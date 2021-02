“Entiendo que esta visita obedece ya a sentar las bases del próximo decreto de prórroga”

El presidente de la UCR fueguina barajó la posibilidad de que la visita de Matías Kulfas, que no trajo aparejado ningún anuncio sobre la prórroga del subrégimen, pueda ser la antesala del esperado decreto presidencial. Recordó el adelanto del presidente Alberto Fernández sobre su llegada para el 2 de Abril, a fin de participar de la Vigilia y festejar a la vez su cumpleaños en la provincia. Para el dirigente radical podría ser esa la fecha del esperado anuncio. Explicó el comunicado que fue difundido por el partido, y que tuvo como objetivo no sentar una postura crítica, sino demostrar el acompañamiento de la oposición a las gestiones que lleva adelante el gobierno provincial. No obstante, observó que no se ha convocado a una mesa donde puedan participar todos los sectores, tanto partidos políticos como industriales y sindicatos, para reforzar este pedido, donde el criterio es unánime.

Río Grande.- El presidente del radicalismo fueguino, Alejandro Vernet, evaluó por Radio Provincia el paso del ministro de Producción Matías Kulfas y lo calificó como “un hecho muy auspicioso”, no sólo por su llegada sino por “el recorrido con las autoridades los distintos establecimientos fabriles de la provincia. Kulfas ha tenido manifestaciones anteriores a su visita y hasta ha escrito en alguno de sus libros su posición crítica respecto del régimen de la provincia”, recordó.

“Como UCR y como ciudadanos acompañamos el pedido de prórroga de la vigencia del subrégimen industrial y cualquier otra iniciativa que tenga que ver con la posibilidad de que Tierra del Fuego logre un desarrollo económico y pueda reconvertirse. Lo hemos hecho público y hemos hecho una solicitada que no fue crítica al ministro sino en apoyo a lo que se manifestó en su momento cuando Melella firmó en Rosario el compromiso con el presidente electo de dar continuidad al subrégimen industrial”, señaló.

“Hemos tratado de lograr la prórroga cuando hemos sido gobierno y lamentablemente no se logró, pero hicimos todo el esfuerzo. Como oposición, más que poner palos en la rueda tenemos que expresar que estamos de acuerdo con esta posibilidad de que se extienda el subrégimen industrial. También decimos claramente que estamos de acuerdo con la posibilidad de desarrollo de un polo logístico antártico. El ministro hizo algunas apreciaciones respecto de la posibilidad de reparar buques, sobre la ampliación del puerto. Son medidas que tienden a ampliar la matriz productiva de la provincia y nos parecen sumamente saludables. Ojalá esto termine en la firma de decretos que permitan que Tierra del Fuego reconvierta su matriz productiva y la industria electrónica pueda continuar”, deseó.

Haciendo historia, mencionó que “la industria electrónica empezó con la fabricación de las compacteras, para los compact disc, con los equipos de música, y todas estas cosas se han ido reconvirtiendo en el tiempo, se sigue avanzando y seguramente en los próximos años habrá nuevos productos industriales. Lo importante es que Tierra del Fuego pueda ir al compás de todo este desarrollo industrial y tecnológico que tiene el mundo”, priorizó.

“Nosotros esperábamos anuncios, al igual que los espera la sociedad desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, luego con el gobierno de Cambiemos. Si no están los anuncios hoy, bienvenido sea que por lo menos se vayan sentando a conversar, porque más allá de los partidos políticos quienes esperan los anuncios son las propias industrias para poder invertir en sus plantas fabriles, sabiendo que tienen tiempo por delante para poder amortizar esas inversiones”, planteó Vernet.

“Por supuesto uno siempre está ansioso, y el gobierno, la oposición, la ciudadanía, los sectores sindicales, los sectores de la producción, siempre esperan anuncios que sean favorables. Si no se dieron ahora, por lo menos creo que el ministro se lleva la opinión de que este es el sentir de toda la población. Es lo que se ha buscado con el comunicado de nuestro partido, que no es un comunicado crítico a la acción del ministro. Tenemos miles de diferencias con el gobierno nacional, también tenemos diferencias con el gobierno provincial, pero en algunas cuestiones todos debemos poner los pies en el mismo plato, no solamente los partidos políticos sino los sectores de la producción, los sectores empresariales, y esto le da más fuerza al reclamo”, sostuvo.

Agregó que “lo mismo pasa con la industria del biocombustible, porque se iba a dar una prórroga y esa ley está parada en la Cámara de Diputados. Ha habido algunas señales del oficialismo por lo cual no avanzó y hoy en día se ve cómo la industria ha parado su inversión. Hay un montón de plantas en el país que no solamente pararon su inversión sino que empezaron procesos de quiebra o de concurso. Si no hay un horizonte hacia adelante para poder invertir, la industria se resiente”.

