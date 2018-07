“En lugar de discutir si vamos a avanzar con un sistema de voto electrónico, debemos debatir un sistema unívoco”

Así lo entendió el apoderado de FORJA, explicando que la “provincia cuenta con tres sistemas de votación totalmente diferente como lo son las tachas, el de preferencias, y el voto por simple mayoría”. Además indicó que nos queda la “duda con respecto a los organismos de control o el control que se va a hacer sobre el escrutinio”. También remarcó que “uno no está en contra de la tecnología, pero siempre y cuando no se vulnere el secretismo y los valores fundamentales del voto”.

Río Grande.- El subsecretario de Participación y Gestión Ciudadana del Municipio, y apoderado de FORJA Federico Greve realizó un análisis de lo acontecido en el Centro Cultural Yaganes, donde se realizó una presentación de las máquinas que se utilizan para la emisión de voto en su modalidad boleta electrónica.

Al respecto sostuvo que uno “celebra que se generen este tipo de discusiones, dado que hacen bien a la democracia y a las instituciones, escuchar a los profesionales de la talla que se han presentado hoy es realmente muy positivo porque abre el debate, aunque hay que ampliarlo, debido a que nos queda la sensación de que hay que escuchar un poco más los motivos, y las razones para poder discutir un proyecto de esta talla para lo que es la provincia”.

Asimismo resaltó que la postura que nosotros “tenemos dista mucho de lo que se viene planteando en la Legislatura con respecto al voto electrónico, la urna electrónica, o boleta única electrónica, hay muchos sistemas, pero a nosotros nos queda la duda con respecto a los organismos de control o el control que se va a hacer sobre el escrutinio, me parece que es lo fundamental para que se pueda de alguna manera tener la certeza de que no se va a vulnerar el secretismo del voto”, puntualizó.

Greve también priorizó que también es importante ver el “tiempo de maduración que tengan tanto la sociedad, como la clase política de poder discutir este tema, y estar seguro de que es el sistema que se quiere para la provincia”.

Con respecto al financiamiento, dijo que es un tema “de discusión de la política en si, de la política nacional, el financiamiento de los partidos políticos es una discusión de antaño, es una discusión que hay que darla, tanto a nivel nacional, como provincial, me parece importante comenzar a hablar sobre estos temas porque es importante traer a la transparencia de lo que es el sistema político argentino”.

Finalmente fue consultado respecto si este era el tiempo correcto para discutir un proyecto de reforma electoral, para lo cual sostuvo que “no hay un momento para discutir una reforma electoral, que hay que discutirla, hay que discutirla, claramente nosotros no estamos de acuerdo a lo expuesto por uno de los disertantes que nosotros teníamos un sistema innovador, cuando nosotros tenemos tres sistema de votación como lo son las tachas, preferencias, y el voto por simple mayoría, con lo cual la discusión es debatir un sistema univoco, en lugar de discutir si vamos a avanzar con un sistema electrónico, o la boleta única electrónica, es una herramienta más, uno no está en contra de la tecnología, pero siempre y cuando no se vulnere el secretismo y los valores fundamentales del voto”, concluyó Greve.