En agosto o septiembre podrían retomar las clases

“Pensamos al mes de agosto o septiembre como un escenario posible de regreso”, marcó la Ministra de Educación Analia Cubino, tras las reuniones que se están llevando adelante junto al Ministro Trotta, como así también con sus pares a nivel provincial. Adelantó que este miércoles nuevamente volverán a mantener de forma virtual una reunión con sus pares a nivel provincial. También sostuvo que se está definiendo de qué manera volverán las clases en los diferentes niveles.

Río Grande.- La Ministra de Educación Analia Cubino se refirió al regreso de las clases en la provincia, tras la participación este lunes en el Consejo Federal de Salud (COFESA), junto al Ministerio de Salud, donde las titulares de ambas áreas comenzaron a coordinar el retorno de la actividad educativa.

Por FM Aire Libre la Ministra de Educación señaló que “estamos trabajando en conjunto, si bien ahora tanto las áreas de salud, como de educación van a generar mesas interministeriales para definir como serán los protocolos, como serán los tiempos, o sea en que momento regresara cada franja de edad, y a la vez también Nación se ha reunido con el área del Transporte, teniendo en cuenta que el 25% del transporte de pasajero esta impactado por el sistema educativo, así que lo que empieza a suceder es el trabajo mancomunado entre las diferentes áreas, sobre todo con el área de salud, analizando la vinculación de los centros de salud con las escuelas, y a la vez fortalecer la vacunación de los docentes para ese regreso en el momento en el que sea”.

Recordó que “provincias como Jujuy que habían anticipado un regreso de las clases para el mes de junio, se dieron imposibilitados porque las condiciones del virus se van modificando día a día, tienen que ver con las decisiones gubernamentales, pero también en como la gente va llevando adelante el cumplimiento de las medidas”.

Regreso de las clases en la provincia

Puntualmente con respecto al regreso de las clases en la provincia, Cubino dijo que “este miércoles habrá una nueva reunión de todos los Ministros de Educación del país, donde se va a ir generando una base nacional de definiciones, pero después cada provincia va a ir tomando definiciones, pero dando cumplimiento a ese piso nacional de condiciones que se tienen que dar en cada provincia, esto será así, consensuado con los Ministerios de Salud por eso se crean estas mesas de trabajo”.

Rememoró que “nosotros hemos salido de la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio, ahora estamos con el distanciamiento social obligatorio, lo cual se va a sostener el distanciamiento hasta tanto podamos tener la certeza y la implementación de una vacuna, y cada provincia irá viendo como regresa a clase cada escuela, por eso es que ya estamos analizando junto al COE la situación especifica de cada barrio, de cada escuela con su área de acción, y a la vez cada nueva etapa que irá apareciendo que son las del sostenimiento de las medidas, dado que una vez que regresen las clases, también vamos a tener que mantener medidas, pensando al mes de agosto o septiembre como un escenario posible de regreso de las clases, lo cual esperamos que sea así”.

Disposición de las clases

En cuanto a la disposición de las clases, la funcionaria sostuvo que “he mantenido reuniones la semana pasada con los apoderados de los colegios de gestión privada, donde hablamos en función de los protocolos que se van a ir generando, y que van a estar atendiendo las condiciones particulares, según el nivel, como sea el edificio, y nos hemos adelantado en estas reuniones para que puedan ir adquiriendo los elementos de limpieza, y las condiciones que debemos cumplir de distanciamiento en las aulas, dado que será razonable que en las aulas no van a poder convivir 24 estudiantes, sino que con las medidas normales que se tienen en todas las escuelas, también las de gestión privada, van a tener que mantener distancias, con lo cual habrá división de grupos por semana, en el caso de la primaria estamos analizando que sea día por medio, también atendiendo las dinámicas familiares”.

En este contexto sostuvo que “en determinadas provincias han planteado reducir las jornadas, pero nosotros entendemos que la jornada debe ser como se la conoce, dado que estaríamos haciendo que los chicos estén en la calle, entonces todas estas dinámicas en la escuela, y fuera de ella las tenemos que contemplar”.

Tapaboca o barbijo para docentes y alumnos

Con respecto al uso del tapaboca o barbijo para docentes y alumnos, manifestó que “durante la reunión del lunes lo hablábamos con el Dr. Torino que participó del COFESA, y la verdad que es una medida que estamos pidiendo en todos los ámbitos, es muy probable que lo sostengamos, a pesar de que es muy complejo, sabiendo que en determinadas edades será exigible, mientras que en otra tendremos que ver de que manera, dado que no es lo mismo solicitárselo a un adolescente, que a un niño durante varias horas, pero por eso también es que a cada institución la vamos a ir trabajando de forma particular”.

Cubino puntualizó que “aún no esta definido de que manera será la vuelta a clase, pero la decisión que tomaremos en su momento será para no modificar la cotidianeidad de la familia, pero en el caso del nivel secundario es muy probable que una semana sea la mitad del grupo, mientras que la otra semana para ese grupo sea no presencial, y manejar esta semipresencialidad alternada en semana 1 y semana 2, es probable que en secundaria pudiéramos hacer este esquema, otras provincias están analizando lo mismo, por eso es tan importante que las áreas de salud puedan participar de estas definiciones, inclusive también el sector de los trabajadores, dado que estamos comenzando a transitar este camino en mesas técnicas con el sindicato de trabajadores docente”.