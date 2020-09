Enfermeros se reunieron con Di Giglio

Ayer finalmente los enfermeros se reunieron con la ministra de Salud, Judith Di Giglio. Participaron representantes de los gremios y enfermeros autoconvocados. Expresaron los diferentes reclamos, planteando en primer lugar el “reconocimiento profesional”. “Ese sería un primer reconocimiento para nuestra actividad, ya que somos esenciales para lo laboral pero administrativos para lo económico”, advirtieron al salir del encuentro.

Maximiliano Morales, uno de los enfermeros autoconvocados que partición ayer de la reunión con la ministra de Salud, Judith Di Giglio, se refirió al encuentro mencionando que ingresaron “seis enfermeros del grupo de autoconvocados”, junto con aquellos que participaron en representación de las organizaciones sindicales.

En declaraciones a Radio Provincia señaló que “lamentablemente el desgaste que hemos tenido en su momento con la representación gremial nos hace que ahora estemos planteando las necesidades de enfermería como autoconvocados, entendiendo que los gremios abracan a otros sectores”, explicó, asegurando que son “mayoritariamente enfermeros de Ushuaia, acompañados por enfermeros de Río Grande y Tolhuin”.

Mencionó que los reclamos pasan “en primer lugar por el reconocimiento profesional, porque hoy como lo dice nuestro recibo de haberes somos considerados personal administrativo y técnico. Por lo tanto ese sería un primer reconocimiento para nuestra actividad, ya que somos esenciales para lo laboral pero administrativos para lo económico”.

Señaló que se trata del mismo reclamo que se lleva adelante “en todo el país, porque somos menospreciados para lo económico y para las condiciones de trabajo”. Recordó que al ser considerado un servicio esencial no pueden “faltar al trabajo, no podemos tomarnos vacaciones o decidir sobre nuestra vida privada ya que vivimos haciendo extras; porque nuestro sueldo no alcanza”.

Recordó que en su gran mayoría los enfermeros y las enfermeras de los hospitales públicos cursaron diferentes capacitaciones y completaron sus licenciaturas, de igual manera que “el resto de los profesionales. Pero en nuestro caso en la actualidad no importa las capacitaciones que tengamos, porque vamos a seguir siendo administrativos”, se quejó.

Morales dijo que por eso resolvieron “salir a luchar por nuestros derechos” y contó que se trata de un reclamo que viene “desde siempre”. Señaló que “con el gobierno anterior, como se lo comentamos a la Dra. Di Giglio, hasta nos sentamos con la gente de haberes para explicarles cómo teníamos que cobrar. Parecía una locura, pero también sabíamos que era una maniobra para dilatar la discusión y que nos fuéramos con las manos vacías cómo siempre, por eso hoy le pedimos a la ministra que no vuelvan a pasar esas cuestiones”, remarcó el enfermero.

Contó que pudieron entregar a la titular de la Cartera de Salud “un petitorio con puntos clave y exclusivos de enfermería”, ante el cual la funcionaria les habría señalado que “la semana que viene vamos a tener una respuesta, porque ella se va a encontrar con el señor gobernador (Gustavo Melella) y entonces ahí vamos a tener una respuesta”.

Dijo que permanecerán a la espera de la misma, para evaluar los pasos a seguir de acuerdo a la situación. Contó que son “más de 200 profesionales autoconvocados de todos los sectores, desde los Centros de Salud hasta le gante de Tolhuin y Río Grande”. Finalmente indicó que se trata de “lograr algo digno y definitivo para enfermería”, teniendo como uno de los puntos centrales el tema de la profesionalización y el reconocimiento como personal sanitario.