacer controles, hasta que tengamos las edificaciones nuevas en San Sebastián.Uno de los requisitos que me plantean es el lugar para el escáner, pero la dependencia de los pasos fronterizos es federal. Si bien la gobernadora gestionó la nueva obra para el paso fronterizo, el control lo tiene Gendarmería y Aduana; y el edificio, el mantenimiento, es todo de incumbencia federal. Nosotros hemos trabajado en la confección de los planos pero la incumbencia es federal y por eso me sorprendió el requerimiento hacia mi persona para que hagamos un galpón. Lo vamos a hacer y estamos viendo el lugar para poder meter el escáner de camiones, pero hay un error de concepto y una falta de coordinación de los distintos entes federales. Esto lo trabajamos con el subsecretario Lobo y esperamos llegar a buen fin con esta obra”, manifestó.

Sobre la aparición de mulas, dijo que “no nos queda duda de las nuevas modalidades, por eso reforzamos todos los controles de ingreso de carga, porque sabemos que la marihuana entra por tierra. Por eso hacemos distintos controles sorpresa, y en el último procedimiento en Ushuaia se incautaron 20 kilos de marihuana. Una perra marcó una caja en el depósito de una empresa de transporte, esperamos a que se viniera a retirar la caja, se encontró a la persona que la vino a retirar y dimos con quien compró los hornos pizzeros, puso la droga adentro y la mandó. Ya están los dos detenidos en jurisdicción del juzgado federal de Tierra del Fuego. Esta droga vino en dos hornos pizzeros y anteriormente habían venido en las cubiertas de un camión”, recordó.

“En dos meses hemos incautado cien kilos de marihuana que, para la cantidad de habitantes que tenemos, es una suma importante que se saca de la calle. Nosotros trabajamos a full en los controles y hay más profesionalismo, la policía tiene herramientas hoy para estar a la altura de la lucha contra el narcotráfico, hay un trabajo conjunto entre la justicia federal y la policía de la provincia, las distintas fuerzas federales como Gendarmería, Aduana, Prefectura, y eso siempre da resultado positivo, porque cuando hay quiebres en la estructura, el narcotraficante aprovecha. Hoy estamos dando muestras de que somos un equipo homogéneo y todos tenemos el mismo concepto y el mismo objetivo. En estos dos últimos meses los resultados han sido positivos”, destacó el funcionario.

Mulas con perfil propio

Eposto dio a conocer que la modalidad de “mulas” tiene un perfil particular y bien definido, y son las mujeres las elegidas por los narcotraficantes para esa tarea: “Por distintas investigaciones que llevamos adelante y procedimientos en el aeropuerto, sabíamos que estaban ingresando mulas con un perfil similar en las distintas ciudades: son mujeres entre 25 y 40 años, que llegan solas al aeropuerto. Yo me saco el sombrero y me llena de satisfacción el empleado de la Aduana que, por el perfil, pudo detectar una mujer en el último procedimiento, con medio kilo de cocaína. El ingreso de cocaína es por el aeropuerto, de a pocas cantidades, así como el de marihuana es por tierra. Es repetitivo el ingreso de mulas femeninas y por eso afinamos el ojo. Si bien controlamos los bolsos, sin un body scanner es difícil detectar lo que lleva la mula, muchas veces en sus partes íntimas. Un kilo de marihuana calculamos que acá está entre 40 y 50 mil pesos y los valores varían según el lugar. El kilo de cocaína en Buenos Aires está entre 150 y 200 mil y acá está entre 250 y 300 mil pesos”, comparó, sobre los valores que son mucho más altos en la provincia que en otras jurisdicciones.

Consultado sobre el puerto, dijo que “tiene escáner de carga chica y de personas, lo que no tenemos es escáner de containers y camiones, por eso veía con buenos ojos traer el container de Aduana para hacer procedimientos en distintas zonas, una semana en la ruta, otra en el puerto. También tenemos que poner los ojos en el puerto, porque seguramente si reforzamos San Sebastián y los aeropuertos, el puerto va a ser una puerta de acceso para estos delincuentes, por eso tenemos que trabajar para tener el mismo control. Hasta el momento no tenemos ninguna línea investigativa en el puerto de Ushuaia sobre ingreso de droga”, dijo.

Respecto de las drogas sintéticas, el funcionario está al tanto del consumo pero no hay causas abiertas por este tema: “Sabemos que hay consumo, hace un año atrás se pudo incautar LSD, pero no tengo hoy estadísticas ni una real investigación de que están entrando por algún lado”, señaló.

Más delitos en Río Grande

Consultado sobre el mapa del delito en la provincia, marcó diferencias porque “en Río Grande hay más hurto en comparación con Ushuaia y es lo que más me preocupa. Tratamos de tener mayor presencia y me deja muy tranquilo tanto en Ushuaia como en Río Grande la resolución de cada denuncia que tenemos. No creo que a nivel nacional exista la prevención de delitos que tiene la policía de la provincia. Estoy orgulloso de ser uno de los conductores de la policía porque es muy alto el nivel de resolución de los problemas”, aseveró.

“Además el sector de la margen sur tiene un alto grado de conflictividad intrafamiliar y tenemos que trabajar desde varios aspectos para reacomodar ese sector de la sociedad. Hay algunos barrios como Chacra II y Chacra XIII donde hay focos de conflicto y estamos reforzando los controles con las comisarías de cada lugar”, expuso.

Se le preguntó sobre la presencia de ciudadanos de nacionalidad dominicana, que con frecuencia están vinculados con el narcotráfico: “Yo trato de ser cuidadoso, porque hay extranjeros que han llegado a construir una vida en base al trabajo y otros que vienen a delinquir. A este grupo hay que aplicarle todo el peso de la ley como corresponde y trabajamos junto con Migraciones y Gendarmería, tratando de tender puentes con las embajadas y la policía de los distintos países. En los últimos dos meses tenemos seis presos federales por problemas de narcotráfico y en lo que va de mi gestión no hemos deportado a nadie. Estoy trabajando con las distintas provincias y con otros países para ver los antecedentes y estamos atentos a la resolución de la justicia federal que marca la deportación”, informó.

En cuanto a la posibilidad de construir nuevas unidades de detención, lo descartó por el momento pero sí están previstas ampliaciones: “Tenemos proyectos para ampliar las unidades de detención. Hoy producto de estos operativos de droga tenemos muchos presos federales, a comparación de otros momentos. Estamos trabajando con la justicia federal, con Penitenciaría a nivel nacional, tratando de generar vacantes para mandar estos presos a las cárceles federales. Hay intención de ir ampliando lo que ya tenemos, pero no de hacer nuevas unidades. Tendría que haber más traslados de estos detenidos, pero dependemos de las vacantes que se generen en las unidades federales”, explicó.

Cámaras de seguridad

Finalmente dio a conocer que en breve comenzarán a instalarse las cámaras de seguridad en toda la provincia. “Ya está terminada la licitación y adjudicada. La empresa en diez o quince días va a comenzar con la colocación de las cámaras y el Ministro de Economía ha comprometido los recursos para otras 120 cámaras que queremos instalar en la provincia. Esto va a permitir una tarea de prevención permanente y vamos a poder bajar los índices delictivos, que igualmente por ahora son bajos”, concluyó.