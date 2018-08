En la UTN se brindó un seminario sobre Autismo

En el marco de las actividades que lleva adelante la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la UTN, el sábado 25 de agosto, en horas de la mañana se realizó el primer encuentro del Seminario Anual sobre Autismo denominado, “Qué nos guía de la orientación lacaniana para la atención del Autismo”.

Río Grande.- La clínica estuvo a cargo de la Psicoanalista, Marita Manzotti, prestigiosa profesional, responsable del Observatorio sobre Políticas del Autismo, miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana (EOL) y de la Asociación Mundial del Psicoanálisis(AMP).

Dentro del desarrollo del Seminario se dedicó un espacio para la presentación del libro Proyecto Alojar: Desafíos en las escuelas III, que estuvo a cargo de las profesionales, Amparo Barrionuevo, Lucía Benchimol y Marita Manzotti.

La coordinación del Seminario estuvo a cargo de “La Antena Tierra del Fuego del Observatorio de Políticas del Autismo” y esta es la primera vez que se lleva adelante en Río Grande ya que anteriormente se realizó solo en la ciudad de Ushuaia.

Organizadores señalaron que la capacitación estuvo dirigida a profesionales y técnicos que trabajan en la temática.

Al respecto, Prensa Universitaria tomó contacto con la Fonoaudióloga Mónica Issa, coordinadora de la Antena Tierra del Fuego, quien explicó que la Antena viene trabajando desde hace unos años, desde distintas aristas sobre el tema del autismo.

Esta capacitación ya se llevó adelante en Ushuaia, en Febrero y, esta vez, se replicó en Río Grande con la misma carga horaria (9 horas reloj) y cuenta con resolución ministerial.

Según detalló, “el objetivo es poner al trabajo y poner a pensar cuál es la realidad del autismo y cómo se puede trabajar con algunas situaciones particulares tanto con niños que fueron diagnosticados rápidamente y que, en algunos casos, ese diagnóstico se hizo mal. Además, se busca poder trabajar con las familias de esos niños, entre otras cosas”.

Amparo Barrionuevo

Por su parte, la Psicoanalista ushuaiense Amparo Barrionuevo, quien trabaja en un proyecto del Ministerio de Educación dentro del Gabinete de Psicopedagogía, el cual recibe a niños diagnosticados como autistas o psicóticos graves, destacó que “el tema de autismo es una cuestión de la época. Hace unos años no se hablaba de autismo sino de esquizofrenia, o de otros diagnósticos y esta es una nomenclatura nueva que aparece de la mano de la Psiquiatría y que ha puesto en vilo a la infancia”. En este marco explicó que “nos encontramos con diagnósticos errados y precoces donde los falsos positivos aparecen, entonces es muy necesaria la formación porque no es bueno para el niño, y su familia, recibir un diagnóstico errado. Esta problemática no es de Río Grande o Ushuaia sino que es una cuestión de la época a nivel país. Por eso es bueno contar con una buena capacitación. Este seminario tiene esos objetivos, es por eso la importancia”, recalcó.

En cuanto a la familia señaló que “es muy importante para los padres ser escuchados porque aparte de ser papás, son sujetos con sus propias historias y hay que entender que son papás y no evaluadores porque, de esa manera, se priva a ese niño de un padre y eso tiene consecuencias”, entendió.

Marita Manzotti

Finalmente Marita Manzotti explicó que esta es la primera vez que dicta en Río Grande este Seminario y que volverá en Noviembre, para brindar la segunda parte.

Para la destacada profesional, el objetivo del Seminario “es empezar a situar al psicoanálisis como una posibilidad cierta de diagnóstico y tratamiento.

Hay como una falacia que se ha armado, de que el Psicoanálisis es lo peor que le puede suceder al autismo. Esta falacia viene más de corrientes psicoanalíticas de EE.UU., que han hecho verdaderos estragos, culpabilizando a las mamás de los autistas o del autismo. En Argentina, jamás el Psicoanálisis sostuvo esas teorías, ni las implementó de esa manera, pero su difusión generó mucho rechazo al psicoanálisis y la verdad es que, desde hace años, venimos trabajando con mucho éxito en toda la Argentina”.

En este marco “el seminario pretende capacitar e introducir que, junto con otros abordajes, el psicoanálisis es tan válido como otros para sostener mejorías en la vida de los chicos con autismo y de sus familias”.

Respecto del faltante de profesionales en la materia, señaló que “son varias las cuestiones que se desgranan”. Dijo que hay una política mundial que se denomina: De inclusión. “Esto ha tenido una incidencia en las políticas educativas imponiendo casi una obligatoriedad de inclusión sin medir las consecuencias de lo que implica imponer, en vez de generar”. Sobre este punto señaló que “más que falta de capacitación, lo que existe es un acompañamiento desde Gabinete, para poder llevar adelante inclusiones no tanto por la capacitación, sino por la oportunidad para los chicos. No todas las oportunidades, no todos los momentos y no todos los chicos están en el momento en que les toca entrar a la escuela, listos para una inclusión”.

Siempre “se ha tomado el eje en la capacitación o en los cuadros de especialistas y eso es lo que el psicoanálisis intenta hacer notar, y es que no se tiene mucho en cuenta el momento en el que el niño está listo para esa inclusión. Eso es un elemento fundamental pero necesita un proceso particular”, respondió.

Sostuvo que “tiene que haber un buen receptor para que haya un buen encuentro, sino se perjudicarán todos” y agregó que “el problema radica en que la inclusión no puede operar por obligación, sino que tiene que ser un ejercicio de lectura y circunstancias que atañen no solo al niño y a la familia sino que hay que sumar a la institución que lo recepciona y, para eso, debe existir un trabajo para encontrar el momento oportuno y de cómo se piensa la inclusión”. Manzotti entendió que “se necesitan más docentes con más ética, que con más capacitación. Esto tiene que ver más con el respeto por la particularidad, que con el empuje de meter a alguien en lo común con su particularidad. Eso termina en una inclusión fallida y se pierde la lógica de la inclusión”.

Respecto de los profesionales riograndenses, señaló que los vio muy interesados. “Me sentí realmente bien”, se despidió.

El balance de la Jornada

Desde la Antena de Tierra del Fuego adelantaron que existen muchos profesionales fueguinos que tienen necesidad de capacitación, de espacios para intercambiar experiencias, de espacios donde encontrase desde la interdisciplinariedad, es una demanda constante dada la realidad de la práctica cotidiana en los diferentes ámbitos. “Muchas veces se nos hace difícil viajar a capacitarnos es por eso que el hecho de traer profesionales de Buenos Aires a que nos dicten capacitaciones es por demás valioso”, destacó Mónica Issa.

Cabe señalar que todos los integrantes de la organización manifestaron su satisfacción por la gran participación y la buena predisposición de los profesionales que participaron del Seminario.