Energía al límite: Mancini advirtió que no alcanzan los equipos para abastecer la demanda

El presidente de la Dirección Provincial de Energía confirmó la llegada del rotor para la turbina Rolls Royce de la capital fueguina, pero habrá que esperar todavía unos cuatro meses para el panel de control. Tampoco están en condiciones los equipos auxiliares como para sacarla de funcionamiento y hacer el mantenimiento que corresponde. Mancini aseguró que la generación está al límite y son necesarias inversiones para adquirir una turbina que al menos genere 20 megas más. “Hace siete años que está vencido el mantenimiento principal de la máquina y esta situación era de prever”, dijo, por lo que trabaja con el gobierno provincial, la Secretaría de Energía y el Ministerio de Obras Públicas a fin de poder adquirir más potencia.

Río Grande.- El presidente de la Dirección Provincial de Energía, Alberto Mancini, confirmó por FM Aire Libre la llegada del rotor para la turbina Rolls Royce de la capital fueguina, pero advirtió que no es suficiente para responder a la demanda, que sigue creciendo.

“Esto es una parte de la solución, y en este caso ha llegado la turbina de potencia, el rotor, que naturalmente es parte integral y generador de la Rolls Royce, que genera el 60% de la energía que se consume en Ushuaia. El rotor es el corazón, junto con el generador de gases y el sistema de control”, explicó.

“El lunes ya llegó a la planta de generación y el sistema de control va a venir en cuatro o cinco meses, porque ya se liberaron los fondos para que empiecen a trabajar en ese sistema. Lo van a completar e instalar de parte de Siemmens. El año pasado tuvimos una falla importante en la Rolls Royce que nos tuvo parada la máquina por más de 15 días. Siemmens hizo un análisis interno del generador de gases y determinó que también hay que proceder a su recambio y hacer un mantenimiento integral”, dijo.

Remarcó que “hace siete años que está vencido el mantenimiento principal de la máquina y esta situación era de prever. El mantenimiento no se hizo a lo largo del tiempo y hoy tenemos las consecuencias. Para que la máquina tenga confiabilidad en general deberíamos trabajar sobre los tres componentes. En este momento, por el acuerdo que teníamos con el gobierno provincial, se han erogado aproximadamente dos millones de dólares. No se pagó el total porque estamos esperando la entrega del sistema de control, pero ya se pagaron más de 1.2 millones de dólares a la empresa Siemmens. Fue casi un millón por el rotor y otro tanto para los accesorios necesarios para el recambio de ese rotor, y el 10% del sistema de control, que vendrá en cuatro o cinco meses”, detalló.

Consultado sobre la fecha de puesta en funcionamiento la turbina, dijo que el rotor “ya está en la planta de generación y los accesorios están llegando esta semana o la próxima para el recambio. La situación va a mejorar pero en este momento estamos evaluando la oportunidad del recambio, o del mantenimiento propiamente dicho, porque para poder sacar la Rolls Royce de servicio por casi veinte días –que demanda la reparación- necesitamos tener energía sustentable para reemplazarla. Esto lo logramos con los generadores auxiliares”, señaló, con la advertencia de que no son confiables.

“Al inicio de la gestión estos generadores también estaban vencidos en su mantenimiento y se está trabajando fuertemente en eso. El lunes también llegó el banco de baterías para uno de los equipos auxiliares de más de 5 megas de potencia. Poniendo el parque en estado aceptable de funcionamiento, recién ahí podríamos parar la Rolls Royce, de lo contrario vamos a dejar sin energía a la ciudad. Eso es lo que estamos evaluando”, planteó.

Ampliación del ejido urbano

Respecto de si es posible encarar una ampliación del ejido urbano de Ushuaia con el parque en estas condiciones, admitió que “evidentemente la potencia que tenemos instalada no nos alcanza si pensamos en una ampliación a futuro”.

“Sacando el COVID de lado, el consumo en Ushuaia cuando trabajan las fábricas, las instituciones y las escuelas, está en el orden de los 43 megas. La Rolls Royce a plena carga y funcionando correctamente no entrega más de 27 megas, por lo cual necesitamos de generadores auxiliares, que hoy los tenemos, pero estamos trabajando con el gobierno provincial, la Secretaría de Energía y el Ministerio de Obras Públicas para poder adquirir más potencia. Eso requiere de la compra de una turbina que nos permita por lo menos generar 20 megas más, porque tenemos generadores de la década del ’80 y no les podemos pedir más. Hay tres o cuatro generadores que ya no los podemos contar como disponibles, porque funcionan aleatoriamente y ya están discontinuados los repuestos. Son máquinas obsoletas, muy fieles pero no las puedo contar como firmes generadoras de energía para la ciudad”, manifestó.

“No puedo hacer una ampliación de potencia pensando en todo lo que tengo instalado, sino que hay que pensar en una renovación de generadores y turbinas. Así la urbanización la realizara un sector privado, como ente provincial debemos de abastecer de energía por lo menos hasta la entrada del barrio privado. Hoy no pensamos en hacer una inversión pensando en lo que se vaya a hacer a partir de la ampliación del ejido, porque tenemos que hacer una inversión para lo que ya está”, sentenció.

“No nos alcanza para abastecer todo el consumo que tenemos en la ciudad, con el crecimiento normal que tenemos año tras año. Por ejemplo, tenemos el barrio General San Martín con todo lo que implica a la derecha y a la izquierda de la ruta 3, como el barrio de Fueguinos Autoconvocados, el barrio de ATE. Hay un montón de urbanizaciones que no son muy grandes, pero van a requerir de energía eléctrica. Estamos terminando el centro de distribución del Pipo que en su momento iba a permitir proveer de energía eléctrica al sector, pero hoy puedo decir que ya está quedando al límite según las proyecciones de urbanizaciones que hay en la zona, porque la ciudad va creciendo año tras año”, concluyó Mancini.