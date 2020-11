En el Día de las Iglesias Evangélicas se pidió la apertura de los templos.

En horas de la tarde de este sábado, un numeroso grupo de cristianos volvió a congregarse al aire libre. En la oportunidad celebraron los 503 años de la Reforma Protestante que dio origen a las Iglesias Evangélicas y volvieron a reclamar por la apertura de los templos.

Río Grande.- Como cada sábado, los cristianos de esta ciudad volvieron a convocarse en un espacio de la Ciudad al aire libre. Esta vez, la reunión se llevó adelante desde las 16:00 en el predio que se encuentra en la intersección de la Av. San Martín y Ángela Vallesse (detrás de la Escuela Especial N° 2).

Como cada sábado, reclamaron a las autoridades del COE la apertura de los templos para llevar adelante su culto religioso con los protocolos pertinentes.

El Pastor Jorge Cayo, de la iglesia ‘Nuevo Nacimiento’ dijo que “necesitamos congregarnos libremente tal como lo dice la Constitución, con la libertad de Culto que todo argentino puede tener, más en este tiempo en que la fe es un servicio esencial”.

Por su parte el Pastor Fabián García de la Iglesia ‘Hay Vida en Jesús, Malvinas Argentinas’, señaló que “es llamativo que el Gobierno permita llevar adelante reuniones en auto y otro tipo de encuentros y que no nos permitan llevar adelante un autoculto y ni permitan que utilicemos nuestros templos”. “No sé la razón pero esa decisión no tiene coherencia y no tiene lógica”, observó.

Finalmente, Fabián García aseguró que en la medida que no los dejen llevar adelante sus cultos en sus templos, cada sábado volverán a congregarse al aire libre y renovarán el reclamo.

503 Años de la Reforma Protestante y Día de las Iglesias Evangélicas

Cabe destacar que en la misma jornada, celebraron los 503 años de la Reforma Protestante promovida por el Teólogo Martín Lutero (Martin Luther), que coincide en Argentina con el día de las Iglesias Evangélicas.

La Reforma protestante se denomina al movimiento religioso cristiano, iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a un cisma de la iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias y organizaciones agrupadas bajo la determinación del protestantismo.

En Tierra del Fuego la fecha quedó instituida tras ser aprobada la Ley 1.183 por unanimidad en la Legislatura y que posteriormente fuera promulgada por el Gobierno Provincial en el año 2017, instituyendo en el calendario fueguino cada 31 de octubre como fecha inamovible de reconocimiento para quienes profesan la fe en Jesucristo, basada en los 5 pilares que son:

“La Biblia es la palabra de Dios y nos regimos por ella. La Salvación solo se encuentra en Cristo. La Salvación es un regalo de Dios. La Salvación es por la fe en Jesucristo. Y toda la Gloria es solo para Dios”.