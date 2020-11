En Río Grande también hubo usurpaciones

Además de los hechos en Ushuaia, también en Río Grande usurparon predios. En esta oportunidad se trató de una chacra de la Margen Sur. En respuesta, los supuestos propietarios de los terrenos reclamaron cortando el puente causando un caos vehicular y el enojo de los automovilistas. El episodio se registró el domingo, aunque en la jornada de este lunes, hubo manifestaciones a partir de un primer suceso de usurpación, en una chacra ubicada en Las Violetas 830 en la Margen Sur. En el lugar fue necesaria la presencia de efectivos policiales, pero también estuvo presente un grupo de chacareros que mencionaron que no se van a mover del lugar hasta que reciban una respuesta y que las personas que ocuparon la chacra, sean desalojadas.

Río Grande.- Yanina, dueña de la chacra usurpada relató que “Ayer a las 1:30 de la mañana -del domingo- me llama uno de los vecinos para decirme que se habían metido a mi chacra. Luego personal de la comisaría Cuarta se comunicó conmigo. Hace dos semanas había pasado un hombre por en frente de esta chacra y le preguntaron a los vecinos por mi pilar de luz y por el pilar de al lado”, dijo la mujer.

“En ese momento, yo vine y me quedé varias noches durmiendo acá, porque la casa no está terminada y a todo esto me quedé sin trabajo. Me habían comentado que hay un grupo de gente que lo que buscan es mirar las chacras y recorren y eligen algunas para meterse”, comentó a Minuto Fueguino.

“Yo tengo un hijo de cuatro años y tuve que dejarlo con la tía y pasar por la comisaría para que me tomen la documentación y avalen que la propiedad es mía. Estuve en el lugar y vi como sacaban a tres criaturas que los tenían en la intemperie y en el frío. Son cosas inhumanas las que estaban haciendo” agregó.

“Durante esta mañana volvimos para tratar de recuperar lo que es nuestro, estamos todos unidos como chacareros.Una de las personas que está usurpando es Vanesa Vargas Montiel y que el hombre que está en el lugar con las demás mujeres trabaja en la empresa de recolección Santa Elena” señaló.

“Yo estoy tratando de levantar mi casa para poder venir a vivir acá. Y enfrente viven familiares de ellos que le dieron alojamiento hasta que ingresaron a mi casa. No es la primera vez que esta mujer ayuda a usurpar una chacra, lo ha hecho varias veces. Ellos se organizan, saben a donde meterse” lamentó la joven» continuó diciendo.

“Estamos todos en peligro sabiendo que hoy usurparon esta chacra con casa, no es que buscan un terreno. No trabajan, buscan que nosotros trabajemos para ellos poder apoderarse” explicó

“La justicia es muy lenta, tendría que ayudarnos más. Hemos perdido chacras. Gente de Santa Elena usurpó diciendo que no tenían trabajo ni plata y a los días los ves con camionetas afuera de la casa. Nos vamos a mantener en el lugar hasta que tengamos una respuesta. Estamos los vecinos unidos y vamos a pelearla” concluyó.

Corte en el Puente Mosconi

Debido a que la situación no se soluciona ante esta toma de una chacra de la margen sur, un grupo de personas del Barrio de Productores, o conocidos como chacareros, cortaron el tránsito en el puente, ocasionando así, gran congestión vehicular en la zona.

De este modo, se abre una vez más el debate, acerca de las usurpaciones no solo de terrenos, sino de propiedades que, en muchos casos, quienes dicen ser los propietarios, tampoco poseen la documentación en regla, o bien se hicieron de una chacra, de manera cuanto menos cuestionable.

Así, y en el marco de esta pandemia, queda en evidencia no sólo la crisis económica, sino también, la falta de respuesta por parte del estado a la cuestión habitacional.