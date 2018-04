“En Río Grande la ayuda social aumentó un 28% solo en el primer trimestre del 2018”,

La secretaria de Promoción Social del Municipio de Río Grande Analía Cubino Paz manifestó en la “provincia hay más de tres mil personas no pueden acceder a la canasta familiar básica de alimentos de acuerdo a los datos brindados por el INDEC”. Resaltó que su “cartera aumentó en un 28% en lo que respecta a ayuda social en igual período que el año pasado durante el primer trimestre”. También indicó que en el último mes se “han incorporado más de 200 familias al programa alimentario municipal”. Además indicó que la “Tierra del Fuego tiene bajo la línea de pobreza al 11,6% de la población”. Asimismo indicó que la “Margen Sur se lleva el 40% de la asistencia social de la ciudad”.

Río Grande.- Luego de las declaraciones realizadas por el intendente Gustavo Melella el pasado sábado en el Desafío de Producir, donde expresó que “en el último tiempo el Municipio había pasado de entregar 800 módulos alimentarios a más de 2200”, la secretaria de Promoción Social Analía Cubino Paz señaló que “es un número real, indefectiblemente es así, en el mes de marzo hemos sumado a más de 200 familias, además hemos fortalecido el módulo alimentario municipal”, dijo en diálogo con Radio Fueguina.

Al respecto sostuvo que desde el “mes de agosto del año pasado a pedido del intendente hemos fortalecido lo que tiene que ver con la calidad nutricional del módulo, razón por la cual hemos incorporado entre frutas y verduras alrededor de diez kilos al modulo, y también desde hace unos días le incorporamos tres kilos de pescado a cada uno de esos módulos”.

En tal sentido manifestó que “el objetivo es fortalecer con un alimento que para muchos es muy difícil de conseguir a razón de los precios que se manejan en la ciudad”, dijo, al tiempo que sostuvo que “este mes lo volveremos a entregar, es un alimento que de forma definitiva se incorporó al módulo”.

Del mismo modo manifestó que “para nosotros es una inversión importante, teniendo en cuenta que la gente que está en ese grado de vulneración socioeconómica no puede acceder a determinados alimentos básicos de la canasta familiar de alimentos, razón por lo cual se encuentran por debajo de la línea de indigencia, es algo que mencionaba el intendente el otro día, y es algo que también revela el INDEC respecto de Tierra del Fuego”.

Tres mil personas que no pueden acceder a la canasta familiar básica

La funcionaria municipal puntualizó que “hay más de tres mil personas en el aglomerado Río Grande-Ushuaia, como lo marca el INDEC, que tienen insuficiencia respecto de la posibilidad de acceder a la canasta familiar básica de alimentos, ni a la canasta básica familiar que incorpora el alquiler y otros ítems”, distinguió.

Por tal motivo recalcó que es con esa “gente que nosotros estamos trabajando, donde más allá del módulo alimentario, también estamos generando otras políticas como lo mencionaba el intendente, que es con respecto a la posibilidad de que esos niños y familias tengan otro tipo de atención, una atención más fuerte, estamos haciendo un programa donde los acercamos al espacio de desarrollo laboral y tecnológico, dado que hay que disminuir un montón de brechas, entre ellas la brecha digital”, subrayó.

Cubino Paz resaltó que esos “niños más allá de estar en imposibilidades alimentarías, con una deficiencia nutricional, también están expuesto a la posibilidad de no encontrar las mismas posibilidades respecto de lo que en algún futuro será la posibilidad de encontrar un trabajo, algo que debemos trabajarlo ahora, y no cuando sea coyuntural, por eso es que siempre hablamos de forma integral, razón por la cual también participa la Agencia de Deportes, el área de empleo”.

Por eso la funcionaria municipal manifestó que “estamos tratando de realizar un trabajo lo más profundo que podamos, habida cuenta de que siempre hay una emergencia en relación a esto, dado que los números del empleo no son favorables, y bajo la línea de pobreza hay un número muy alto que es del 11,6% en Tierra del Fuego, número que es muy importante porque ha aumentado, pensando que en tres semestres consecutivos, o sea desde el mes de junio de 2016 al último del 2017 se ha aumentado por semestre a mil personas aproximadamente que han pasado bajo la línea de pobreza”.

Critica a la provincia

Si bien el Estado provincial quiso minimizar los datos brindados por el INDEC sosteniendo que en realidad la línea de pobreza en la provincia no es del 11,6%, sino del 9,5%, Cubino Paz entendió que solo una “persona que no sepa ni leer, ni escribir en Tierra del Fuego nos pone a todos en el estado de replantear la situación, y las políticas que se están llevando adelante, o que un niño o cien niños estén desnutridos es por igual importante, por lo cual debemos trabajar para que esto no suceda y poder revertirlo”.

Resaltó que lo que el INDEC marca bajo la “línea de pobreza son 17 mil personas, y si en lugar de 17 mil personas, fueran nueve mil, es por igual importante, entonces ahí no radica la importancia en esa diferencia cuántica, sino la calidad de las políticas tienen que ser más fuertes”.

Aumentó un 28% la ayuda municipal

Consultada respecto de cómo se están llevando adelante los recursos de la secretaría, Cubino Paz manifestó que “en igual trimestre del año anterior a este trimestre que acaba de finalizar, la demanda que tenemos ha aumentado en un 28%, donde en el último mes se han incorporado más de 200 familias al programa alimentario”.

Subrayó que en la “Margen Sur estamos teniendo una atención muy profunda, por lo cual si bien el presupuesto se ha aumentado para esta secretaría, seguramente va a ser necesaria alguna reasignación presupuestaria”, remarcó.

Indicó que la Margen Sur requiere de un “40% del total de nuestro presupuesto referido al módulo alimentario, y a otras cuestiones que tienen que ver con los subsidios, pero la situación es muy compleja, y complicada en muchos barrios de la ciudad”, sostuvo, al tiempo que agregó que “Chacra II tiene una realidad que quizás es menos visible para muchos, pero para nosotros es de igual de importante porque hay situaciones de hacinamiento, donde muchas personas que el año pasado fueron asistidas por nosotros por el tema de desalojo, 550 personas en todo el año, esas personas se fueron a vivir con sus familiares, y esto ha generado otras realidades que van en desmedro de la calidad de vida de las personas, donde hay realidades muy complejas”.

Finalmente manifestó que en estos “últimos días hemos atendido gente de AUDIVIC, que ha quedado sin la posibilidad de cobrar los meses anteriores, lo cual va generando toda una realidad cotidiana que va profundizando una situación crítica”.