En la UTN avanzarán con los drones

En el ámbito de la Facultad Regional Río Grande de la Universidad Tecnológica Nacional un grupo de jóvenes ingenieros avanzarán con el proyecto de drones para la ciudad. Si bien es una propuesta a largo plazo, en estos meses trabajarán sobre los primeros modelos con la posibilidad de modificarlos antes de fin de año utilizando software libre. Destacaron que son muchos los campos donde se pueden aplicar estos ingenios tecnológicos a control remoto, tanto para la seguridad, servicios, inspecciones como el análisis de áreas topográficas.

Los ingenieros Farid Monti, Andrés Moraldo y Bruno Trellini fueron entrevistados en el programa ‘Café Tecnológico’ que se emite por Radio Universidad (93.5 MHZ) donde hablaron sobre los drones.

“En realidad el nombre original en inglés es ‘Drone’ que significa ‘Abejorro’ y al hispanizaron como ‘Dron’ directamente”, explicó Moraldo.

Explicó que “el grupo se reúne los miércoles a las 18 horas en la sede de la Facultad Regional Río Grande de la Universidad Tecnológica Nacional”.

El ingeniero Andrés Moraldo confió que armó el grupo con un plan para aprovechar el tiempo que quedaba del año “en donde la meta final de este 2017 sería hacer una exposición donde podamos mostrarle a la comunidad qué es lo que estamos haciendo con los drones”.

Adelantó que en este mes de mayo “vamos a hacer la presentación del grupo de trabajo, no solo para socializarlo, sino también presentaremos los modelos de drones a desarrollar, basándonos en los que es el software libre y el open source, buscando drones que sean modificables a futuro; es decir, utilizar una estructura que no sea cerrada y que nos permita movernos en el futuro y nos permita implementarle adaptaciones con distintas mejoras”.

“Durante los próximos meses vamos a estar desarrollando la estructura básica de esos drones multipropósito y en una tercera etapa, que creo que es la más importante, es poder modificarlos y poder darles una innovación que les permita cumplir con determinadas funciones”, anticipó.

Finalmente reiteró que “hacia fines de año vamos a estar presentando los prototipos que vayamos haciendo”.

En tanto el ingeniero Bruno Trellini explicó que “en mi caso, soy ingeniero de la Facultad de Bahía Blanca y desde cuando llegué estoy vinculado a la Facultad Regional Río Grande de la UTN debido a que mi esposa está siguiendo la carrera de Ingeniería Industrial; entonces estoy muy al tanto de las tareas y los cursos de la alta casa de estudios”.

Agregó que “hace muchos años que estoy vinculado al aeromodelismo y últimamente con los drones. Vine hace cinco años y tres meses y trabajo en Digital Fueguina del Grupo Garbarino, ellos me trajeron al área de Ingeniería –de Test- y en este caso hago algo parecido a lo que hace Andrés (Moraldo); es decir, estamos encargados de líneas de producción, introducción de productos en línea, compras de maquinaria, Ingeniería de Producción, Ingeniería de Productos, Equipamiento, etcétera”.

El ingeniero Trellini resaltó que “es muy importante para nosotros como ingenieros, en el caso puntual Electrónicos como nosotros dos, estar con equipamiento electrónico y estar continuamente en contacto con esas cosas que a uno lo han llevado a estudiar”.

Explicó que “en el caso de los drones puntualmente, hace unos años que estoy con eso, más específicamente al área de la fotografía con el ingeniero Farid Monti y me parece muy importante, como hablaba Fabio Seleme, sacar esa visión de la gente de que el drone es solo un juguete. La verdad es que está muy lejos de eso y desde hace unos años a nivel mundial, se está notando las grandes inversiones que hacen empresas muy grandes como Google, Intel, Amazon, etcétera, en todo lo que son los desarrollos de estos ingenios tecnológicos, en la ayuda a la comunidad en diversos ámbitos; por ejemplo, en Europa se le está dando mucha importancia a lo que es salvataje, también primeros auxilios, comunicaciones, análisis de áreas de cultivos”.

En ese sentido destacó que “podemos avanzar en proyectos muy importantes a futuro donde se suma la iniciativa que tuvo Andrés Moraldo de aportar a la sociedad y armar un grupo para trabajar en equipo, es importante contar con el respaldo de la UTN y sacar el tema del ámbito hobbysta y le da un marco donde se le puede llegar a dar una impronta muy interesante y si bien es una propuesta a largo plazo, se puede llegar a satisfacer necesidades de empresas locales y realmente hay muchas cosas más. Por ejemplo, en ayuda a la comunidad, como dijimos a las empresas y especialmente a las tecnológicas”.

Cabe destacar que tanto la Cooperativa Eléctrica como el área de Extensión Forestal de la Provincia, tienen interés en desarrollar proyectos de drones tanto para la inspección de redes eléctricas como del patrimonio del bosque nativo, según reveló el ingeniero Abraham José.

Por su parte el ingeniero Farid Monti comentó que se enteró del proyecto por la página web de la FRRG. “Soy hobbysta, pero como me interesa las cosas que están ocurriendo en Río Grande y la UTN es un ámbito impresionante que brinda muchas posibilidades; en mi caso tengo un drone, me gusta la fotografía, me gusta sacar fotos aéreas, pero es a modo amateur”.

El ingeniero Monti resaltó que “el hecho de contar con el respaldo de la UTN y la impronta que le puede llegar a dar, es mucho más amplio y mucho más interesante porque otros aspectos que a mí particularmente me interesan y que creo que pueden tener una utilidad social, es la problemática de los perros asilvestrados que tenemos en Tierra del Fuego. El hecho de ir a pie para ver, buscar y encontrar un perro en el medio del monte, no es tan sencillo, ni hacerlo con un cuatriciclo tampoco. En cambio, tener un ojo a 200 ó 500 metros de altura es mucho más efectivo y brinda muchas más posibilidades”, entendió.

Resaltó las posibilidades a largo plazo de generar un grupo de drones para servir a la comunidad. “Creo que tiene un futuro promisorio al servicio de la comunidad toda este proyecto de drone con el apoyo institucional y académico de la UTN”.

Tanto de Extensión Universitaria, Vinculación Tecnológica y también desde Ciencia y Tecnología de la Facultad Regional de la UTN, se les brinda a estos jóvenes todo el respaldo que necesitan. “Estamos diseñando un marco para avanzar en este contexto que es el de generar, modificar y aumentar el conocimiento científico tecnológico en la comunidad, buscando de dar respuestas a temas concretos que tiene la sociedad para resolver”, explicó el ingeniero Abraham José.

En ese sentido, recordó que desde el año pasado “comenzamos a analizar diversos ejes y áreas de trabajo para dedicarles el esfuerzo por parte de la Universidad Tecnológica Nacional a través de la Facultad Regional Río Grande”.

Por su parte, el licenciado Fabio Seleme, añadió sobre este punto que “un poco atendiendo a que la Universidad está dentro del Sistema Científico y Tecnológico y como tal está encuadrada dentro de los que son las políticas nacionales o de las instituciones de fomento”.