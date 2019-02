Enfermeros paran jueves y viernes

Tal como se podía prever, las asambleas de enfermeros de los hospitales públicos de Ushuaia y Río Grande ratificaron el paro por 48 previsto para los días jueves 14 y viernes 15 del corriente. Por parte del Gobierno insistieron en proponer discutir el requerimiento de los trabajadores en paritarias generales.

“Pensábamos que nos iban a traer una propuesta superadora como decía la notificación, sin embargo no fue así, a pesar de que en su momento ministro (Jefe de Gabinete Leonardo) Gorbacz dijo nuestro reclamo era viable”, señaló el delegado por ATE de los enfermeros de Río Grande, Oscar Rojas Peralta.

Después expresó que “ahora ellos siguen sosteniendo que los reclamos se tratarán solo en paritarias generales, pero nosotros como enfermeros queremos solucionar algunos temas que como derechos aún tenemos”, remarcó.

Rojas Peralta señaló que “lamentablemente no tenemos ninguna propuesta del Gobierno, por el contrario, sigue usando mecanismos dilatorios. Dicen que negocian de buena fe, pero nos encontramos en un punto donde nuestro reclamo no es escuchado y no hay respuestas de ningún tipo de parte del Gobierno”.

Vale recordar que la reunión de este lunes se dio en el marco de la conciliación obligatoria solicitada por el Ministerio de Salud de la provincia, respondiendo a las medidas de fuerza que se venían realizando en los hospitales.

Entre los puntos que los enfermeros quieren poner en discusión se encuentran: la responsabilidad profesional, un aumento al básico, recategorizaciones por título, el aumento del ítem complemento de enfermería y la incorporación de los enfermeros a la Ley de Atención Directa al Paciente.