“En Tierra del Fuego todavía no estamos en esta situación, pero cuando pase el tiempo lógicamente se va a retraer la inversión porque no hay un horizonte para poder amortizarla”, lamentó.

Sin mezquindades

Vernet resaltó el acompañamiento del partido, aunque no lo tuvieron durante el gobierno de Cambiemos de los opositores de entonces: “Nosotros hacemos nuestra propia autocrítica y en el gobierno anterior hicimos muchos esfuerzos para poder lograr la prórroga. Siempre pensábamos que ante la próxima visita de algún ministro iba a traer el decreto de prórroga. No encontramos en ese momento un acompañamiento explícito de la oposición que reclamara al gobierno nacional, sino al contrario, en algún momento se planteaba que no saliera esto porque podía dar vuelta la elección y darle votos al oficialismo nacional. Nosotros no tenemos esa mezquindad y el propio gobierno provincial encontró un diálogo mano a mano con el gobierno nacional, y ellos llevan adelante este tema. No hay una mesa en la provincia que contenga a todos los sectores para apoyar este diálogo”, observó en tono crítico.

“Nos pareció prudente expresarnos a través de los medios, para que el ministro también supiera que desde la oposición estamos de acuerdo con la prórroga y sin ninguna mezquindad vamos a apoyar a lo que beneficie a Tierra del Fuego”, reiteró.

La fecha posible

Consultado acerca de cuánto cree que podría demorar el anuncio de la prórroga, barajó que podría ser para el 2 de Abril: “Todo indica que el próximo paso va a ser el anuncio, ojalá se dé y podamos empezar a transitar un camino nuevo respecto de lo que debe aportar la industria tecnológica hacia adelante. Estamos esperando la posibilidad de que nuestros recursos puedan llegar a la exportación o al mercado interno para el consumo”, dijo.

“Cuando se trató el presupuesto nacional y cuando el oficialismo decidió aumentar los impuestos a la importación, pensando en Tierra del Fuego, también le puso impuestos a la producción en la provincia. Algunos festejaron esto como un logro, pero en realidad se duplicaron los impuestos a la importación y se le puso un impuesto a la producción local, que antes no tenía. Lo que logró el gobierno fue tener mayores ingresos ante su alicaída economía. En ese momento la industria de Tierra del Fuego lo tomó como un buen gesto. Se ha hablado también del fideicomiso y en su momento en el gobierno de Cristina Fernández se creó el fideicomiso de la industria, que fue a parar a las minas de oro de Santa Cruz. Ese fondo importante que se logró en las industrias de Tierra del Fuego se volcó al desarrollo de otras industrias fuera de la provincia. Ojalá que si hay un fideicomiso, quede en la administración de la provincia y cumpla el cometido que se plantea”, dijo.

“Creemos que la visita del ministro obedece a una decisión importante. El propio presidente Alberto Fernández ha dicho que el próximo 2 de Abril va a venir a pasar su cumpleaños en Tierra del Fuego y a participar de la Vigilia con los excombatientes. Seguramente será una fecha propicia para concretar este anuncio en la provincia”, consideró.

“Entiendo que esta visita obedece ya a sentar las bases del próximo decreto de prórroga. Comparto que el tiempo es tirano en este momento, ya lo fue antes, y lo sigue siendo ahora. Se van acortando los días y también sabemos que el gobierno nacional ha puesto la firma para la radicación de algunos proyectos industriales en la provincia de Buenos Aires. Hay una inversión de una firma que tiene sentadas sus bases en Tierra del Fuego y también tiene plantas en la provincia de Buenos Aires. Todos sabemos que en este tema existen fuertes intereses contrapuestos. Hay una industria radicada en Tierra del Fuego y otra industria en el continente que trata de hacer fuerza para que no haya prórroga. Sabemos que demanda muchísima menos mano de obra, como es el caso de la importación. Además la industria de Tierra del Fuego también demanda dólares para la adquisición de insumos para la producción. No hay que olvidar que en algún momento este gobierno le puso fuertes trabas a la industria para la adquisición de insumos, y esto derivó en que algunos empresarios se volcaran a otra actividad que generara dólares. A los que no tenían esa posibilidad le trajo fuertes quebrantos. Es decir que no solamente está la prórroga sino que debe estar clara la posibilidad de que todas las industrias puedan acceder a la compra de insumos”, subrayó.

Reiteró que más allá de estas consideraciones, “la visita es auspiciosa y esperemos que esta visita se convierta en decretos que fortalezcan a la industria”.