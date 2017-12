En lo que va de diciembre salieron 31.244 fueguinos por San Sebastián

Así lo confirmó el Jefe del Paso San Sebastián de Migraciones, Ramón José Argona, quien pidió a los vacacionistas cerciorarse sobre la documentación, especialmente de los menores, ya que hay mucha gente que debe regresar a hacer de nuevo los papeles.

Ramón José Argona, Jefe del Paso San Sebastián de Migraciones, fue consultado sobre los ingresos y egresos de personas y vehículos por este paso fronterizo desde el 1 hasta la navidad, detalló que ingresaron 2.238 camiones y egresaron 2.269; en tanto que entraron a la provincia 129 colectivos y salieron en total 123.

En relación a rodados menores (automóviles, camionetas y motocicletas), ingresaron por ese paso hacia la provincia, 3.919 y salieron 8.071 vehículos.

En relación a las personas que ingresaron en vehículos, Argona precisó que fueron 16.853, además de 199 caminantes y salieron 30.998 más 246 caminantes, lo que hace un total de 31.244.

Argona observó que “mucha gente se tuvo que volver porque no están completados correctamente los papeles de acuerdo a la legislación y a las normas vigentes; en el caso de los menores se debe tener mucho cuidado con las autorizaciones; las mismas deben estar legalizadas por escribano público”.

Asimismo, “en el caso de las partidas de nacimiento, éstas no deben estar plastificadas porque en ese caso es una adulteración de documento”.

El Jefe de Paso San Sebastián de Migraciones recalcó que los vacacionistas “deben cerciorarse bien de la documentación necesaria” y recordó que de lunes a viernes de 8 a 14 horas las oficinas de Migraciones atienden todas las inquietudes de los interesados. En Ushuaia, Migraciones atiende en Fuegia Basket N° 187 Teléfono / Fax (02901) 422-334 (fax) 437-718 Correo Electrónico: del.ushuaia@migraciones.gov.ar

También en el Puerto de Ushuaia hay una oficina donde se puede consultar.

En Río Grande, Migraciones tiene su oficina en Galería Pedro Topic (San Martín 344 local 10), teléfonos (02964) 421924 y (02964) 421924.

Cabe recordar que el subsecretario de Límites y Fronteras, Néstor Granja, había brindado información a los vacacionistas recordando que “la documentación que se va a requerir es la misma que el año pasado, no hubo ninguna modificación, por lo cual a las personas se les pedirá DNI en formato digital, dado que lo que es el manuscrito ya no sirve más desde hace tiempo, el DNI de menores debe tener las actualizaciones correspondientes, teniendo en cuenta que cuando se hace el DNI de los 16 años, que ahora se hace a los 14 años, ya sale como DNI de adultos, pero hay muchos que no tienen los datos filiatorios del lado de atrás, entonces se lo debe acompañar con la partida de nacimiento”.

También, adelantó que “a través de Cancillería se está trabajando para que Chile refuerce los puestos con más personal a partir del próximo 16 de diciembre”. También recordó que es “obligatorio el SOAPEX”. Además indicó que se “están diseñando acciones concretas para evitar demoras durante la presentación de la documentación en la zona de San Sebastián”.